時代下殯葬業的變與不變：從鑼鼓喧鬧、黑色勢力，到立法後的體制化
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從最初的鑼鼓喧鬧，到儀隊、西樂隊的花樣，再到《殯葬管理條例》與「禮儀師管理辦法」的制度化，台灣的禮儀產業不斷的改變，在其中工作甚至更像是上班族，而非「就是要碰大體」，但不變的仍舊是維護死者尊嚴、安撫生者的初心。
文：曹家豪（禮儀從業人員、南華大學生死學系學生）
電子琴、揚聲器、十殿閻羅圖再到兩側與喧鬧的堂鼓聲，法事中夾雜了許多聲音。這是我對殯葬業的第一印象。
從小時候到未成人時，殯葬業又慢慢玩出了新花樣，有儀隊、亮眼的新式西樂團，出殯時的用卡車裝飾滿滿塑膠花讓人一眼就能看見棺材的靈車變成西式加長靈車，這些隨著時代變化都不離排場二字，卻又慢慢開始單一化流為形式，許多內涵與意義也不為人知正在消逝，也許這就是所謂的移風易俗，最後改變了民俗。
《殯葬管理條例》與「禮儀師管理辦法」
在《殯葬管理條例》出現之前，殯葬業可以說是百花撩亂，也不免的會跟黑色產業有聯想，因為太多地方無法可管、也沒有技術檢定標準，導致殯葬消費糾紛就像計程車喊價一樣——隨人喊。
而《殯葬管理條例》與「禮儀師管理辦法」的誕生就是要讓殯葬專業化與處理負面影響，從禮儀服務的契約規範、業務承攬規範、設施設立權責與土地問題及資格與考試認定等建立讓業務執行依法有據，就像建立了規矩一般。
這兩部法規的出現，給禮儀服務業帶來了大地震，衝擊傳統禮儀業者卻又造就新商機，合法業者也開始被定義在《殯葬管理條例》中：「經營殯葬服務業，應向所在地直轄市、縣（市）主管機關申請經營許可後，依法辦理公司或商業登記，並加入殯葬服務業之公會，始得營業。」
之後，政府又制定了「禮儀師管理辦法」加入證照考試讓其專業化，傳統殯葬業許多來自道壇的「師公」兼職或是背景為花店陣頭等，都納入公會與營業登記列管，品質自然就會慢慢提升。
法條也逐步隨著情境與時代修改，像是大型殯葬集團的興起，規定了資本額擴大就需要有專任禮儀師，而非只需要有商業登記與公會，讓證照有其重要性而術業有專攻；同時為了讓殯葬業告別過去讓人聯想到黑色勢力把持，設置了排黑條款，更為保障就醫品質實施「醫殯分流」，2012年修法禁止在醫院進行殮、殯、奠、祭，並讓《醫院附設殮殯奠祭設施管理辦法》在2017年退場。
從此，殯葬回到殯儀館、會館、住家等地，不至讓醫院淪為殯儀館影響就醫民眾心情，這樣也打開了醫院壟斷太平間客源業者都有競爭的機會，但還是有保障原本太平間承包業者，禁止禮儀業者擅自進入醫院招攬業務的條款存在。
禮儀人才的培育
佛光山在嘉義縣大林鎮辦有南華大學，其中生死學系名號貫徹全台被稱為禮儀師的搖籃，對於殯葬專業化的推動教育更是一大腳步，從思想哲學到實務理論操作都有，在學期間學習許多學科與考取證照，跨足人文、公衛領域。
人才培育與傳承也是推進時代的重要部分，南華大學為殯葬業注入許多年輕殯葬人才，透過學術影響力影響業界，也會配合職場體驗來讓學生體驗業界樣貌面對未來可能的執業環境。
其實傳承很重要，就像那些逐間凋零的儀式或是剩下空殼的樣式，雖然是移風易俗下的轉場，但也過於可惜。
禮儀業的年輕世代
筆者出身南華大學生死學系，雖算在業界不久，身邊同儕也有與我一樣進入大集團工作或是在地方禮儀社工作的同學，也有許多人畢業後沒有從事禮儀業。
科系始終是科系，但生涯的適性發展握在手上，所以有許多想法還是可以實踐。以親身之例來說，全職成為殯葬業一員之前，我在政治工作領服務了兩年從幕僚、國會助理再回來殯葬業，我想並非大學的科系就定了一生，在於說如何規劃自己的人生，如何去達到目標自我實現而去勤練功夫。
當然，在殯葬業神秘面紗這幾年逐漸解密，開始有了底薪制與案件工資抽成等制度，在大集團的工作環境除了殯葬禮儀工作，也有物流倉庫管理、文書作業專業分工，日常的工作就像上班族，也扭轉殯葬業就是要摸大體錯誤認知，更與傳統禮儀社有案件才有飯吃的區別不同。
若是對於助人工作或是殯葬業躍躍欲試，我想學校或是業界都是不錯的接觸環境。殯葬業從幾十年前的熱鬧甚至雜亂，到今日的西裝筆挺，雖然移風易俗許多儀式在變工商社會飛速發展，但禮儀業初心終究的內涵，始終是維護死亡尊嚴與安撫生者。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
我們想讓你知道的是
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
晨光土司的三款調味土司，則讓每天的早晨精彩有變化。「晨光葡萄土司」加入粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，為細緻柔軟的土司帶入水果香甜的口感層次，是吃過肯定會驚艷的美味。
有濃郁奶油香味的「晨光奶油土司」，使用特選奶油調和關鍵煉乳配方，還沒咬下就能聞到令人心動的奶油香，咀嚼時奶油香氣讓細緻香柔的土司體達到美味平衡，也非常適合搭配咖啡一起享用。
添加精選蜜漬香脆核桃、酸甜莓果的「晨光莓果核桃土司」，不只有堅果酥脆與莓果酸香，額外添加精心調配草莓泥於土司體中，讓核桃與莓果的風味更加融合每天早上來一片，開啟焙感朝氣的一天。
特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
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