解決台灣問題的最佳方案就是「不解決」：中美緩和多長久，中華民國就能備戰多長久
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「中美緩和」的新時代，是北京、華盛頓一手擘劃，不是臺北和華盛頓的連線。作為全球關注的焦點，臺灣就讓這段甜蜜的「中美緩和」時期書寫它那應當和平的嶄新歷史，為它喝采。因為「中美緩和」多長久，中華民國就能備戰多長久。
自2020年至2022年，中國因為疫情而封鎖國境。整整三年，中國沒有生命力，憂鬱壟罩在北京的藍天白雲之上；從景山公園的萬春亭之巔，往北方眺望，看不見多少中國人。這很不中國。
同時，在這段期間，因為疫情源頭的追責，美國與中國的關係加劇甚深。中美之間，本已存在權力之爭，疫情的疊加更惡化這段攸關全球各個角落的雙邊關係。
很多中國人並不理解，為什麼外國對中國抱持如此深厚的猜忌，甚至憎恨。在先前的文章裡，我提到習近平就任中國國家主席前的公開表態，「有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不去折騰你們，還有什麼好說的。」
因為許多中國人並不理解中國有多強大。在北兵馬司胡同裡，有一間雲南火鍋，叫做「束河人家」。幾位中國最高學府的同學享用雲南草藥燉煮的養身火鍋，聊著聊著就談到了美國眾議院議長訪台的飛機。來自台灣的同學深深體會到，有些（甚至是很多）中國人對於自己國家的認知過於稀少，以至於兩位最高學府的山東老鄉生氣地回懟，「中國是佛地魔嗎？這麼可怕嗎？」
中國當然不是佛地魔。中國是一座霍格華茲，歷史悠久的城堡裡面，應有盡有。
可是，即使中國再強大，在航空展、外交場合展示出再多東風砲彈、殲系列戰機，都在自家後院中面對著產業的結構性問題。這是任何發展中國家的必經之路：只要看看1994年的墨西哥金融危機、1997年的東南亞金融危機、1998年的俄羅斯金融危機、2001年的阿根廷金融危機。同樣地，美國亦曾在八零年代和零八年學到金融教訓。
中國也躲不過。中國準備付出十幾二十年前「超前貸款、超前投資」的代價，首當其衝的即是房地產行業與放貸的金融業。問題不是「中國是否會爆發金融危機」，而是「中國何時會爆發金融危機」。
歷史的韻腳：緩和政策（détente）
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！