「非洲新加坡」遣返計劃：英國最高法院為何裁決遣送偷渡者去盧安達不合法？
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英國最高法院的裁決稱現有的遣返計劃不合法，但此前相關的法律挑戰至少花費了1.4億英鎊。英國首相蘇納克在法院判決後在唐寧街召開了記者會，他稱英國將推出的新條約和緊急法律將解決有關問題，並確認盧安達是一個安全的國家。但他表示，推出的新法案仍可能會受到歐洲人權法院的挑戰。
英國最高法院駁回政府上訴，裁定將在英國境內「庇護申請者」轉移至盧安達（Rwanda）的計劃是不合法的，此舉令英國的盧安達庇護政策陷入混亂。
最高法院指出，盧安達的人權紀錄並不佳，不能被視為「安全的第三國」，而且可能會使這些庇護申請者面臨被遣返至原居地或面對不人道對待的風險。
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）對法院判決表示遺憾。他在記者會說，將根據法院的判決與盧安達達成新的協議，再擬定一個新計劃，同時願意在必要時修改英國法律。
事實上，迄今為止，還沒有任何一位申請庇護者被此計劃送往盧安達。該計劃由英國前首相強生（Boris Johnson）在2022年4月提出，立即在英國社會引發激烈辯論。
首個遣返航班原定於2022年6月14日飛往盧安達首都基加利，但在歐洲人權法院（ECHR）的介入後取消。
一名庇護申請人告訴BBC，他「由衷地感謝」英國法官做出這一裁決，並補充說「他們以人性的方式對待我們」。
蘇納克稱英國人民「期望我們盡一切努力，阻止（偷渡）船進入英國，這正是本屆政府將會做的。」
遣返計劃是什麼？
2022年4月，英國宣布一項計劃，從法國跨英吉利海峽進入英國的庇護申請者中有一部分人將被送到非洲盧安達安置。
該計劃主要針對乘坐小船或躲藏在貨車內，以非法方式進入英國的人士。當局計劃將這些尋求庇護者，用特別航機送至7240公里之外的非洲國家盧安達。這是英國與該國達成的1.51億美元協議當中的一部分。
該計劃主要內容包括：
- 從2022年1月1日起，以上述方式非法入境英國者有可能被送往非洲盧安達，他們的庇護申請將在那裡接受處理。
- 在申請處理期間，他們會有地方住，而且隨時可以自由來去。
- 庇護申請獲得通過的人，將受協助在盧安達建立「新生活」，最長有五年可以接受教育和其他協助。
- 庇護申請被拒的人，有機會申請留在盧安達，或者被遣返原來國家，或者到另外他們有權利居住的國家。
- 英國政府希望通過這個計劃減少經英吉利海峽從法國非法進入英國的難民數量。這些人當中75%是18至39歲的男子。
英國前首相強生在去年宣布該計劃時稱盧安達是個「充滿活力的國家」。他又說，尋求避難者到了那裡可以重建人生，獲得新生。
「非洲新加坡」？
盧安達位於非洲東部，人口1300萬，毗鄰剛果、烏干達等國。這個東非國家最為人熟知的（部分因為好萊塢影片）是近20年前的大屠殺。聯合國估計超過100萬人喪生於1994年那場針對圖西族人的種族滅絕大屠殺。
為避免類似慘劇再次發生，國際社會和盧安達政府採取了一系列措施，包括設立一個專責政府機構負責與世界各國的邊境管控部門和警察合作追捕大屠殺嫌疑兇犯。
盧安達政府還花了數年時間改善與西方國家的政治關係，2009年加入了大英國協。
有學者分析，與英國合作的遣返計劃，給了盧安達一個與強國打交道的新籌碼。而且英國退出歐盟，才使得盧安達安置計劃成為可能。
英國國內有支持者則認為，從長遠來看，此舉將有助於節省英國政府用於難民、移民和庇護事務上的開支。
國際關係學者沈旭暉在個人網站分析稱，盧安達現在是非洲最成功的轉型經濟體之一，經歷了大屠殺慘案後已走出陰影，目前經濟成功轉型令各界矚目。
他分析說，該國透過軍事強人保羅・卡加梅（Paul Kagame）的領導，現在實現了中等收入國家的地位。過去20年以來，該國GDP實際年均增長8%，人均GDP更是翻了兩倍。
卡加梅更提出將盧安達建成「非洲新加坡」，連番向中國、新加坡、泰國等國專家諮詢意見，強調知識經濟的轉型，計劃將該國從農業經濟轉向知識經濟。沈旭暉說，卡加梅因此被一些人稱為「非洲李光耀」。
裁決說了什麼？
英國最高法院的裁決稱現有的遣返計劃不合法，但此前相關的法律挑戰至少花費了1.4億英鎊。
英國首相蘇納克在法院判決後在唐寧街召開了記者會，他稱英國將推出的新條約和緊急法律將解決有關問題，並確認盧安達是一個安全的國家。但他表示，推出的新法案仍可能會受到歐洲人權法院的挑戰。
即便如此，英國政府仍聲稱遣返計劃可以阻止人們冒險乘船穿越英吉利海峽來到英國。一旦將他們送往盧安達，相關人士能在盧安達申請庇護，返回家鄉，或在第三國申請庇護，但不能在英國申請。
蘇納克強調：「我們需誠實地說，即使一旦國會在國內改變了法律，我們仍然可能面臨來自斯特拉斯堡歐洲人權法院的挑戰。」
他還說，「我不會允許外國法院阻止這些航班。如果歐洲人權法院選擇反對我們國會的明確意願，並進行干預，我凖備採取必要措施使航班能夠運作。」
蘇納克認為，唐寧街正在與盧安達合作的新計劃就是希望解決問題。他暗示盧安達政府將承諾，永遠不會將難民送回他們逃離的地方。
但有人擔心盧安達是否會遵守這一承諾。
人權團體表示歡迎
盧安達政府對英國最高法院的裁決提出異議，表示雖然這是英國司法體系的決定，但裁定盧安達對庇護申請人不安全是不合理的。
事實上，在其裁決中，英國最高法院表示，盧安達政府本著「善意」簽署了該協議，但有證據懷疑該國「在短期內履行其保證的實際能力」，包括解決其庇護制度「缺陷」的能力。
盧安達政府發言人表示，該政策的合法性「最終取決於英國司法系統的決定」，但補充說「我們確實對盧安達不是安全第三國的裁決有異議」。
慈善機構，包括「樂施會」等都對法院裁決表示肯定，並呼籲政府考慮其他政策，包括為尋求庇護者開放更多合法途徑。
分析
BBC法律記者多米尼克・卡西亞尼（Dominic Casciani）
蘇納克的新計劃會成功嗎？
要宣稱盧安達為安全國家的其中一種方式，正如前首相當時想做的那樣，就是將該國列入現行移民法中，官方認證的「安全國家」列表中。
但即使這樣做，法律專家稱這已經面臨嚴峻挑戰。首先，政府宣稱一個國家是安全的，並不等同於能向法院證明它真的是安全的，就像最高法院今天裁決顯示的那樣。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。