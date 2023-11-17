【國際大風吹】娛樂用大麻合法化有哪些優缺點？泰國、美國的經驗與教訓

最近台灣網紅吸食大麻的事件，引起很多相關討論：有人覺得毒品就是不該碰，有人覺得吸食大麻沒那麼嚴重，也有人覺得無論如何，違法就是不對。

讓我們來看看兩個大麻合法化的國家——泰國去年將大麻從毒品管制中移除，吸引一些台灣遊客過去嚐鮮，不過今年傳出政府要收緊法規以免亂象叢生；而太平洋對岸的美國，則是已經有24個州開放娛樂用大麻，而且開放最久的已經10年了。大麻產業在這兩個國家發展得如何？有沒有造成醫療事件增加、犯罪率變高等大家可能會擔心的問題？

三年內快速解禁，泰國大麻業亂象多

首先來看泰國。

泰國先是在2019年修法，成為東南亞第一個開放醫藥大麻的國家，接著在2020年底，將大麻的葉子、纖維、根部和莖部從管制名單中移除。這樣一來，餐飲業者和保養品業者，可以將這些大麻部位入菜或做成保養品。

到了2022年中，更將大麻從毒品管制清單中移除，唯一的限制，就是相關產品所含的大麻萃取物中，會令人興奮的成分、四氫大麻酚THC，濃度不能超過0.2%，否則就算毒品。

Photo Credit: 國際大風吹

快速解禁之下，泰國民眾只要是為醫療用途，可以在登記之後自由在家種植和使用大麻，政府甚至免費發放100萬株大麻給民眾，鼓勵種植。而想要開店的則需要申請執照，到了2022年6月，已經發出上百萬張。一時之間，大麻藥局、大麻咖啡店，一間間開張。剛好又碰到COVID-19疫情後的觀光潮回流，更吸引不少外國客湧入泰國嚐鮮，帶來旅遊收入。

我可以大聲說出我抽大麻了，不用像以前那樣躲藏，因為之前還是違法藥物，現在法律很清楚不是毒品了，移出清單了。 Rittipong Bachkul，Highland大麻咖啡店首位顧客

在泰國鳳梨種植面積最大、本來專門賣鳳梨的台商戴睿辰，近年來也種起大麻，開發醫療產品，店裡含大麻成分的用品，包括精油、洗面乳、口罩等等，也有相關食品，像茶飲、鳳梨酥、冰淇淋等等。未來還要規劃大麻理療度假村，畢竟大麻可以改善失眠障礙、癲癇、阿茲海默症等症狀。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 杜晉軒 在泰國經營大麻事業的台商戴睿辰

泰國政府之所以選擇開放大麻是看好它的經濟潛力。泰國商會大學估算，截至2022年底，泰國大麻市場產值大概有280億泰銖、約合新台幣248億元，也看好到了2025年，市場價值將達到429億泰銖，也就是大約新台幣381億元，是泰國公共衛生部長原本估計的三倍之多。

我們應該要懂得利用大麻，如果我們的觀念正確，大麻就像黃金一樣價值很高、值得推廣。 泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）

然而，大麻經濟起飛的同時，卻也傳出很多社會亂象。

例如，明明限定大麻只能作為醫療使用，但實際上卻無法監督，哪些人是為了改善健康，哪些人是追求legal high。另外，會有興奮感的THC成份，濃度應該要低於0.2%，但一般認為，市面上產品的濃度都在4%到12%的高水平。

在此同時，不論是家裡種植或外面購買，大麻取得太容易，也讓20歲以下的大麻使用人數在半年內翻了1倍，與大麻相關的急診病患則是暴增5倍多。這些都讓檢討相關政策，甚至是重新將大麻列為毒品的呼聲四起。2023年中上台的新總理賽塔，9月表示各黨有共識修法，預計半年內推出新規，確保大麻限定醫療用途，不會作為娛樂使用。

台商戴睿辰表示，現實中確實大部分人將大麻作為娛樂用，甚至在曼谷街頭經常聞得到麻味，也未必每個人都喜歡，對觀光業不一定是好事。

美國：各州大麻規定不同，開放商機高

相較於急於開放的泰國，美國大麻合法化的歷史比較悠久。必須先說明的是，美國聯邦層級的法律依然將大麻列為一級管制藥品，不論醫療、娛樂都違法，但各州卻有各州的規定，未必跟聯邦相同。事實上，目前有24個州和首都華府已經開放娛樂用大麻。如果加上只有開放醫療用大麻的州，總數來到38州。

Photo Credit: 國際大風吹

其中，最早將醫療大麻合法化的是加州，在1996年，而最早將娛樂用大麻合法化的是科羅拉多州和華盛頓州，在2012年就公投通過，至今已經超過10年。

這兩州都規定必須滿21歲以上成人，才能在有州政府核發執照的商店購買大麻產品，購買重量的上限依產品種類而定。不得在公共場所吸食，不得吸食後開車，也不得將購買的產品帶到州外。

整體來說，近年來朝向大麻合法化的州是越來越多了。像俄亥俄州在今年11月7號也通過公投，成為最新開放娛樂用大麻的州。支持者認為，大麻合法化可以讓這個地下產業受到正式監管，有了合法的交易管道，對消費者來說可以確認品質和安全性，對銷售者來說可以不必躲躲藏藏，對政府來說可以創造工作機會和龐大稅收，也可以把執法資源用在更需要的地方。

根據美國智庫卡托研究所的統計，加州、科羅拉多州、華盛頓州、奧勒岡州，都對大麻產品課徵特許貨物稅，再加上本來就有的營業稅、執照費等等，都為這幾州政府創造可觀的稅收成長，而且往往超越原本的預期。

大麻合法化會衍生犯罪、公衛等問題嗎？

聽到大麻合法化，反對者通常會擔心幾件事。例如一旦吸食大麻，會不會更容易嘗試更容易上癮的毒品？吸食大麻之後開車的「麻駕」交通事故會不會增加？公共衛生或犯罪事件會不會上升等等。

卡托研究所2021年的報告，整理全美各州資料之後，呈現幾項有趣的發現。

首先，大麻合法化的前後，各州吸食大麻的人口比率雖然上升了，但吸食古柯鹼的比率並沒有增加。不過反過來說，有人認為大麻會替代酒精，結果酒精銷售量似乎也沒有變化。第二，合法化的前後，各州的暴力犯罪率並沒有太大變化，基本上跟美國全國趨勢差不多。第三，絕大多數大麻合法化的州，致命交通事故的數量並沒有隨著大麻普及而上升。