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2023/11/17,
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大谷翔平兩度全票奪美聯MVP，史上第一人；賽揚獎得主出爐：美聯洋基柯爾、國聯教士史奈爾

大谷翔平兩度全票奪美聯MVP，史上第一人；賽揚獎得主出爐：美聯洋基柯爾、國聯教士史奈爾
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大谷擊敗幫助德州遊騎兵奪下隊史第一座世界大賽冠軍的席格（Corey Seager）與希米恩（Marcus Semien），以全票之姿拿下美聯年度最有價值球員（MVP），這是他3年內第2次獲此殊榮。就像他2021年獲獎、2022年在年度MVP票選獲第2名一樣，大谷從幾個重要指標來看，都是全聯盟最頂尖的打者。

大谷翔平兩度全票奪美聯MVP，史上第一人

（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍「二刀流」好手大谷翔平，16日以全票獲選為美國聯盟（AL）年度MVP，是史上第一次兩度以全票拿下這個獎項的球員。

大谷擊敗幫助德州遊騎兵奪下隊史第一座世界大賽冠軍的席格（Corey Seager）與希米恩（Marcus Semien），以全票之姿拿下美聯年度最有價值球員（MVP），這是他3年內第2次獲此殊榮。

就像他2021年獲獎、2022年在年度MVP票選獲第2名一樣，大谷從幾個重要指標來看，都是全聯盟最頂尖的打者。

大谷本季以打者身分出賽135場，揮出44支全壘打，首度成為美聯全壘打王，另有26支二壘安打、8支三壘安打、95分打點，及20次盜壘成功的成績。

大谷今年以投手身分先發23場，拿下10勝5敗、防禦率3.14，在132局投球中送出167次三振。

MLB賽揚獎出爐，教士史奈爾第2度獲獎

美國職棒大聯盟MLB賽揚獎（Cy Young Award）15日公布，國家聯盟方面頒給聖地牙哥教士投手史奈爾（Blake Snell），這是他第2度贏得賽揚獎。

根據MLB官網，史奈爾5年前效力於坦帕灣光芒時，贏得美國聯盟賽揚獎，如今成為第7位在兩個聯盟都得過賽揚獎的投手，加入克萊門斯（Roger Clemens）、強生（Randy Johnson）、馬蒂內茲（Pedro Martinez）、佩瑞（Gaylord Perry）、哈勒戴（Roy Halladay）與薛哲（Max Scherzer）的行列。

史奈爾的防禦率2.25領先全聯盟，今年最後23場先發防禦率僅為1.20。他的99次保送為全聯盟最多，但他的被打擊率、被安打率、標準化防禦率也是聯盟最佳。史奈爾180局投球飆出234次三振為國聯第2。

史奈爾是第5位榮獲賽揚獎的教士投手，上一位是在2007年獲獎的皮維（Jake Peavy）。

MLB賽揚獎揭曉，洋基王牌柯爾首度獲獎

美國職棒大聯盟MLB賽揚獎得主15日出爐，美聯部分由紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）奪下，這是他首次獲獎；國聯得主則是聖地牙哥教士的史奈爾。

史奈爾在美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）成員票選中獲得28張第一名選票；柯爾則是拿下所有30張第一名選票。

MLB官網說，對柯爾而言，這次獲獎終於讓他揚眉吐氣，他先前有兩度都屈居第2。

唯一生涯勝場貢獻值（WAR）超越柯爾但尚未獲得賽揚獎的現役投手，是波士頓紅襪的王牌左投塞爾（Chris Sale），他過去5季進入傷兵名單因此無望獲獎。MLB官網說，柯爾很耐操，堪稱表現最優異的投手之一。柯爾2018年效力於休士頓太空人，2020年轉戰洋基。

柯爾在2011年選秀會被匹茲堡海盜以狀元籤選入，2015年表現出色，他有7個賽季獲得賽揚獎投票，包括在2019年與2021年票選第2名。

然而，33歲的柯爾今年毫無懸念獲得賽揚獎肯定。他的防禦率、標準化防禦率、投球局數與被打擊率都是美聯第一，每局被上壘率（WHIP）領先全聯盟，成為美聯賽揚獎的熱門人選。他最後5場先發投35局僅失4分，對上多倫多藍鳥被擊出兩安打演出完封勝，奠定賽揚獎得主地位。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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