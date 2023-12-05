《圓頂的故事》：萬神殿為布魯內證明了，要橫跨像百花聖母大教堂這麼大的空間，是有可能辦到的
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本書細緻地重現文藝復興發源地佛羅倫斯，在十五世紀，歷經鼠疫、戰爭與政治鬥爭的歷史背景。帶你看見日後因圓頂而被尊為「文藝復興建築之父」的布魯內列斯基，如何從眾人眼中的瘋子，成為公認的天才設計師，即使遭到同儕的較勁與陷害，還是在當代建築方法完全無法應用的情況下， 打造出史無前例的經典建築結構。不僅是世界遺產百花聖母大教堂的建造過程，也是一部人性交織的複雜故事。
文：羅斯．金恩（Ross King）
朱比特神殿、集會廣場、馬爾斯戰神殿、圓形露天劇場、古羅馬式水道橋、維奇歐橋上的戰神騎馬像、羅馬式浴場、各式各樣的外牆和塔樓，更別提當時作為監獄用（暗地裡則是娼妓躲藏處）的地下墳場……放眼望去，佛羅倫斯市民所見盡是古羅馬廢墟的景色。或者說，至少他們是這麼以為。
事實上，佛羅倫斯的羅馬遺跡並非特別豐富。許多所謂的羅馬式建築（如聖喬凡尼洗禮堂），實際上建於更晚且較新近的年代。然而這些說法儘管有誤導之嫌，卻因語出名家，因此從來無人置疑，原因就是佛羅倫斯的史學家總在編造該城和古羅馬之間的關聯。
《市源編年史》，這本寫於一二○○年左右的早期史書聲稱：佛羅倫斯是凱撒大帝所創建。一個世紀之後，文學泰斗但丁甚至在其所著的《饗宴》一書中，稱佛羅倫斯為「美麗著名的羅馬之女」。人文主義哲學家布魯尼也認同這令人驕傲的血統，但指出創建人並非凱撒（一個容易讓人聯想到吉安加利雅佐的帝國主義暴君），而是蘇拉；早在凱撒就任的二十年前，蘇拉便在羅馬共和國顛峰時期創立了這座城市。一四○九年時，在聖使徒教堂發現的遺跡和文件，據說能夠證明這項說法，因而更增加了這個信念的可信度。
因此，在禮拜堂青銅門競圖結束後的某一天，當布魯內動身前去羅馬之際，他的耳邊必然早已迴盪著關於佛羅倫斯源自羅馬的種種愛國論點，而這些論點在飽受米蘭威脅的那一年中，聽來想必更加刺耳。然而在一四○○年代早期，就許多方面而言，「永恆之都」（羅馬的別名）的景象必然相當淒慘，起不了激勵人心的作用，只是一個佛羅倫斯人巴不得與之斷絕關係的母親。
在帝國國力最強盛的時候，羅馬曾有為數百萬的居民，但現在這座城市的人口比佛羅倫斯還少。一三四八年的黑死病，已使其人口數下降到二萬，而在接下來的五十年間，人口數也不過略有增加而已。
羅馬已從其古城牆向內縮小到一個彈丸之地：城區從涵括七座小丘陵的範圍，縮水成台伯河岸的寥寥幾條街道，正對著牆垣已搖搖欲墜的聖彼得大教堂。騙子和乞丐充斥在骯髒的街道上，昔日的集會廣場成了今天放牲畜吃草的「牛田」。其他紀念性建築的命運更是淒涼；朱比特神殿成了糞堆，而龐貝劇場與奧古斯都陵寢成了採石場，兩地的古老石材被人搜括一空，有的後來成了遠如西敏寺等建築物的建材。
許多古代雕像傾圮半掩於碎片中，其他的則被扔到窯中焚燬製成生石灰，或成了病懨懨農作物的肥料。其他還有許多建築，成了驢群和牛群的食槽。卡利古拉大帝之母——亞基皮娜的紀念墓碑，甚至成了榖物和鹽巴的量器。
當時的羅馬，是個危險又不具吸引力的地方。那裡有地震、熱病和打不完的仗，其中之一是新近發生的八聖之戰，使得這座城市讓英國傭兵蹂躪殆廢。那兒毫無貿易或工業活動，有的只是來自歐洲各地的遊客，手裡抓著《羅馬奇觀》，書上告訴他們該去當地遊覽哪些古蹟。
這本旅遊指南帶他們前往各個朝聖地，諸如供奉聖多馬手指骨的耶路撒冷聖十字大殿、放置聖安妮手臂以及因耶穌基督而改信基督教的撒馬利亞女人頭骨之聖保祿大殿，或是保有救世主嬰兒床的聖母大殿。整個城市瀰漫著一股交易叫賣的氛圍，包括出售贖罪券者在街上設攤販售，或各教堂爭相刊登告解的廣告，據說可讓人在煉獄中少受八千年折磨。
《羅馬奇觀》並未引領遊客留意周遭的遺跡。對這群虔誠的基督徒而言，這些古老的廢墟不啻為異教徒的偶像崇拜。更糟的是，它們沾有基督教殉道者的鮮血。舉例來說，戴克里仙浴場便是壓榨早期基督徒勞力所完成的，有許多人在施工期間死去。因此，經過一千年來的地震、侵蝕和人為疏忽之後，仍能倖存的古老肖像，便淪落至任人肆意踐踏、唾棄，甚至摔落成碎片的厄運。
儘管有這支新品種汪達爾人（五世紀破壞羅馬文明的日耳曼民族一支）不斷在搞破壞，羅馬昔日的異教風采仍有一部分保存下來。羅馬城南方的大路阿丕雅古道，完全不用灰泥、單以玄武岩塊精心鋪成，筆直切入山脈、沼澤地和山谷中，本身就是建築上的一項奇蹟。更有意思的是，那些當時仍然排在路旁、綿延數公里遠的三十萬窟墓穴。
由於羅馬古律法禁止處女與皇帝以外的人葬於羅馬城牆內，這些墓穴便是當時應運而生的產物。另外如克勞蒂亞水道橋之類橋樑的殘破拱洞，也相當值得一看。這座橋長約六十九公里，拱洞高約三十公尺，不僅證明了古羅馬人享用的是澄淨的飲用水（他們的後代則自腐敗汙臭的台伯河取水），也是其非凡工程技術的見證。後來的一些羅馬人甚至對其作用一無所知，以為它是用來從那不勒斯進口橄欖油用的。
禮拜堂的青銅門競圖結束不久後，布魯內來到這座傾頹中的骯髒城市。在接下來大約十三年的時間裡，他斷斷續續待在羅馬，偶爾才回佛羅倫斯稍事停留。起初他和另一名佛羅倫斯人結伴來羅馬，那是當時還是個毛頭小子、卻已年輕有為的雕塑家唐納太羅。儘管兩人之間的交往歷經些許波折，卻仍持續了許多年。這兩人可說是天生一對，真要說有什麼不同的話，就是唐納太羅的脾氣甚至比布魯內還要暴躁。
一、二年前，年僅十五的唐納太羅，曾因用巨棍毆打一名日耳曼人的頭，而遭到匹斯托亞地方法官處分。許多年後，他又長途跋涉至費拉拉，企圖謀殺一名逃跑的學徒。甚至連客戶也無法免於他的怒氣；如果有人拒絕為訂做的雕像付出全額酬勞，唐納太羅會在一怒之下把作品砸爛。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
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為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）