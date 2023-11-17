拜習會重點與分析：同意恢復軍事溝通，學者確認「美中護欄」存在，主流美媒認為難解兩國競爭格局
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盧業中認為，習近平刻意提到短期內無攻台計畫，等於是回應美國內部一些鷹派論點，或許有助緩解美國內部對中國的疑慮。盧業中表示，過去常形容雙方關係應「增信釋疑」，美中現階段情況恐是「釋疑增信」， 釋疑的重要性高於增加信任，美中對話是為建立護欄做出努力，美國常標榜溝通管道順暢很重要，因此台灣也不必過分緊張，認為美中每次互動都有賣台嫌疑。
拜習會重點一覽 拜登籲尊重台灣選舉，習近平稱無短期侵台計畫
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平15日進行會談，討論台海、軍事衝突、芬太尼販運和人工智慧（AI）等議題。習近平表示中方根本就沒有短期內入侵台灣的計畫。
在亞太經濟合作會議（APEC）峰會登場前，拜登15日於舊金山以南約48公里的費羅麗莊園（Filoli）接見習近平。以下是《路透社》整理兩人會談重點。
台灣
一名美方高層告訴媒體，拜習兩人就台灣議題進行「實質討論」習近平告訴拜登，台灣是美中關係最重要、最敏感的問題。
美方官員透露，習近平說他聽到美國有各種報告稱中方計劃2027年或2035年採取軍事行動，「但根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫」。美方官員描述，習近平講到這番話時「似乎帶著一絲惱怒」。
拜登則說他要強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」，也敦促習近平尊重台灣選舉進程。
美方官員表示，習近平回應道：「和平固然好，但是在某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁進。」
美中軍事接觸
中方表示，拜習兩人同意恢復兩國軍事接觸。中方於2022年8月時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後便切斷雙方軍事聯繫。
美國高層指出，拜登「非常明確地要求」將美中兩國軍事對話制度化，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會在中國確認新任國防部長後與對方會面。
拜習同意經常電話溝通
拜登表示，他和習近平都同意高層級溝通。
拜登在會見習近平後告訴媒體：「他和我都同意，我們其中一人可直接拿起電話，馬上聽見對方。」
中方透過官方媒體報導這次會談，著重於雙方有必要更多合作、對話和相互尊重。據中方媒體報導，習近平告訴拜登，中美應做表率，加強在國際和區域問題上的合作。
一名聽取過會談簡報的官員指出，北京希望在這趟會面裡獲得尊重。
合作遏制芬太尼氾濫
美方官員表示，拜登和習近平同意合作處理類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）問題根源。芬太尼是美國藥物過量問題的主因。
根據這份協議，中國將直接追查製造芬太尼前驅物的特定化學公司。
伊朗
美方高層向媒體表示，拜、習二人也討論到中東延燒中的危機；拜登要中國對伊朗想點辦法，要中方敦促伊朗避免採取任何可能被視為挑釁的舉動。
中國官員告訴美方，他們已就區域危機風險與伊朗討論。
防止AI風險
拜登和習近平也討論AI人工智慧議題，都同意在軍事或核子行動時使用AI，會帶來真正風險。
美方高層表示，雙方「高度聚焦」於具危險性或破壞穩定的AI操作，但還不到能在AI領域發表聯合宣言的地步。
拜習會成果有限，主流美媒認難解美中競爭格局
（中央社）美國總統拜登與中國國家主席習近平15日會談，就恢復軍事接觸、遏止類鴉片麻醉藥品氾濫等達成協議。主流美媒認為，這場雙方都放軟調的會面不會改變美中激烈競爭格局。
美國《有線電視新聞網》（CNN）的分析認為，這場被精心安排於舊金山南郊一處華麗莊園的拜習會雖號稱取得重要進展，卻無助於緩解驅使美中走向更危險競爭的潛在因素。儘管雙方都希望避免災難性對抗，但美中關係軌跡似乎注定要走向對抗，然後需不斷管控以防爆發檯面衝突。
華府認為，中國是能取代美國成為全球主宰力量的國家。拜登政府在應國會要求所提的正式國家安全戰略文件裡，稱中國是「唯一一個既有意重塑國際秩序，又擁有越來越多經濟、外交、軍事和技術力量來實現此一目標的競爭對手」。
中國領導人則認為，美國為遏止北京成為印太和全球領袖國家所採取的行動，是在阻礙中國正常發展。一如紐約時報近期分析習近平相關談話發現，儘管向幾位美國總統保證他也渴望尋找合作領域並化解地緣緊張，但習在國內談話卻帶宿命論般認為與美國間的競爭不可免。
在今天拜習會時的同步翻譯裡，習近平稱「想改變對方是不切實際的、衝突對抗的後果是誰都不能承受的」，似在暗示雙方緊張是由美國的態度所造成。有人解讀成這是習近平警告美國不要試圖在人權等國內問題上，或是在區域內外的地緣政治問題束縛中國。
CNN的分析認為，推動美中走向進一步對抗的力度存在於各方面且不穩定，靠一場相對成功的美中領袖峰會並不能改變雙方競爭的基本面。
《華爾街日報》社論指出，拜習會這次雖達成一些共識，但問題是鑒於中共的意識形態和企圖，這類承諾有多大作用不無疑問，就像北京先前已承諾會抓違法製販芬太尼的人，但收效甚微。
社論認為，要看到中方鬆手大肆擴軍、不再對台灣及菲律賓軍事騷擾，才是美中關係真正解凍的信號。
拜習會同意恢復軍事溝通，學者：確認美中護欄存在
（中央社）拜登與習近平15日在美國舊金山舉行雙邊會晤，在恢復軍事溝通與多個領域合作達成共識。學者分析，雖然雙方歧見仍然很多，但這次會談重新確認美中之間防止「非意圖性衝突的護欄」存在。
美國總統拜登與中國國家主席習近平的會面，15日以APEC峰會場邊會談的方式登場。雙方談論的內容包含人工智慧、打擊毒品以及台灣議題等，同時，在美中同意恢復軍事溝通與接觸則被視為是本次會談的一大突破。
中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁分析，非意圖性衝突是美中兩國都擔心的事情，雙方也在探查彼此的底線，然而會以什麼樣的方式回應都是未知數且危險。
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
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國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。