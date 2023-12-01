台灣前三季新生兒不到10萬！都生不出來了，為何《人工生殖法》還不適用單身、同性，也禁止代理孕母？
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時代不斷進步，女性漸將「結婚」與「生小孩」獨立看待，為生小孩而結婚的比例隨之減少，因此開放單身女性、同性伴侶、代理孕母，對總生育率皆有可參照的正面效益，《人工生殖法》就算不能一步到位，也該考慮先納入已婚女女同性伴侶及單身女性，再針對男同性伴侶及代理孕母進行更周延的討論和配套安排，讓人工生殖醫學造福更多有意願養育下一代的伴侶。
文：郭家和
今年前三季新生兒不到10萬！救生育率修《人工生殖法》？
臺灣生育率逐年下降，111年度新生兒人數僅有13萬8986人，今年前三季新生兒更不到10萬人。為提高國人生育意願，衛福部從110年起擴大不孕症試管嬰兒補助，然受限於當前《人工生殖法》規定，試管嬰兒對象僅限於一男一女異性夫妻，排除單身女性、同性伴侶相關生育權，更明文禁止代理孕母。
針對各界關注《人工生殖法》修法進度，衛福部近日在立法院衛環委員會表示，《人工生殖法》修改草案已逐漸成形，主要修法面向包含：准許單身女性使用、開放同性伴侶適用、解套代理孕母禁令等，並進一步保障兒童最佳權利。衛福部長薛瑞元指出，希望《人工生殖法》修法一步到位，惟各界仍有不同意見，將持續研擬調整，提出更平衡的修法版本。
《人工生殖法》為何不適用單身、同性，並禁止代理孕母？
新光醫院生殖醫學中心主任李毅評接受《潮健康》專訪表示，我國合法接受捐精的對象只限定於合法異性夫妻，單身未婚女性如有意願進行試管嬰兒，通常是赴歐盟或美國透過精子銀行配對進行人工受精或試管嬰兒。美國也是目前代理孕母法規最完善的國家，其它則包括烏克蘭、東南亞地區也有合法代孕，但考量到醫療品質與安全性，國人仍以在美國代孕最常見，惟整體費用不貲約需五、六百萬。
李毅評醫師指出，開放單身女性與女女同性伴侶合法進行試管嬰兒的情況，在歐盟及美國已行之有年，相較之下修法難度不高，但是代理孕母牽涉剝削女性及女性自主權議題，各界較難很快達成一致共識。從臨床實際面來看，當異性夫妻的妻子如因子宮受傷、罹癌或子宮肌腺症等情況不適合懷孕，同樣必須採取借用子宮一途，至於男男伴侶因生理限制沒有子宮，雖有比照夫妻之法律權益，也不得合法進行人工生殖。
李毅評醫師表示，全球合法代孕國家不少，如美國代理孕母已發展出完整商業模式，代孕者可獲得上百萬高額營養金。另部份國家採取「捐贈模式」，僅給予代孕者少量營養費補貼。國內反對代孕的聲音部份是擔憂經濟困難的女性將成為有錢人的剝削對象，尤其妊娠及生產具有一定的風險。另外，東方社會易有人情倫理壓力，恐使女性在非自願下被迫出借子宮，也是修法時必須納入考量之一。
不是異性夫妻家庭影響孩童發展？醫籲修法可分階段實行
未來修改人工生殖法，是否影響兒童的最佳權利？李毅評醫師指出，國外陸續在二十多年前就通過單身女性、女同志伴侶可合法進行試管嬰兒生育，近年針對女同志或男同志家庭出生長大的孩童研究發現，其性向發展、心智年齡與智商表現都與異性夫妻家庭無任何差異。相較之下，許多女性已接受提早凍卵的觀念，但按照現行法律仍需有合法婚姻後才能解凍卵子進行人工生殖，而母體年齡的增長也將提升懷孕及生產的風險，以及後續教養問題的疑慮，也未必是提升生育率的最佳方式。
李毅評醫師表示，時代不斷進步，女性漸將「結婚」與「生小孩」獨立看待，為生小孩而結婚的比例隨之減少。從不孕症醫學實證及總體生育率考量，開放單身女性、同性伴侶、代理孕母皆有可參照的正面效益，倘若《人工生殖法》修法未能一步到位，也可考慮分階段通過，先納入已婚女女同性伴侶及單身女性，再針對男同性伴侶及代理孕母進行更周延的討論和配套安排，有望進一步讓人工生殖醫學造福更多有意願養育下一代的伴侶。
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本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標：修《人工生殖法》可救生育率？醫籲先開放單身、女女伴侶分階段實行
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
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