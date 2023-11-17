「非洲新加坡」遣返計劃：英國最高法院為何裁決遣送偷渡者去盧安達不合法？

英國最高法院駁回政府上訴，裁定將在英國境內「庇護申請者」轉移至盧安達（Rwanda）的計劃是不合法的，此舉令英國的盧安達庇護政策陷入混亂。

最高法院指出，盧安達的人權紀錄並不佳，不能被視為「安全的第三國」，而且可能會使這些庇護申請者面臨被遣返至原居地或面對不人道對待的風險。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）對法院判決表示遺憾。他在記者會說，將根據法院的判決與盧安達達成新的協議，再擬定一個新計劃，同時願意在必要時修改英國法律。

事實上，迄今為止，還沒有任何一位申請庇護者被此計劃送往盧安達。該計劃由英國前首相強生（Boris Johnson）在2022年4月提出，立即在英國社會引發激烈辯論。

首個遣返航班原定於2022年6月14日飛往盧安達首都基加利，但在歐洲人權法院（ECHR）的介入後取消。

一名庇護申請人告訴BBC，他「由衷地感謝」英國法官做出這一裁決，並補充說「他們以人性的方式對待我們」。

蘇納克稱英國人民「期望我們盡一切努力，阻止（偷渡）船進入英國，這正是本屆政府將會做的。」

遣返計劃是什麼？

Photo Credit: PA Media / BBC News 人們乘小船橫渡英吉利海峽抵達多佛。

2022年4月，英國宣布一項計劃，從法國跨英吉利海峽進入英國的庇護申請者中有一部分人將被送到非洲盧安達安置。

該計劃主要針對乘坐小船或躲藏在貨車內，以非法方式進入英國的人士。當局計劃將這些尋求庇護者，用特別航機送至7240公里之外的非洲國家盧安達。這是英國與該國達成的1.51億美元協議當中的一部分。

該計劃主要內容包括：

從2022年1月1日起，以上述方式非法入境英國者有可能被送往非洲盧安達，他們的庇護申請將在那裡接受處理。

在申請處理期間，他們會有地方住，而且隨時可以自由來去。

庇護申請獲得通過的人，將受協助在盧安達建立「新生活」，最長有五年可以接受教育和其他協助。

庇護申請被拒的人，有機會申請留在盧安達，或者被遣返原來國家，或者到另外他們有權利居住的國家。

英國政府希望通過這個計劃減少經英吉利海峽從法國非法進入英國的難民數量。這些人當中75%是18至39歲的男子。

英國前首相強生在去年宣布該計劃時稱盧安達是個「充滿活力的國家」。他又說，尋求避難者到了那裡可以重建人生，獲得新生。

Photo Credit: BBC News 英國和盧安達之間相隔6500公里。

「非洲新加坡」？

盧安達位於非洲東部，人口1300萬，毗鄰剛果、烏干達等國。這個東非國家最為人熟知的（部分因為好萊塢影片）是近20年前的大屠殺。聯合國估計超過100萬人喪生於1994年那場針對圖西族人的種族滅絕大屠殺。

為避免類似慘劇再次發生，國際社會和盧安達政府採取了一系列措施，包括設立一個專責政府機構負責與世界各國的邊境管控部門和警察合作追捕大屠殺嫌疑兇犯。

盧安達政府還花了數年時間改善與西方國家的政治關係，2009年加入了大英國協。

有學者分析，與英國合作的遣返計劃，給了盧安達一個與強國打交道的新籌碼。而且英國退出歐盟，才使得盧安達安置計劃成為可能。

英國國內有支持者則認為，從長遠來看，此舉將有助於節省英國政府用於難民、移民和庇護事務上的開支。

國際關係學者沈旭暉在個人網站分析稱，盧安達現在是非洲最成功的轉型經濟體之一，經歷了大屠殺慘案後已走出陰影，目前經濟成功轉型令各界矚目。

他分析說，該國透過軍事強人保羅・卡加梅（Paul Kagame）的領導，現在實現了中等收入國家的地位。過去20年以來，該國GDP實際年均增長8%，人均GDP更是翻了兩倍。

卡加梅更提出將盧安達建成「非洲新加坡」，連番向中國、新加坡、泰國等國專家諮詢意見，強調知識經濟的轉型，計劃將該國從農業經濟轉向知識經濟。沈旭暉說，卡加梅因此被一些人稱為「非洲李光耀」。

裁決說了什麼？

英國最高法院的裁決稱現有的遣返計劃不合法，但此前相關的法律挑戰至少花費了1.4億英鎊。

英國首相蘇納克在法院判決後在唐寧街召開了記者會，他稱英國將推出的新條約和緊急法律將解決有關問題，並確認盧安達是一個安全的國家。但他表示，推出的新法案仍可能會受到歐洲人權法院的挑戰。

即便如此，英國政府仍聲稱遣返計劃可以阻止人們冒險乘船穿越英吉利海峽來到英國。一旦將他們送往盧安達，相關人士能在盧安達申請庇護，返回家鄉，或在第三國申請庇護，但不能在英國申請。

蘇納克強調：「我們需誠實地說，即使一旦國會在國內改變了法律，我們仍然可能面臨來自斯特拉斯堡歐洲人權法院的挑戰。」

他還說，「我不會允許外國法院阻止這些航班。如果歐洲人權法院選擇反對我們國會的明確意願，並進行干預，我凖備採取必要措施使航班能夠運作。」

蘇納克認為，唐寧街正在與盧安達合作的新計劃就是希望解決問題。他暗示盧安達政府將承諾，永遠不會將難民送回他們逃離的地方。

但有人擔心盧安達是否會遵守這一承諾。

人權團體表示歡迎

盧安達政府對英國最高法院的裁決提出異議，表示雖然這是英國司法體系的決定，但裁定盧安達對庇護申請人不安全是不合理的。

事實上，在其裁決中，英國最高法院表示，盧安達政府本著「善意」簽署了該協議，但有證據懷疑該國「在短期內履行其保證的實際能力」，包括解決其庇護制度「缺陷」的能力。

盧安達政府發言人表示，該政策的合法性「最終取決於英國司法系統的決定」，但補充說「我們確實對盧安達不是安全第三國的裁決有異議」。

慈善機構，包括「樂施會」等都對法院裁決表示肯定，並呼籲政府考慮其他政策，包括為尋求庇護者開放更多合法途徑。

Photo Credit: Reuters / BBC News 首個遣返航班原定於2022年6月14日飛往盧安達首都基加利，但在歐洲人權法院（ECHR）的介入後取消。

分析

BBC法律記者多米尼克・卡西亞尼（Dominic Casciani）

蘇納克的新計劃會成功嗎？

要宣稱盧安達為安全國家的其中一種方式，正如前首相當時想做的那樣，就是將該國列入現行移民法中，官方認證的「安全國家」列表中。

但即使這樣做，法律專家稱這已經面臨嚴峻挑戰。首先，政府宣稱一個國家是安全的，並不等同於能向法院證明它真的是安全的，就像最高法院今天裁決顯示的那樣。