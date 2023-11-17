英外相卡麥隆上任首訪烏克蘭會澤倫斯基，重申英挺烏加入北約，赴奧德薩瞭解烏軍黑海防禦

英外相卡麥隆上任後首度出訪，抵基輔會見澤倫斯基

（中央社）烏克蘭當局今天（當地時間16日）宣布，英國新任外交大臣卡麥隆（David Cameron）已前往基輔，會見總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。這是卡麥隆就任後首次公務出訪。

路透社報導，13日甫獲任命為外交大臣的前首相卡麥隆在烏國總統辦公室發布的影片中表示，他希望強調倫敦對基輔的支持。

澤倫斯基則對英方此舉表達感謝。受到以哈戰爭延燒影響，全球對烏克蘭與俄羅斯戰爭的注意力已不若先前。俄烏戰爭已邁入第21個月，且完全看不到落幕的跡象。

澤倫斯基指出，如今「全球已不再那麼關注烏克蘭戰場局勢，這種現象確實於事無補。」

卡麥隆則說：「我來到這裡，是要表達我們將繼續向你們提供精神和外交支持…最重要的是，你們需要的軍事支援不只限於今年或明年，只要實際有需要就會供應到底。」

他強調，英國將與盟友合作，以「確保注意力集中在烏克蘭」。

卡麥隆任外相首站訪烏克蘭，重申英挺烏加入北約

英國新任外相、前首相卡麥隆13日獲任命後，海外訪問第一站來到基輔。英國外交部表示，卡麥隆此行傳達英國對烏克蘭堅定不移的支持，並重申烏克蘭應當成為北大西洋公約組織（NATO）一員。

卡麥隆與烏克蘭總統澤倫斯基、外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談。英國外交部指出，卡麥隆告訴烏方，他對烏克蘭的支持歷久不衰，一如他擔任首相期間所展現的。

這趟訪烏行程事先保密。根據澤倫斯基在社群媒體平台X（前身為Twitter）發布的會談短片，卡麥隆說，上任後，他個人最想訪問的海外第一站就是烏克蘭。他提到，儘管他與相識40年的前首相強森（Boris Johnson）在各項議題有意見不合之處，他肯定對烏克蘭的強力支持是強森及其所領導政府「最傑出」的成就。

卡麥隆向澤倫斯基強調，英國將持續在外交、經濟等領域支持烏克蘭，但最重要的仍是提供軍事支援，「不只是今年、明年，而是無論需要多久」。

根據烏方釋出的資訊，在軍事領域，英烏雙方觸及的議題包括前線武器供應、防空強化、在黑海等區域排除俄羅斯武力威脅以利烏克蘭出口農作物等產品。

卡麥隆2010至2016年擔任首相期間，俄羅斯在2014年兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）、非法軍事占領烏東。

部分人士批評當時英國政府未及時積極回應俄方作為、讓法國與德國主導促成實質上迫使烏克蘭退讓的《明斯克協議》。此外，與德、法不同的是，英國和美國同為1994年《布達佩斯安全保障備忘錄》（Budapest Memorandum）簽署國。根據備忘錄，英、美承諾協助保障烏克蘭安全，換取基輔當局交出核武軍備。

不過，也是在卡麥隆首相任內，英國2015年在烏克蘭境內啟動烏國武裝部隊訓練計畫，並擴及情報層面。這項名為Operation Orbital的計畫在去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭之前暫停，執行期間完訓超過2萬2000人。去年夏季，英國開始在自家境內為烏克蘭培訓武裝部隊人員，計畫名稱為Operation Interflex，至11月已完訓逾3萬人。

英國外交部表示，卡麥隆訪烏期間另與總理什米哈爾（Denys Shmyhal）討論烏克蘭復原重建議題。英國今年6月主辦國際烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference），募得超過600億美元資金（約合新台幣1兆9200億元）。

卡麥隆說，俄羅斯自認為可撐過這場戰爭、預設西方終究會轉移注意力至他處，這樣的想法可謂「極度偏離真實」。卡麥隆強調，他已向澤倫斯基明確表達，英國及其夥伴將持續提供支援，「直到烏克蘭勝利」。

英國外交部指出，卡麥隆也與主責歐洲－大西洋事務的副總理史蒂芬尼希娜（Olha Stefanishyna）會談，觸及烏克蘭爭取加入北約。外交部表示，英方立場明確，烏克蘭應當成為北約一員，並將持續與盟友協調合作，讓烏克蘭入會路徑更順暢。

至少自2014年以來，持續有論者以「北約東擴威脅俄羅斯安全」、「北約東擴升高區域局勢」為由，試圖合理化俄方的擴張與侵略行為。

這樣的論述違背多項事實，包括多年來，前蘇聯國家尋求加入北約往往得克服北約各國對莫斯科的顧忌，以及北約自2002年即曾透過「北約－俄羅斯理事會」（NATO-Russia Council，NRC）發展與莫斯科諮商、取得共識以及聯合行動的合作機制。即便在2014年後停止與俄羅斯的實質合作，北約至今仍未關閉與莫斯科的溝通管道。

此外，歷年民意調查結果顯示，烏克蘭民眾對加入北約的態度也與莫斯科的作為顯著相關。

2014年以前，支持爭取加入北約的烏克蘭民眾一般不超過3成，甚至可低於2成。2014年以後，支持加入北約的民眾占比明顯呈上升趨勢，達4至5成；自2021年底俄軍在邊境集結，支持加入北約的民眾更在2022年初衝破6成，目前這個比例已高達8成以上。

卡麥隆訪問奧德薩英國官員第一人，瞭解烏軍黑海防禦

英國新任外相、前首相卡麥隆今天前往烏克蘭臨黑海港市奧德薩（Odesa），瞭解烏軍如何反擊俄軍攻勢、以利烏克蘭農產品出口疏運。他是去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，第一位訪問奧德薩的英國官員。