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2023/11/17,
印太

拜習會重點與分析：同意恢復軍事溝通，學者確認「美中護欄」存在，主流美媒認為難解兩國競爭格局

拜習會重點與分析：同意恢復軍事溝通，學者確認「美中護欄」存在，主流美媒認為難解兩國競爭格局
美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右）15日在舊金山會談。（圖取自facebook.com/POTUS）

我們想讓你知道的是

盧業中認為，習近平刻意提到短期內無攻台計畫，等於是回應美國內部一些鷹派論點，或許有助緩解美國內部對中國的疑慮。盧業中表示，過去常形容雙方關係應「增信釋疑」，美中現階段情況恐是「釋疑增信」， 釋疑的重要性高於增加信任，美中對話是為建立護欄做出努力，美國常標榜溝通管道順暢很重要，因此台灣也不必過分緊張，認為美中每次互動都有賣台嫌疑。

拜習會重點一覽 拜登籲尊重台灣選舉，習近平稱無短期侵台計畫

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平15日進行會談，討論台海、軍事衝突、芬太尼販運和人工智慧（AI）等議題。習近平表示中方根本就沒有短期內入侵台灣的計畫。

在亞太經濟合作會議（APEC）峰會登場前，拜登15日於舊金山以南約48公里的費羅麗莊園（Filoli）接見習近平。以下是《路透社》整理兩人會談重點。

台灣

一名美方高層告訴媒體，拜習兩人就台灣議題進行「實質討論」習近平告訴拜登，台灣是美中關係最重要、最敏感的問題。

美方官員透露，習近平說他聽到美國有各種報告稱中方計劃2027年或2035年採取軍事行動，「但根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫」。美方官員描述，習近平講到這番話時「似乎帶著一絲惱怒」。

拜登則說他要強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」，也敦促習近平尊重台灣選舉進程。

美方官員表示，習近平回應道：「和平固然好，但是在某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁進。」

美中軍事接觸

中方表示，拜習兩人同意恢復兩國軍事接觸。中方於2022年8月時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後便切斷雙方軍事聯繫。

美國高層指出，拜登「非常明確地要求」將美中兩國軍事對話制度化，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會在中國確認新任國防部長後與對方會面。

拜習同意經常電話溝通

拜登表示，他和習近平都同意高層級溝通。

拜登在會見習近平後告訴媒體：「他和我都同意，我們其中一人可直接拿起電話，馬上聽見對方。」

中方透過官方媒體報導這次會談，著重於雙方有必要更多合作、對話和相互尊重。據中方媒體報導，習近平告訴拜登，中美應做表率，加強在國際和區域問題上的合作。

一名聽取過會談簡報的官員指出，北京希望在這趟會面裡獲得尊重。

合作遏制芬太尼氾濫

美方官員表示，拜登和習近平同意合作處理類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）問題根源。芬太尼是美國藥物過量問題的主因。

根據這份協議，中國將直接追查製造芬太尼前驅物的特定化學公司。

伊朗

美方高層向媒體表示，拜、習二人也討論到中東延燒中的危機；拜登要中國對伊朗想點辦法，要中方敦促伊朗避免採取任何可能被視為挑釁的舉動。

中國官員告訴美方，他們已就區域危機風險與伊朗討論。

防止AI風險

拜登和習近平也討論AI人工智慧議題，都同意在軍事或核子行動時使用AI，會帶來真正風險。

美方高層表示，雙方「高度聚焦」於具危險性或破壞穩定的AI操作，但還不到能在AI領域發表聯合宣言的地步。

拜習會成果有限，主流美媒認難解美中競爭格局

（中央社）美國總統拜登與中國國家主席習近平15日會談，就恢復軍事接觸、遏止類鴉片麻醉藥品氾濫等達成協議。主流美媒認為，這場雙方都放軟調的會面不會改變美中激烈競爭格局。

美國《有線電視新聞網》（CNN）的分析認為，這場被精心安排於舊金山南郊一處華麗莊園的拜習會雖號稱取得重要進展，卻無助於緩解驅使美中走向更危險競爭的潛在因素。儘管雙方都希望避免災難性對抗，但美中關係軌跡似乎注定要走向對抗，然後需不斷管控以防爆發檯面衝突。

華府認為，中國是能取代美國成為全球主宰力量的國家。拜登政府在應國會要求所提的正式國家安全戰略文件裡，稱中國是「唯一一個既有意重塑國際秩序，又擁有越來越多經濟、外交、軍事和技術力量來實現此一目標的競爭對手」。

中國領導人則認為，美國為遏止北京成為印太和全球領袖國家所採取的行動，是在阻礙中國正常發展。一如紐約時報近期分析習近平相關談話發現，儘管向幾位美國總統保證他也渴望尋找合作領域並化解地緣緊張，但習在國內談話卻帶宿命論般認為與美國間的競爭不可免。

在今天拜習會時的同步翻譯裡，習近平稱「想改變對方是不切實際的、衝突對抗的後果是誰都不能承受的」，似在暗示雙方緊張是由美國的態度所造成。有人解讀成這是習近平警告美國不要試圖在人權等國內問題上，或是在區域內外的地緣政治問題束縛中國。

CNN的分析認為，推動美中走向進一步對抗的力度存在於各方面且不穩定，靠一場相對成功的美中領袖峰會並不能改變雙方競爭的基本面。

《華爾街日報》社論指出，拜習會這次雖達成一些共識，但問題是鑒於中共的意識形態和企圖，這類承諾有多大作用不無疑問，就像北京先前已承諾會抓違法製販芬太尼的人，但收效甚微。

社論認為，要看到中方鬆手大肆擴軍、不再對台灣及菲律賓軍事騷擾，才是美中關係真正解凍的信號。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

拜習會同意恢復軍事溝通，學者：確認美中護欄存在

（中央社）拜登與習近平15日在美國舊金山舉行雙邊會晤，在恢復軍事溝通與多個領域合作達成共識。學者分析，雖然雙方歧見仍然很多，但這次會談重新確認美中之間防止「非意圖性衝突的護欄」存在。

美國總統拜登與中國國家主席習近平的會面，15日以APEC峰會場邊會談的方式登場。雙方談論的內容包含人工智慧、打擊毒品以及台灣議題等，同時，在美中同意恢復軍事溝通與接觸則被視為是本次會談的一大突破。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁分析，非意圖性衝突是美中兩國都擔心的事情，雙方也在探查彼此的底線，然而會以什麼樣的方式回應都是未知數且危險。


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