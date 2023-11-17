拜習會取得多方面進展，但拜登稱習近平「獨裁者」為未來雙邊關係蒙陰影
我們想讓你知道的是
拜登在與習近平會晤後召開了新聞發布會，結束之時正當拜登走下講台，有記者追問他是否還會稱呼習近平為「獨裁者」。拜登再次重申他認為習近平是「獨裁者」，稱因為「他管理的國家是一個共產主義國家。」幾乎可以肯定，這種言論必定遭到中方反感，有分析認為，北京很可能會再次指責美方做事「心口不一」。
美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平周三（15日）在舊金山舉行峰會，取得了一定成果，包括恢復兩國高層軍事方面的交流。
拜登在峰會後的記者會上表示，他與中國領導人習近平的會談是「迄今為止最具建設性、最富有成效的討論。」
拜登說：「中美兩國是競爭關係，但我的責任是使這種關係合理化、可控化，從而避免衝突。找到一個我們能走到一起、找到共同利益的地方。」
本次峰會是兩國元首事隔一年後再次會晤，旨在穩定雙邊關係。
重要進展：恢復高層軍事交流
拜登在當日的新聞發布會上說，兩國已達成一系列協議，其中包括中國承諾重啟兩國軍方溝通渠道。
中國官方通訊社報導也稱，兩國同意恢復高層軍事交往。
《《新華社》》在一份新聞稿中稱，中美兩國元首同意恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。
報導補充說，這些溝通渠道建立在「平等和尊重基礎上」。
這是華盛頓希望達成的一項成果。在2022年美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國叫停了這一重要的對話機制。
拜登隨後在X（推特）上寫道：「我相信這是我們進行的最具建設性和最有成效的討論。」 他稱，會晤以過去數月的外交工作為基礎，取得「重要進展」。
台灣問題無突破
根據公開信息，兩國元首在台灣問題上並沒有任何突破，雙方各自重申立場。
根據《新華社》，習近平指出，台灣問題「始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在巴厘島會晤中作出的有關積極表態。」
他還希望美方言行如一，「將不支持『台獨』的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。」
習近平還措辭強硬的表示：「中國終將統一，也必然統一。」
拜登在峰會後的記者會上答覆記者問題時表示，美國堅持「一個中國政策。」
路透社引述美國官員表示，拜登在峰會中「強調了台海和平與穩定的重要性。」
這位官員表示，拜登還要求習近平尊重台灣的選舉程序。
實質性成果：人工智慧、禁毒合作等
根據《新華社》，兩國領導人同意就人工智慧和禁毒合作建立合作。
拜登在峰會後的記者會上表示，兩國領導人同意解決芬太尼從中國流向美國的問題。
「在美國，18至49歲之間死於芬太尼的人數多於死於槍支、車禍或任何其他原因的人數」，拜登說，「這將拯救生命，我讚賞習主席在這個問題上的承諾。」
另外，根據《新華社》，兩國還將擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流。
雙方還同意在明年早些時候「進一步大幅增加航班。」
美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群認為，這些是本次元首峰會取得的「實質性進展」，有利於穩定雙方關係。
不過，至於未來如何落實還是很大挑戰。
「美方內部阻力不小，國會和保守派反對跟中國採取接觸政策」，朱教授表示。
峰會中的「不和」之音
這次美中首腦峰會旨在穩定雙邊關係，雙方的發言大致友好和謹慎。然而仍有一些不和諧之音，引發媒體關注。
拜登在與習近平會晤後召開了新聞發布會，結束之時正當拜登走下講台，有記者追問他是否還會稱呼習近平為「獨裁者」。
拜登再次重申他認為習近平是「獨裁者」，稱因為「他管理的國家是一個共產主義國家。」
幾乎可以肯定，這種言論必定遭到中方反感，有分析認為，北京很可能會再次指責美方做事「心口不一」。
中國外交部發言人毛寧周四在例會上被問到此事，她表示，這種言論是極端錯誤的，是不負責人的政治操縱，中方堅決反對。
她還說：總有一些別有用心的人企圖挑撥離間，破壞中美關係，這也是不會得逞的。
今年六月，拜登曾稱呼習近平是「獨裁者」而引起軒然大波。中國外交部指責他的言論「極其荒謬」，「是公開的政治挑釁。」
不過，這種不和之音不大可能影響本次峰會取得的成果。儘管兩國存在競爭和對抗，美中雙方都明白，在一定程度上保持合作對大家都有好處。
歡呼與抗議
中國國家電視台播放了習近平車隊抵達舊金山時支持者歡呼的畫面，這與台灣和香港獨立媒體報導的親中人士與抗議者之間的衝突形成鮮明對比。
中國《中央電視台》（CCTV）的晚間黃金時段新聞節目《新聞聯播》11 月 15 日稱，一日前，許多華僑華人和中國留學生代表沿途守候在街頭，揮舞著中美兩國國旗，熱烈歡迎習近平主席的到訪。
據《中央電視台》報導，習近平在機場受到加州州長加文・紐森（Gavin Newsom）、美國財政部長珍妮特・葉倫（Janet Yellen）和其他美國代表的「熱烈歡迎」。
與此形成鮮明對比的是，台灣有線電視網三立電視（SET）播放了美聯社的鏡頭，畫面顯示，在習近平出席的亞太經合組織（APEC）領導人會議會場附近，親北京支持者與舉著反中共和人權標語牌及西藏旗幟的抗議者之間發生混戰，遭警察驅散。
香港媒體《南華早報》稱，在習近平下榻的酒店前，「數百名支持中國的抗議者和少數批評北京政策的抗議者高聲對喊口號。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
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第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
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因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
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3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
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