美國國會《緬甸法案》辯論延至2024年，包括反軍政府聯盟請求的5.25億美元援助
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2023年7月，試圖推翻軍政府的緬甸民族團結政府，一個從躲藏到流亡的影子政府和三支少數民族叛軍組成的聯盟告訴《美國之音》，他們已向美國國會請求5.25億美元的援助， 其中包括2億美元在非致命性人道援助方面。 這一數字將是國會先前撥款1.36億美元的4倍。
有關美國對緬甸援助的爭論至少要到明年初才能解決，因為美國國會議員本週再次推遲通過2024年最終預算。
預計國會議員將通過一項短期持續決議，將在明年初之前按目前水準為政府提供資金，其中包括作為2023年國防授權的一部分通過的《緬甸法案》（BURMA Act）。
但2024年版本的預算，將要求參議院和眾議院就如何繼續向緬甸提供援助的不同看法達成協議。
民主黨佔多數的美國參議院制定的2024年預算版本將撥更多資金用於資助緬甸的人道援助和民主促進計畫。但活動人士對共和黨佔多數的眾議院通過的預算版本的推遲和將取消某些項目的資金表示擔憂。
倡導組織「新緬甸運動」在一份聲明中表示：「我們敦促國會撥出足夠的資金來實施《緬甸法案》，同時繼續提供必要的援助，以應對緬甸持續存在的政治和人道主義危機。」
在今年7月發布的2024財年國務院、海外行動和相關計畫預算中，美國眾議院議員建議撥款5000萬美元來實施現行的《緬甸法案》，同時也建議削減美國國際開發署用於提供發展援助的14億美元（約新台幣447億元）。
2023年7月，試圖推翻軍政府的緬甸民族團結政府，一個從躲藏到流亡的影子政府和三支少數民族叛軍組成的聯盟告訴《美國之音》，他們已向美國國會請求5.25億美元（約新台幣168億元）的援助， 其中包括2億美元（約新台幣64億元）在非致命性人道援助方面。 這一數字將是國會先前撥款1.36億美元（約新台幣43.4億元）的4倍。
目前緬甸的資金
《透過嚴格軍事問責制實現緬甸統一》或簡稱《緬甸法案》是對2021年2月1日政變的回應，在政變中緬甸民選政府被軍方推翻。
參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）是美國國會中支持緬甸民主的主要聲音，在緬甸政變兩週年之際，他在參議院讚揚了《緬甸法案》。
麥康諾在2023年2月表示：該法案「強制對軍政府高級官員實施制裁。最後，《國防授權法案》還特別授權為加強緬甸少數民族聯邦制的項目提供資金，並為緬甸的民族武裝組織和人民國防軍提供技術支援和非致命援助提供資金，以加強國際救援等行動的溝通、指揮和控制以及國際組織援助和其它行動之間的協調。」
無黨派智庫史汀生中心（Stimson Center）表示，「目前尚不清楚自2022年12月以來是否制定了任何新計劃。目前，美國對緬甸的政策沒有改變，繼續推動人道主義援助。」
美國國際開發署亞洲局助理局長邁克爾·希弗（Michael Schiffer）2023年9月告訴眾議院議員，「自2017年軍隊對羅興亞人實施種族滅絕和反人類罪以來，美國已提供近21億美元 ，幫助74萬羅興亞人逃往鄰國孟加拉國」。
上月底，美國財政部宣布，從12月開始，將禁止美國人向緬甸石油和天然氣企業提供金融服務。 美國財政部也制裁了與緬甸軍政權有關的三個新實體和五名個人。
眾議院外交事務委員會民主黨領袖、《緬甸法案》的起草者、眾議員米克斯（Gregory Meeks）在一份聲明中讚揚了這個行動。
「這些制裁將打破軍政府進入美國金融體系的機會，並削弱其進一步侵犯人權的能力。美國和我們的合作夥伴必須利用我們掌握的一切外交和經濟手段，迫使軍政府停止暴行，釋放被不公正 拘留的個人，促進人道主義援助暢通無阻，並製定一條回歸民主的道路，」米克斯說。
本文經美國之音授權刊登，原文見：美國國會的《緬甸法案》辯論延至2024年初
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
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2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
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