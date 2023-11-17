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2023/11/17,
印太

APEC登場：張忠謀與布林肯酒會互動氣氛熱，並會晤白宮主導晶片法經濟顧問

APEC登場：張忠謀與布林肯酒會互動氣氛熱，並會晤白宮主導晶片法經濟顧問
Photo Credit: 中央社

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在台美雙方洽約下，張忠謀與布林肯15日利用AELM歡迎酒會期間，於活動場地探索博物館（Exploratorium Museum）進行晤談，兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，互動密切。

APEC歡迎酒會，張忠謀會晤布林肯氣氛熱絡

APEC領袖峰會正在美國舊金山舉行，台灣領袖代表張忠謀15日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）利用經濟領袖歡迎酒會期間進行晤談，兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，互動密切。

今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主為美國，總統蔡英文指派台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是張忠謀第6度代表蔡總統、第7度代表台灣與會。

在台美雙方洽約下，張忠謀與布林肯15日利用AELM歡迎酒會期間，於活動場地探索博物館（Exploratorium Museum）進行晤談，兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，互動密切。

除了與布林肯會晤，張忠謀夫人張淑芬15日透露，張忠謀17日預計與新加坡總理李顯龍舉行雙邊會談。

APEC峰會，張忠謀會晤白宮主導晶片法經濟顧問

APEC峰會正在舊金山舉行，16日上午台灣領袖代表張忠謀與美國總統拜登（Joe Biden）指派的白宮首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）團隊進行雙邊會談，觸及總體經濟情勢、台美經濟合作等議題，雙方盼進一步深化經濟關係。

布蘭納德於白宮經濟事務地位，相當於國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），目前主導基礎建設法、晶片法等重要經濟政策落實。

張忠謀16日與拜登總統指派白宮首席經濟顧問布蘭納德及相關團隊進行雙邊會談，會中雙方就總體經濟情勢、台美經濟關係的合作深化等多項經濟議題進行深度的意見交換，雙方都期待未來台美雙方在經濟關係上能更加深化。

台灣方面，駐美代表蕭美琴、國安會副秘書長徐斯儉、行政院政委鄧振中、財政部長莊翠雲皆與會。

會面地點為美國國務卿布林肯下榻飯店。根據記者觀察，從張忠謀一行人現身飯店到離去，估計會議時間約40分鐘。

美國白宮國家經濟會議（NEC）總監首席經濟顧問（Top Economic Advisor）布蘭納德為美國知名總體經濟學者，今年2月由拜登指派就任；歷任財政部、聯準會要職（副主席）。

布蘭納德15日也出席拜登與中國國家主席習近平的會晤，其夫婿為副國務卿提名人、白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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