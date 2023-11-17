開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/17,
國際

調查：英國大學收取與共軍有關資金，最大來源華為逾5億

調查：英國大學收取與共軍有關資金，最大來源華為逾5億
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這份報告部分由「香港自由基金委員會」支持進行。報告作者、Civitas防衛暨安全事務部門主任克拉克（Robert Clark）說，中國留學生約占英國大學海外學生的四分之一，而與共軍有關的資金比例令他震驚。克拉克在記者會表示，「英國大學收到的中國資金有30％到33％，即是約三分之一，都是直接與解放軍有關的實體」。

（中央社）美媒報導，研究顯示，過去5年英國多所大學收取大量與共軍有關組織的資金，其中英國禁止中國華為參與建設當地通訊網路後，英國大學仍收取華為近1400萬英鎊（約合5.57億新台幣）的資金。

美國之音16日報導，英國智庫Civitas根據「英國資訊自由法」向當地88所大學發出有關中國資金問題的調查，共有46所大學作出回覆表示，自2017年至今，接收了總數介於1.22億至1.56億英鎊的中國資金。

這份報告部分由「香港自由基金委員會」（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）支持進行。報告作者、Civitas防衛暨安全事務部門主任克拉克（Robert Clark）說，中國留學生約占英國大學海外學生的四分之一，而與共軍有關的資金比例令他震驚。

克拉克在記者會表示，「英國大學收到的中國資金有30％到33％，即是約三分之一，都是直接與解放軍有關的實體。」

據指出，這些資金來源中，16％至20％的實體因受共軍控制或因為隸屬共軍而受到美國制裁。

報告指有3所英國大學獲得的中國資金來自完全與共軍有關的實體，包括西敏大學（University of Westminster）、哈德斯菲大學（University of Huddersfield）以及以國防研究聞名的克蘭斐德大學（Cranfield University）。

中國的資金最大來源則是科技公司華為，金額為2700萬至3700萬英鎊。英國政府雖於2020年禁止華為參與建設英國5G網路，英國大學之後仍然收取了華為1390萬英鎊的資金。

據指出，「中國主要的核彈頭研究機構向英國大學提供了接近200萬英鎊，亦有接近500萬英鎊來自中國軍方的航天研究機構。」

克拉克說，部分資金的金額可能很少，例如「中國最大的超音速導彈科技測試機構提供了一萬英鎊」，但相關研究包括軍事用途，中國未來可能成為英國的威脅，接受這些資金「十分短視及天真」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。