解讀拜習會：相較於解決問題，這場對話在「預防美中衝突」上更有效果
我們想讓你知道的是
太平洋彼岸的拜習會結束，美國總統拜登稱該會談「有實質進展」，再加上拜習會中的台灣部分，拜登態度態度較溫和，導致許多評論認為美中關係將朝友好發展，擔憂台美關係恐下降，甚至造成台灣國際重要性下降。然而從《化敵為友》一書即可了解美中走向友好還有很大的距離，且中國對於「面子」的追求正是一大阻礙。
太平洋彼岸的拜習會結束，美國總統拜登（Joe Biden）稱該會談「有實質進展」，再加上拜習會中的台灣部分，拜登態度態度較溫和，導致許多評論認為美中關係將朝友好發展，擔憂台美關係恐下降，甚至造成台灣國際重要性下降。
筆者認為美中與台美關係雖有一定的連動性，但也不全然完全直接影響。針對前者，緩和不等於美中友好，較和緩的美中關係與區域穩定，在一定程度上有利於台灣經貿發展；相較而言，美中友好確實可能導致投資機會向中國回流對台灣較不利，然而筆者不認為美中正朝向友好方向邁進，也難朝友好邁進。
至於後者，拜登的對台政策有待進一步觀察，待以另一篇文章分析。本篇，筆者將基於喬治城大學（Georgetown University）國際關係教授凱強（Charles Kupchan）的重要著作《化敵為友：穩定和平的源頭》（How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace），解釋為何美中難以朝向友好邁進。
美中缺乏建立和平友好關係要素
《化敵為友》一書分析國際關係上重大「化敵為友」的成功與失敗案例，歸納關係轉化的必要條件。作者凱強點出建立穩定和平的順序進程為：（一）單方面遷就（Unilateral Accommodation)、（二）相互約束（Reciprocal Restraint）、（三）社會融合（Societal Integration）、（四）論述產生（Narrative Generation）。
在這些條件進程中，並非有一就有二，而是有賴重要領導人的推動、雙向持續的誠意展現，更重要的是，在當下的國際環境中，選擇建立友好關係必須符合兩國的國家利益。若從以上進程觀看美中關係可以發現，兩國不僅連第一關「單方面遷就」都尚未觸及，在重要領導人、誠意、國際環境與國家利益等周邊條件上，也並未形塑。
所謂的「單方面遷就」可理解為其中一方特意放低姿態遞出橄欖枝。在此次的拜習會前，美國已長期尋求與中國對話、降低風險的機會，尤其是軍事層級對話。然而外交對話先是在今（2023）年2月因間諜氣球泡湯，隨後美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）6月在香格里拉會議前尋求與中國防長李尚福對話又遭回絕。
雖後續有美國商務部長、財政部長以及國務卿相繼訪中，美中航班也公告增加，中國外交前部長王毅更赴美為拜習會鋪路，但過程中都可以看到許多中方「小動作」，包括降低接待國務卿布林肯（Antony Blinken）的官員層級，或是在白宮證實拜習會後，遲遲不確認習近平是否訪美。在經過一連串的小動作與等待後，可以觀察到美國各界漸漸失去耐性，美國智庫與學界有更多聲音反對美國積極尋求與中國對話，並多有評論指出「中國比美國需要這場會談」，建議美國不要貼中國冷屁股。
Tags：
簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
我們想讓你知道的是
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
晨光土司的三款調味土司，則讓每天的早晨精彩有變化。「晨光葡萄土司」加入粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，為細緻柔軟的土司帶入水果香甜的口感層次，是吃過肯定會驚艷的美味。
有濃郁奶油香味的「晨光奶油土司」，使用特選奶油調和關鍵煉乳配方，還沒咬下就能聞到令人心動的奶油香，咀嚼時奶油香氣讓細緻香柔的土司體達到美味平衡，也非常適合搭配咖啡一起享用。
添加精選蜜漬香脆核桃、酸甜莓果的「晨光莓果核桃土司」，不只有堅果酥脆與莓果酸香，額外添加精心調配草莓泥於土司體中，讓核桃與莓果的風味更加融合每天早上來一片，開啟焙感朝氣的一天。
特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
▲廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主