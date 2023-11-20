解決台灣問題的最佳方案就是「不解決」：中美緩和多長久，中華民國就能備戰多長久

自2020年至2022年，中國因為疫情而封鎖國境。整整三年，中國沒有生命力，憂鬱壟罩在北京的藍天白雲之上；從景山公園的萬春亭之巔，往北方眺望，看不見多少中國人。這很不中國。

同時，在這段期間，因為疫情源頭的追責，美國與中國的關係加劇甚深。中美之間，本已存在權力之爭，疫情的疊加更惡化這段攸關全球各個角落的雙邊關係。

很多中國人並不理解，為什麼外國對中國抱持如此深厚的猜忌，甚至憎恨。在先前的文章裡，我提到習近平就任中國國家主席前的公開表態，「有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不去折騰你們，還有什麼好說的。」

因為許多中國人並不理解中國有多強大。在北兵馬司胡同裡，有一間雲南火鍋，叫做「束河人家」。幾位中國最高學府的同學享用雲南草藥燉煮的養身火鍋，聊著聊著就談到了美國眾議院議長訪台的飛機。來自台灣的同學深深體會到，有些（甚至是很多）中國人對於自己國家的認知過於稀少，以至於兩位最高學府的山東老鄉生氣地回懟，「中國是佛地魔嗎？這麼可怕嗎？」

中國當然不是佛地魔。中國是一座霍格華茲，歷史悠久的城堡裡面，應有盡有。

可是，即使中國再強大，在航空展、外交場合展示出再多東風砲彈、殲系列戰機，都在自家後院中面對著產業的結構性問題。這是任何發展中國家的必經之路：只要看看1994年的墨西哥金融危機、1997年的東南亞金融危機、1998年的俄羅斯金融危機、2001年的阿根廷金融危機。同樣地，美國亦曾在八零年代和零八年學到金融教訓。

中國也躲不過。中國準備付出十幾二十年前「超前貸款、超前投資」的代價，首當其衝的即是房地產行業與放貸的金融業。問題不是「中國是否會爆發金融危機」，而是「中國何時會爆發金融危機」。

歷史的韻腳：緩和政策（détente）