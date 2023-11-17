台師大調查：過半民眾自認不瞭解原生族群文化，客家、外省低於閩南族群

（中央社）台師大16日公布調查，逾5成國人自認不瞭解自身原生族群文化，客家、大陸各省市族群自認的瞭解程度低於閩南族群。學者建議學校除加強母語和文化課程，應更重視生活實踐。

台灣師範大學文化教育策略計畫團隊發表「國人對於文化、文化教育的看法」民調結果，針對台灣各族群和新住民進行電話抽樣，有效樣本1077份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

調查顯示，74.5％的國人族群身分認同為「閩南人」，10.5％為「客家人」，4.9％為「大陸各省市人」，2％為「原住民」，也有4.9％堅持自己是「台灣人」不再細分族群。

對於自己所屬原生族群文化的瞭解程度，46％自認非常瞭解或還算瞭解，52.2％自認不太瞭解或非常不瞭解。進一步分析族群，其中閩南人自認瞭解為48.1％，明顯高於客家人的43.3％，及大陸各省市人的38.0％（其他族群樣本數較少）。

計畫主持人鍾宗憲指出，高比率的台灣民眾認同自身原生族群，也具有包容心，願意去認識其他族群的文化，這是台灣社會的一大利基。然而，對於所屬族群文化的瞭解程度呈現隱憂，其中客家、大陸各省市族群對自身的瞭解程度，明顯低於閩南族群。

鍾宗憲分析，客語的流失較為明顯，也伴隨著文化的流失，在現代化社會，生活、同儕使用客語的場合明顯比閩南語少，許多客家的年輕世代甚至連聽都聽不懂，這樣的現象值得各界正視。

鍾宗憲建議，中小學應以「節俗」作為教材，因節俗是最具綜合性的環境，涵蓋禮俗、飲食、人際往來等方面，且是生活中最容易接觸文化的場合。

鍾宗憲也建議小學階段教材增加俚語、諺語、熟語、成語等項目，學習多元語言，並向上延伸到各領域課程；也可透過簡易的傳統文獻閱讀，銜接國高中的文言文原典教育。

對於校園、年輕世代經常出現的族群紛爭，包括近來頻繁出現的歧視原住民族言論，鍾宗憲認為，網路上特定的「聲量」很容易被放大，尤其是敵意、排擠的言論，但實際抽樣調查可發現，多數台灣民眾都願意去認識、尊重其他族群。

鍾宗憲認為，可加強媒體識讀，讓民眾瞭解少數行為值得關注，但不代表全體國人的態度。他並希望年輕一代有更多機會接觸其他族群，從理解產生尊重，再從尊重進而形成和諧的社會。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺