開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/05,
城鄉

《城市六千年史》：衝出康普頓——烏托邦式的郊區為何變成了災區？

《城市六千年史》：衝出康普頓——烏托邦式的郊區為何變成了災區？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

從世界第一座城市烏魯克起始，帶你綜覽羅馬、巴格達、呂貝克、倫敦、洛杉磯、上海等26座城市的誕生與衰落、過去與未來，展示人類與城市共通的命運。進入巨型城市的時代，如何與自然環境共處，如何管理超級城市的生活成為現代人的課題。而人類六千年的城市史，便為我們示範了人類的下一步。

文：班・威爾森（Ben Wilson）

郊區這個詞本來就充滿各種意義。在文學、音樂和電影裡，郊區是反城市的空間，是城市所擁有的各種刺激、自由和複雜性的對立面，也是枯燥乏味、愚蠢同質、空洞疏離、強迫性消費主義和單調的白人資產階級的荒野。但郊區的無聊和千篇一律，卻也是它其中一個最吸引人的地方：它是一個遠離混亂城市喧囂的安全空間，在這個被核武威脅的危險世界裡，它也是個沒有歷史包袱的「無境之地（Anywheresville）」。

「你知道我住的那條路嗎？我說的是西布萊切利的埃爾斯米爾路。」在喬治．歐威爾的小說《上來透口氣》（一九三九年）裡，故事主角曾如此問道。「就算不知道，你也一定看過跟它長得一模一樣的其他五十條路。你知道這些街道在我們的郊區裡隨處可見。它們總是大同小異。一排排的長型半獨立式房屋……粉刷過的房屋正面、經過防腐朽處理的大門、用水蠟樹做成的籬笆，還有綠色的前門。他們有各式各樣的名字：月桂樹、桃金孃、山楂樹、我的避風港、我的棲息地、美景。」

在文學作品的傳統裡，郊區長期以來都被描繪成死氣沉沉的地方，裡頭有平庸知識分子的企圖心，和乏味的郊區價值觀：從格羅史密斯兄弟的《小人物日記》（一八九二年），到葉慈的《革命之路》（一九六一年）和厄普代克的《夫婦》（一九六八年），從庫雷什的《郊區之佛》（一九九○年）到法蘭森的《修正》（二○○一年），這些作品都是例子。郊區一直是電影製作人心愛的繆斯女神，他們總會被表面上千篇一律、枯燥乏味，但背後似乎潛藏著的黑暗勾當所吸引。

當我們想到郊區時，大衛．林區的《藍絲絨》（一九八六年）、山姆．曼德斯的《美國心玫瑰情》（一九九九年），以及布萊恩．福布斯的《超完美嬌妻》（一九七五年）這些電影立刻就會浮上腦海，它們都是這種類型的電影無可爭議的經典之作。恐怖片也會使用郊區作為場景，那裡散發著殭屍般的可怕氣味，比如《半夜鬼上床》（一九八四年）、《生人勿近》（一九七八年）。

郊區是個潛藏家庭鬥爭、懸疑故事和犯罪的地方，比如《慾望師奶》和《黑道家族》就是這樣的故事。和城市生活不同的是，郊區生活是在關上的房門後頭發生的，因而為各種故事提供了空間，卻又同時讓這些故事難以為外界所知。那些修剪整齊的草坪背後，究竟隱藏了哪些故事呢？

郊區一再地被描述成原本是天堂但後來淪為地獄的地方。這些郊區備受批評，尤其是在丈夫通勤上班的同時，婦女便被囚禁在家務勞動之中。對於藝術家來說，郊區也提供了許多生動有趣的可能性：那些整潔的環境、嚴格的家庭位階和一致性，一定只是在掩飾他們的酗酒、嗑藥和性愛派對，甚至是更糟糕的活動，對吧？

流行音樂則對郊區提出持續不斷且直接的抨擊。美國民謠作曲家蕾諾茲於一九六二年的一首曲子，形容郊區由「廉價建材做成的小盒子」所組成。而且被「放入」這些盒子裡的人，也都擁有相似的背景、教育、工作和嗜好，就和他們的房子一樣單調。

郊區的無聊、自滿、同質化和偽善，自然也是流行音樂的抨擊對象。這不無道理。畢竟流行音樂的目標受眾是青少年，這些歌曲講述了他們在刻意被淨化消毒、適合兒童的安全環境中沉悶的日常經驗，並給予他們某種釋放感。在搖滾樂團「年輕歲月」的傑作〈郊區的耶穌〉（二○○五年）裡，郊區是個猶如末日般空洞的人造建築；位於某個荒涼高速公路的盡頭，一個什麼都不是的地方（Nowheresville）。這是個充滿偽善的人、療程和抗憂鬱藥物的地方；在那裡，7-11就是世界的中心。

英國電音男子二人組「寵物店男孩」的〈郊區〉（一九八六年）講述郊區生活有多無聊：你只能沉迷於毫無意義的塗鴉行為，並藉此來紓解心情。在這首歌的影片裡，洛杉磯沉悶的牧場式住宅，和倫敦沉悶的仿都鐸式半獨立住宅並置在一起：全球郊區的體驗都是相通的。

類似的還有一九八○年的〈郊區夢〉，樂團「瑪莎與鬆餅」在這首歌裡捕捉到現代生活的普遍經驗：漫無目的地走在用日光燈照明的購物中心裡，喝著化學合成奶昔，躲避高中男生的笨拙搭訕。郊區的成人生活充滿了枯燥乏味的談話，他們談論天氣、談論誰買了新游泳池或最新型的汽車，而青少年則是虛無地聽著重金屬音樂，並在購物中心裡遊蕩。

所有青少年都想逃離家庭走向世界，而成年人卻正好相反。郊區自然成了青少年和父母之間關於價值觀和想望的衝突前線。唯一的選擇就是逃跑。但是要逃去哪呢？在樂團「拱廊之火」二○一○年的專輯《城郊》裡，有首震撼人心的歌，名為〈蔓延二號〉；在這首歌裡，郊區已經蔓延到各個角落，征服了整個世界。想跑的話可以盡量跑，但不管你逃到哪裡，結果都差不多。

如果沒有對千篇一律和消費主義發出怒吼，搖滾就不是搖滾、龐克也稱不上龐克了。青少年就是要對資產階級的價值觀感到憤慨，而郊區就是傳統生活方式的體現；表達對郊區的不滿情緒，就是流行音樂反覆出現的主題。

儘管大家對於郊區的普遍看法仍根深柢固，但在過去的七十年裡，郊區本身一直都是個在不斷變化的地方。雖然市中心沒怎麼變，但郊區卻經歷了快速而重大的變化。打從第二次世界大戰以來，郊區就是歷史發生的地方。開車穿過雷克伍德會讓你覺得彷彿回到了一九五○年代，那其實是個被精心打造出來的錯覺。歷史的浪潮不斷沖刷著這樣的地方，重塑了一切。若要了解現代的都市主義，了解大都會是如何發展的，你就必須離開充滿博物館或旅遊景點的市中心，進入神祕的城郊地帶。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。