解讀拜習會：相較於解決問題，這場對話在「預防美中衝突」上更有效果

太平洋彼岸的拜習會結束，美國總統拜登（Joe Biden）稱該會談「有實質進展」，再加上拜習會中的台灣部分，拜登態度態度較溫和，導致許多評論認為美中關係將朝友好發展，擔憂台美關係恐下降，甚至造成台灣國際重要性下降。

筆者認為美中與台美關係雖有一定的連動性，但也不全然完全直接影響。針對前者，緩和不等於美中友好，較和緩的美中關係與區域穩定，在一定程度上有利於台灣經貿發展；相較而言，美中友好確實可能導致投資機會向中國回流對台灣較不利，然而筆者不認為美中正朝向友好方向邁進，也難朝友好邁進。

至於後者，拜登的對台政策有待進一步觀察，待以另一篇文章分析。本篇，筆者將基於喬治城大學（Georgetown University）國際關係教授凱強（Charles Kupchan）的重要著作《化敵為友：穩定和平的源頭》（How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace），解釋為何美中難以朝向友好邁進。

美中缺乏建立和平友好關係要素

《化敵為友》一書分析國際關係上重大「化敵為友」的成功與失敗案例，歸納關係轉化的必要條件。作者凱強點出建立穩定和平的順序進程為：（一）單方面遷就（Unilateral Accommodation)、（二）相互約束（Reciprocal Restraint）、（三）社會融合（Societal Integration）、（四）論述產生（Narrative Generation）。

在這些條件進程中，並非有一就有二，而是有賴重要領導人的推動、雙向持續的誠意展現，更重要的是，在當下的國際環境中，選擇建立友好關係必須符合兩國的國家利益。若從以上進程觀看美中關係可以發現，兩國不僅連第一關「單方面遷就」都尚未觸及，在重要領導人、誠意、國際環境與國家利益等周邊條件上，也並未形塑。

所謂的「單方面遷就」可理解為其中一方特意放低姿態遞出橄欖枝。在此次的拜習會前，美國已長期尋求與中國對話、降低風險的機會，尤其是軍事層級對話。然而外交對話先是在今（2023）年2月因間諜氣球泡湯，隨後美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）6月在香格里拉會議前尋求與中國防長李尚福對話又遭回絕。

雖後續有美國商務部長、財政部長以及國務卿相繼訪中，美中航班也公告增加，中國外交前部長王毅更赴美為拜習會鋪路，但過程中都可以看到許多中方「小動作」，包括降低接待國務卿布林肯（Antony Blinken）的官員層級，或是在白宮證實拜習會後，遲遲不確認習近平是否訪美。在經過一連串的小動作與等待後，可以觀察到美國各界漸漸失去耐性，美國智庫與學界有更多聲音反對美國積極尋求與中國對話，並多有評論指出「中國比美國需要這場會談」，建議美國不要貼中國冷屁股。