聯合國安理會打破沉默，呼籲加薩延長「人道暫停」；拜登稱人質有望獲釋，以色列占領加薩將是重大錯誤

聯合國安理會打破沉默，呼籲加薩延長人道暫停

（中央社）聯合國安理會15日呼籲在加薩走廊（Gaza Strip）「延長人道暫停」。這是以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）爆發血腥衝突以來，安理會首度打破沉默。

《法新社》和《路透社》報導，這項由馬爾他提出的決議獲得12張贊成票支持，「呼籲緊急實施並延長人道暫停，以及在整個加薩走廊設立通道達足夠天數」，好讓援助能夠抵達這塊遭圍困領土上的平民手中。

不過，決議文本也引發了暫停多少天才算「足夠」的疑問。《法新社》看過先前的版本呼籲，在決議通過的24小時內先連續實施人道暫停5天。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「一旦我們有了充足燃料，時間必須長到足以讓我們能調度資源，讓人們取得所需。」

聯合國安理會決議雖然在法律上具約束力，但實際上若干成員國也曾無視這些決議。

15日這項決議敦促各方遵守國際人道義務，「特別是保護平民，尤其是孩童。」

決議也呼籲「立即無條件釋放哈瑪斯和其他組織扣押的所有人質，特別是孩童。」據信哈瑪斯扣押了超過230名人質。

但決議並未譴責哈瑪斯武裝分子10月7日發動的殘暴跨境突襲，據以色列當局說法，這場攻擊導致約1200人喪命。

美國、英國和俄羅斯在表決時投下了棄權票。

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「安理會若干成員國不願譴責這些野蠻攻擊，讓我感到相當震驚。是什麼阻止了他們明確譴責恐怖組織決心殺害猶太人的行徑？」

以色列外交部發言人也敦促安理會「明確」譴責哈瑪斯，還說只要人質未獲釋，就不可能會有「延長的人道暫停」。

安理會的僵局主要聚焦在呼籲人道暫停或是停火。暫停（pause）在形式上通常被認為沒有停火（ceasefire）來得正式，且時間較短，而停火則需要交戰各方同意。美國支持暫停，俄羅斯則主張停火。

以色列要求加薩走廊南部居民撤離，外界憂戰爭蔓延

以色列今天（當地時間16日）要求平民離開加薩走廊南部的4個城鎮，令人擔憂以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的戰爭，可能擴散到以色列曾告知人們安全的區域。

《路透社》報導，在哈瑪斯控制的加薩走廊北部，以色列表示其軍隊仍部署在加薩走廊最大的醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital），但未提供它們自前一天進入這個設施以來的行動細節。在此之前，以軍已圍困西法醫院數天。

由於自昨天開始便與院內醫師失去聯繫，《路透社》無法確認西法醫院的情況。

從飛行器連夜投下的傳單告訴平民撤離位於南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）東側的巴尼舒海拉（Bani Shuhaila）、庫札（Khuzaa）、阿巴桑（Abassan）和卡拉拉（Qarara）等城鎮。這些城鎮在和平時期共擁有超過10萬人口，現在則收容數以萬計從其他地區逃離的民眾。

傳單上寫道：「恐怖組織哈瑪斯的行為使國防軍必須在你們居住的地區對其採取行動。為了你們的安全，你們必須立即撤離居住地，並前往已知的避難所。」

居民表示，該地區在夜間遭到猛烈轟炸。

拜登稱人質有望獲釋，以色列占領加薩將是重大錯誤

美國總統拜登（Joe Biden）15日說，他認為有些許希望可達成協議，讓遭哈瑪斯扣押在加薩走廊的人質獲釋。他並表示，已向以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）清楚表明，占領加薩將是「重大錯誤」。

以色列指出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）10月7日跨境突襲以色列，殺害1200多人並擄走約240人為人質。卡達一直在以色列與哈瑪斯間居中斡旋，以協助解救人質。

《法新社》報導，記者問到關於解救人質的進展時，拜登說：「我不想在這裡把話說得太早，因為我不知道過去4小時發生了什麼事，但我們獲得卡達的大力合作。」

拜登提到「以色列已同意暫停」，但之後打斷自己的想法，說「我說到這裡就好，但我抱持些許希望」。

美國與以色列指出，哈瑪斯在遭圍困的西法醫院（Al-Shifa Hospital）內設有指揮中心。被問到以色列國防軍（IDF）對西法醫院的行動時，拜登說他已警告這必須是精確的行動。

他說：「讓我準確地說。我們已經討論過他們必須極為謹慎。所以，這與我認為先前發生的事，也就是無差別轟炸，是不同的情況。」

《路透社》報導，拜登說，他已向納坦雅胡清楚表明，兩國方案是解決以巴衝突的唯一解方，且占領加薩將是「重大錯誤」。

拜登跟記者說，他正在竭盡全力解救遭哈瑪斯武裝團體挾持到加薩的人質，但這不意味著將派出美軍。

以色列襲加薩最大醫院，發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

以色列軍方今天表示，以色列軍人在加薩走廊最大醫院西法醫院附近發現一具遺體，是10月7日被巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」從以色列南部綁走的人質。

《法新社》報導，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）公布這名遇害婦女名叫魏斯（Yehudit Weiss），並稱她是被加薩武裝分子「謀殺」身亡。

根據「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum），哈瑪斯（Hamas）武裝分子10月7日闖進鄰近加薩的以色列集體農場社區貝里（Be'eri），65歲的魏斯從該社區的住家被綁走，她的丈夫則在攻擊過程中死亡，兩人5個孩子中的4人當時也在貝里，所幸都活了下來。