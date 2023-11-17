聯合國安理會打破沉默，呼籲加薩延長「人道暫停」；拜登稱人質有望獲釋，以色列占領加薩將是重大錯誤
我們想讓你知道的是
安理會的僵局主要聚焦在呼籲人道暫停或是停火。暫停（pause）在形式上通常被認為沒有停火（ceasefire）來得正式，且時間較短，而停火則需要交戰各方同意。美國支持暫停，俄羅斯則主張停火。
聯合國安理會打破沉默，呼籲加薩延長人道暫停
（中央社）聯合國安理會15日呼籲在加薩走廊（Gaza Strip）「延長人道暫停」。這是以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）爆發血腥衝突以來，安理會首度打破沉默。
《法新社》和《路透社》報導，這項由馬爾他提出的決議獲得12張贊成票支持，「呼籲緊急實施並延長人道暫停，以及在整個加薩走廊設立通道達足夠天數」，好讓援助能夠抵達這塊遭圍困領土上的平民手中。
不過，決議文本也引發了暫停多少天才算「足夠」的疑問。《法新社》看過先前的版本呼籲，在決議通過的24小時內先連續實施人道暫停5天。
聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「一旦我們有了充足燃料，時間必須長到足以讓我們能調度資源，讓人們取得所需。」
聯合國安理會決議雖然在法律上具約束力，但實際上若干成員國也曾無視這些決議。
15日這項決議敦促各方遵守國際人道義務，「特別是保護平民，尤其是孩童。」
決議也呼籲「立即無條件釋放哈瑪斯和其他組織扣押的所有人質，特別是孩童。」據信哈瑪斯扣押了超過230名人質。
但決議並未譴責哈瑪斯武裝分子10月7日發動的殘暴跨境突襲，據以色列當局說法，這場攻擊導致約1200人喪命。
美國、英國和俄羅斯在表決時投下了棄權票。
美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「安理會若干成員國不願譴責這些野蠻攻擊，讓我感到相當震驚。是什麼阻止了他們明確譴責恐怖組織決心殺害猶太人的行徑？」
以色列外交部發言人也敦促安理會「明確」譴責哈瑪斯，還說只要人質未獲釋，就不可能會有「延長的人道暫停」。
安理會的僵局主要聚焦在呼籲人道暫停或是停火。暫停（pause）在形式上通常被認為沒有停火（ceasefire）來得正式，且時間較短，而停火則需要交戰各方同意。美國支持暫停，俄羅斯則主張停火。
以色列要求加薩走廊南部居民撤離，外界憂戰爭蔓延
以色列今天（當地時間16日）要求平民離開加薩走廊南部的4個城鎮，令人擔憂以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的戰爭，可能擴散到以色列曾告知人們安全的區域。
《路透社》報導，在哈瑪斯控制的加薩走廊北部，以色列表示其軍隊仍部署在加薩走廊最大的醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital），但未提供它們自前一天進入這個設施以來的行動細節。在此之前，以軍已圍困西法醫院數天。
由於自昨天開始便與院內醫師失去聯繫，《路透社》無法確認西法醫院的情況。
從飛行器連夜投下的傳單告訴平民撤離位於南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）東側的巴尼舒海拉（Bani Shuhaila）、庫札（Khuzaa）、阿巴桑（Abassan）和卡拉拉（Qarara）等城鎮。這些城鎮在和平時期共擁有超過10萬人口，現在則收容數以萬計從其他地區逃離的民眾。
傳單上寫道：「恐怖組織哈瑪斯的行為使國防軍必須在你們居住的地區對其採取行動。為了你們的安全，你們必須立即撤離居住地，並前往已知的避難所。」
居民表示，該地區在夜間遭到猛烈轟炸。
拜登稱人質有望獲釋，以色列占領加薩將是重大錯誤
美國總統拜登（Joe Biden）15日說，他認為有些許希望可達成協議，讓遭哈瑪斯扣押在加薩走廊的人質獲釋。他並表示，已向以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）清楚表明，占領加薩將是「重大錯誤」。
以色列指出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）10月7日跨境突襲以色列，殺害1200多人並擄走約240人為人質。卡達一直在以色列與哈瑪斯間居中斡旋，以協助解救人質。
《法新社》報導，記者問到關於解救人質的進展時，拜登說：「我不想在這裡把話說得太早，因為我不知道過去4小時發生了什麼事，但我們獲得卡達的大力合作。」
拜登提到「以色列已同意暫停」，但之後打斷自己的想法，說「我說到這裡就好，但我抱持些許希望」。
美國與以色列指出，哈瑪斯在遭圍困的西法醫院（Al-Shifa Hospital）內設有指揮中心。被問到以色列國防軍（IDF）對西法醫院的行動時，拜登說他已警告這必須是精確的行動。
他說：「讓我準確地說。我們已經討論過他們必須極為謹慎。所以，這與我認為先前發生的事，也就是無差別轟炸，是不同的情況。」
《路透社》報導，拜登說，他已向納坦雅胡清楚表明，兩國方案是解決以巴衝突的唯一解方，且占領加薩將是「重大錯誤」。
拜登跟記者說，他正在竭盡全力解救遭哈瑪斯武裝團體挾持到加薩的人質，但這不意味著將派出美軍。
以色列襲加薩最大醫院，發現遭哈瑪斯綁架人質遺體
以色列軍方今天表示，以色列軍人在加薩走廊最大醫院西法醫院附近發現一具遺體，是10月7日被巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」從以色列南部綁走的人質。
《法新社》報導，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）公布這名遇害婦女名叫魏斯（Yehudit Weiss），並稱她是被加薩武裝分子「謀殺」身亡。
根據「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum），哈瑪斯（Hamas）武裝分子10月7日闖進鄰近加薩的以色列集體農場社區貝里（Be'eri），65歲的魏斯從該社區的住家被綁走，她的丈夫則在攻擊過程中死亡，兩人5個孩子中的4人當時也在貝里，所幸都活了下來。
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-11-17 聯合國安理會打破沉默，呼籲加薩延長「人道暫停」；拜登稱人質有望獲釋，以色列占領加薩將是重大錯誤
- 2023-11-16 最重視國際人道主義的歐盟，為何對「以巴停火」議題難有一致立場？
- 2023-11-16 以巴衝突成人道危機，美國民調轉為支持停火；貝里斯宣布與以色列斷交；哈瑪斯突襲讓「抵抗軸心」聯盟受考驗
Tags：
次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
▶瞭解更多：「玩學5G 新視界」
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部產業發展署 廣告