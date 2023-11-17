開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/17,
健康

WHO將「孤獨」列為全球公衛危機，殺傷力等同於一天抽15根菸

WHO將「孤獨」列為全球公衛危機，殺傷力等同於一天抽15根菸
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

與社交活動較為豐富的民眾相比，孤獨者更有可能養成抽菸、酗酒與久坐不動等不良習慣。美國國家衛生研究院老年研究所（NIA）研究結果顯示，孤獨對人體的傷害等同於一天抽上15根菸，恐讓個體壽命減少至多15年。

文：Taylor Mei

自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，社會普遍對心理健康議題的關注度增加，近日世界衛生組織（WHO）也將「孤獨」列為亟欲解決全球健康及公衛危機，並成立社會關係相關委員會（Commission on Social Connection）。

該委員會由世界衛生組織、非洲聯盟青年問題特使彭巴（Chido Mpemba），以及前美國公共衛生署長穆爾蒂（Vivek Murthy）共同主持，盼未來能有效解決孤獨對現代人帶來的威脅。

孤獨的殺傷力等於一天抽15根菸

孤獨與社會孤立不僅會造成個人心理壓力，也可能影響生理健康。據《CNN》報導，缺乏社交連結者除早死的風險更高，也已有許多科學研究指出，孤獨將導致免疫系統功能下降，提高罹患高血壓及心血管疾病的風險。根據英國《衛報》（The Guardian）缺乏與他人的連結，也將增加30％的中風及50％的失智風險。

與社交活動較為豐富的民眾相比，孤獨者更有可能養成抽菸、酗酒與久坐不動等不良習慣。美國國家衛生研究院老年研究所（NIA）研究結果顯示，孤獨對人體的傷害等同於一天抽上15根菸，恐讓個體壽命減少至多15年。

已蔓延全球的孤獨問題

同據《CNN》報導，在接下來的3年，該委員會將注重在如何強調孤獨對健康的危害，同時也會依據最新的科學研究制定策略，幫助民眾強化人與人之間的連結。長年致力於宣導社交孤立可能帶來的危害，穆爾蒂表示，孤獨是個被世界低估的健康威脅，現在已經明顯蔓延。

「孤獨是導致心理及生理疾病的根源，沒被大眾注意到已經有很長一段時間，但現在我們終於有機會可以改變它。」穆爾蒂說。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。