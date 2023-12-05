《城市六千年史》：衝出康普頓——烏托邦式的郊區為何變成了災區？
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從世界第一座城市烏魯克起始，帶你綜覽羅馬、巴格達、呂貝克、倫敦、洛杉磯、上海等26座城市的誕生與衰落、過去與未來，展示人類與城市共通的命運。進入巨型城市的時代，如何與自然環境共處，如何管理超級城市的生活成為現代人的課題。而人類六千年的城市史，便為我們示範了人類的下一步。
文：班・威爾森（Ben Wilson）
郊區這個詞本來就充滿各種意義。在文學、音樂和電影裡，郊區是反城市的空間，是城市所擁有的各種刺激、自由和複雜性的對立面，也是枯燥乏味、愚蠢同質、空洞疏離、強迫性消費主義和單調的白人資產階級的荒野。但郊區的無聊和千篇一律，卻也是它其中一個最吸引人的地方：它是一個遠離混亂城市喧囂的安全空間，在這個被核武威脅的危險世界裡，它也是個沒有歷史包袱的「無境之地（Anywheresville）」。
「你知道我住的那條路嗎？我說的是西布萊切利的埃爾斯米爾路。」在喬治．歐威爾的小說《上來透口氣》（一九三九年）裡，故事主角曾如此問道。「就算不知道，你也一定看過跟它長得一模一樣的其他五十條路。你知道這些街道在我們的郊區裡隨處可見。它們總是大同小異。一排排的長型半獨立式房屋……粉刷過的房屋正面、經過防腐朽處理的大門、用水蠟樹做成的籬笆，還有綠色的前門。他們有各式各樣的名字：月桂樹、桃金孃、山楂樹、我的避風港、我的棲息地、美景。」
在文學作品的傳統裡，郊區長期以來都被描繪成死氣沉沉的地方，裡頭有平庸知識分子的企圖心，和乏味的郊區價值觀：從格羅史密斯兄弟的《小人物日記》（一八九二年），到葉慈的《革命之路》（一九六一年）和厄普代克的《夫婦》（一九六八年），從庫雷什的《郊區之佛》（一九九○年）到法蘭森的《修正》（二○○一年），這些作品都是例子。郊區一直是電影製作人心愛的繆斯女神，他們總會被表面上千篇一律、枯燥乏味，但背後似乎潛藏著的黑暗勾當所吸引。
當我們想到郊區時，大衛．林區的《藍絲絨》（一九八六年）、山姆．曼德斯的《美國心玫瑰情》（一九九九年），以及布萊恩．福布斯的《超完美嬌妻》（一九七五年）這些電影立刻就會浮上腦海，它們都是這種類型的電影無可爭議的經典之作。恐怖片也會使用郊區作為場景，那裡散發著殭屍般的可怕氣味，比如《半夜鬼上床》（一九八四年）、《生人勿近》（一九七八年）。
郊區是個潛藏家庭鬥爭、懸疑故事和犯罪的地方，比如《慾望師奶》和《黑道家族》就是這樣的故事。和城市生活不同的是，郊區生活是在關上的房門後頭發生的，因而為各種故事提供了空間，卻又同時讓這些故事難以為外界所知。那些修剪整齊的草坪背後，究竟隱藏了哪些故事呢？
郊區一再地被描述成原本是天堂但後來淪為地獄的地方。這些郊區備受批評，尤其是在丈夫通勤上班的同時，婦女便被囚禁在家務勞動之中。對於藝術家來說，郊區也提供了許多生動有趣的可能性：那些整潔的環境、嚴格的家庭位階和一致性，一定只是在掩飾他們的酗酒、嗑藥和性愛派對，甚至是更糟糕的活動，對吧？
流行音樂則對郊區提出持續不斷且直接的抨擊。美國民謠作曲家蕾諾茲於一九六二年的一首曲子，形容郊區由「廉價建材做成的小盒子」所組成。而且被「放入」這些盒子裡的人，也都擁有相似的背景、教育、工作和嗜好，就和他們的房子一樣單調。
郊區的無聊、自滿、同質化和偽善，自然也是流行音樂的抨擊對象。這不無道理。畢竟流行音樂的目標受眾是青少年，這些歌曲講述了他們在刻意被淨化消毒、適合兒童的安全環境中沉悶的日常經驗，並給予他們某種釋放感。在搖滾樂團「年輕歲月」的傑作〈郊區的耶穌〉（二○○五年）裡，郊區是個猶如末日般空洞的人造建築；位於某個荒涼高速公路的盡頭，一個什麼都不是的地方（Nowheresville）。這是個充滿偽善的人、療程和抗憂鬱藥物的地方；在那裡，7-11就是世界的中心。
英國電音男子二人組「寵物店男孩」的〈郊區〉（一九八六年）講述郊區生活有多無聊：你只能沉迷於毫無意義的塗鴉行為，並藉此來紓解心情。在這首歌的影片裡，洛杉磯沉悶的牧場式住宅，和倫敦沉悶的仿都鐸式半獨立住宅並置在一起：全球郊區的體驗都是相通的。
類似的還有一九八○年的〈郊區夢〉，樂團「瑪莎與鬆餅」在這首歌裡捕捉到現代生活的普遍經驗：漫無目的地走在用日光燈照明的購物中心裡，喝著化學合成奶昔，躲避高中男生的笨拙搭訕。郊區的成人生活充滿了枯燥乏味的談話，他們談論天氣、談論誰買了新游泳池或最新型的汽車，而青少年則是虛無地聽著重金屬音樂，並在購物中心裡遊蕩。
所有青少年都想逃離家庭走向世界，而成年人卻正好相反。郊區自然成了青少年和父母之間關於價值觀和想望的衝突前線。唯一的選擇就是逃跑。但是要逃去哪呢？在樂團「拱廊之火」二○一○年的專輯《城郊》裡，有首震撼人心的歌，名為〈蔓延二號〉；在這首歌裡，郊區已經蔓延到各個角落，征服了整個世界。想跑的話可以盡量跑，但不管你逃到哪裡，結果都差不多。
如果沒有對千篇一律和消費主義發出怒吼，搖滾就不是搖滾、龐克也稱不上龐克了。青少年就是要對資產階級的價值觀感到憤慨，而郊區就是傳統生活方式的體現；表達對郊區的不滿情緒，就是流行音樂反覆出現的主題。
儘管大家對於郊區的普遍看法仍根深柢固，但在過去的七十年裡，郊區本身一直都是個在不斷變化的地方。雖然市中心沒怎麼變，但郊區卻經歷了快速而重大的變化。打從第二次世界大戰以來，郊區就是歷史發生的地方。開車穿過雷克伍德會讓你覺得彷彿回到了一九五○年代，那其實是個被精心打造出來的錯覺。歷史的浪潮不斷沖刷著這樣的地方，重塑了一切。若要了解現代的都市主義，了解大都會是如何發展的，你就必須離開充滿博物館或旅遊景點的市中心，進入神祕的城郊地帶。
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）