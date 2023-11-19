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TNL+ 2023/11/19,
經濟

解密「哈瓦拉」：盛行於伊斯蘭世界與海外移工、存在近千年的地下匯兌服務

解密「哈瓦拉」：盛行於伊斯蘭世界與海外移工、存在近千年的地下匯兌服務
正在使用哈瓦拉系統匯兌的阿富汗人 | Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

據考究，亞洲學者認為哈瓦拉起始於1300年代的印度，但西方學者認為第一次十字軍東征時就有類似的概念。其實哈瓦拉的流程和一般銀行匯款程序類似，差別在於資金流動並不透過銀行帳戶的「匯款」完成，因而能躲避金融監理機關追查，也讓哈瓦拉常成為不法資金的流通管道......

最近這幾年世界不太平靜，發生了烏俄戰爭與以哈衝突，各種戰爭場面不時在螢幕前展現。數十萬的大軍、彈如雨下的慘烈、衛星導引畫面、科技武器精準命中、動輒數年的戰事，猶如實境節目。筆者不禁感嘆，戰爭真是由金錢堆砌而成，沒錢還真打不起仗。

縱使西方民主陣營以經濟手段制裁入侵者，以期早日結束戰爭。但侵略者仍以各種「管道」接受同盟的金錢與物資協助。「非正式價值移轉體系」（Informal Value Transfer System，IVTS）跨境匯款系統「哈瓦拉」（Hawala），在此扮演關鍵角色。

什麼是哈瓦拉？

據考究，亞洲學者認為哈瓦拉起始於1300年代的印度。但西方學者認為可能更早。遠在古代歐洲的「黃金券」，或中古時期歐洲第一次十字軍東征（1096-1099）創立之「聖殿騎士團」（Ordre du Temple）的遠程資產管理，有可能是「哈瓦拉」的起源。

以黃金券為例。位居古代北歐的商人，攜帶大量黃金前往南歐採購貨品。黃金不但笨重，且沿途山窮水盡、宵小盜寇猖獗，旅途充滿風險。於是有團體在北歐設立黃金機構，收受商人黃金，並開立黃金券，在其標示辨識真偽的圖騰印記與簽章，由商人帶往南歐的分支機構提取等量黃金。這種服務，其實就是現代銀行「匯兌」的濫觴，黃金券相當於現代的匯票。

哈瓦拉的運作也是如此。如下圖，A客戶對B客戶有匯款的需求，便找X哈瓦拉經紀人協助，A便把A國貨幣之款項交予X（s程序），X通知B國Y經紀人（p程序），請Y將款項轉換成B國貨幣交給B客戶（q程序），B客戶收到當地貨幣的款項，如此便完成匯款與兌換的動作。

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作者製作提供
哈瓦拉交易結構圖

其實整個流程跟銀行的匯款程序並無二致。哈瓦拉要吸引顧客上門，它必須在手續費（佣金）、匯率價差（Spread）與隱密性展現具有競爭力的優勢。這種非正式價值轉移（IVTS）通常在非傳統銀行系統之外進行，因此所有資金的流動，盡量不透過銀行帳戶的「匯款」完成，這樣才能形成「斷點」，躲避金融監理機關的追查。

在s、q兩個存提現金的程序中，有可能是「現金」交易，這樣避免在銀行匯款留下記錄。而在p程序上，X必須「送錢」給海外跨國的Y，若不經由銀行體系是很難辦到。但實務上X只要通知Y即可，不需有實際的匯款活動。但這需要三個條件：

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