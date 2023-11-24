時代下殯葬業的變與不變：從鑼鼓喧鬧、黑色勢力，到立法後的體制化

文：曹家豪（禮儀從業人員、南華大學生死學系學生）

電子琴、揚聲器、十殿閻羅圖再到兩側與喧鬧的堂鼓聲，法事中夾雜了許多聲音。這是我對殯葬業的第一印象。

從小時候到未成人時，殯葬業又慢慢玩出了新花樣，有儀隊、亮眼的新式西樂團，出殯時的用卡車裝飾滿滿塑膠花讓人一眼就能看見棺材的靈車變成西式加長靈車，這些隨著時代變化都不離排場二字，卻又慢慢開始單一化流為形式，許多內涵與意義也不為人知正在消逝，也許這就是所謂的移風易俗，最後改變了民俗。

《殯葬管理條例》與「禮儀師管理辦法」

在《殯葬管理條例》出現之前，殯葬業可以說是百花撩亂，也不免的會跟黑色產業有聯想，因為太多地方無法可管、也沒有技術檢定標準，導致殯葬消費糾紛就像計程車喊價一樣——隨人喊。

而《殯葬管理條例》與「禮儀師管理辦法」的誕生就是要讓殯葬專業化與處理負面影響，從禮儀服務的契約規範、業務承攬規範、設施設立權責與土地問題及資格與考試認定等建立讓業務執行依法有據，就像建立了規矩一般。

這兩部法規的出現，給禮儀服務業帶來了大地震，衝擊傳統禮儀業者卻又造就新商機，合法業者也開始被定義在《殯葬管理條例》中：「經營殯葬服務業，應向所在地直轄市、縣（市）主管機關申請經營許可後，依法辦理公司或商業登記，並加入殯葬服務業之公會，始得營業。」

之後，政府又制定了「禮儀師管理辦法」加入證照考試讓其專業化，傳統殯葬業許多來自道壇的「師公」兼職或是背景為花店陣頭等，都納入公會與營業登記列管，品質自然就會慢慢提升。

法條也逐步隨著情境與時代修改，像是大型殯葬集團的興起，規定了資本額擴大就需要有專任禮儀師，而非只需要有商業登記與公會，讓證照有其重要性而術業有專攻；同時為了讓殯葬業告別過去讓人聯想到黑色勢力把持，設置了排黑條款，更為保障就醫品質實施「醫殯分流」，2012年修法禁止在醫院進行殮、殯、奠、祭，並讓《醫院附設殮殯奠祭設施管理辦法》在2017年退場。

從此，殯葬回到殯儀館、會館、住家等地，不至讓醫院淪為殯儀館影響就醫民眾心情，這樣也打開了醫院壟斷太平間客源業者都有競爭的機會，但還是有保障原本太平間承包業者，禁止禮儀業者擅自進入醫院招攬業務的條款存在。

禮儀人才的培育

佛光山在嘉義縣大林鎮辦有南華大學，其中生死學系名號貫徹全台被稱為禮儀師的搖籃，對於殯葬專業化的推動教育更是一大腳步，從思想哲學到實務理論操作都有，在學期間學習許多學科與考取證照，跨足人文、公衛領域。

人才培育與傳承也是推進時代的重要部分，南華大學為殯葬業注入許多年輕殯葬人才，透過學術影響力影響業界，也會配合職場體驗來讓學生體驗業界樣貌面對未來可能的執業環境。

其實傳承很重要，就像那些逐間凋零的儀式或是剩下空殼的樣式，雖然是移風易俗下的轉場，但也過於可惜。

Photo Credit: 中央社

禮儀業的年輕世代

筆者出身南華大學生死學系，雖算在業界不久，身邊同儕也有與我一樣進入大集團工作或是在地方禮儀社工作的同學，也有許多人畢業後沒有從事禮儀業。

科系始終是科系，但生涯的適性發展握在手上，所以有許多想法還是可以實踐。以親身之例來說，全職成為殯葬業一員之前，我在政治工作領服務了兩年從幕僚、國會助理再回來殯葬業，我想並非大學的科系就定了一生，在於說如何規劃自己的人生，如何去達到目標自我實現而去勤練功夫。

當然，在殯葬業神秘面紗這幾年逐漸解密，開始有了底薪制與案件工資抽成等制度，在大集團的工作環境除了殯葬禮儀工作，也有物流倉庫管理、文書作業專業分工，日常的工作就像上班族，也扭轉殯葬業就是要摸大體錯誤認知，更與傳統禮儀社有案件才有飯吃的區別不同。

若是對於助人工作或是殯葬業躍躍欲試，我想學校或是業界都是不錯的接觸環境。殯葬業從幾十年前的熱鬧甚至雜亂，到今日的西裝筆挺，雖然移風易俗許多儀式在變工商社會飛速發展，但禮儀業初心終究的內涵，始終是維護死亡尊嚴與安撫生者。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航