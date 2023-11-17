談潘柏霖寫作倫理爭議：拿代筆作品投獎的這個行為，在我看來反而背離了他想同理的人
我們想讓你知道的是
我個人對文學獎的看法是，給獎的意義是鼓勵寫不下去的寫作者繼續寫下去，所以在這個層面上，評審給獎的考量有一部分是鼓勵性質，而這個鼓勵性質可能還是看在這篇散文「有可能為真實」的概率上（畢竟評審無從判別文章是否真的「植根於個人經驗」），潘柏霖選擇投獎就是選擇吃了這個豆腐。
文：陳宥任
先說明一下，選在這個時間點發文，並不是想藉由批評別人受到關注。
只是我關注潘柏霖以〈媽媽說我是假的〉獲此屆林榮三散文首獎這個事件這麼久，卻一直沒有看到我理想中討論事情的文字，所以我花了氣力寫成了這篇文章，本來因為害怕引火焚身而沉默，但文章既然完成了，還是希望能促進一些理解的可能，我想藉由發聲，來聲援那些在此次事件中感到受挫的創作者們。
我希望大家閱讀完後，回到文學，回到那個透過閱讀來嘗試理解、嘗試共感的場域去。
選擇善良
這幾天目光追逐著林榮三散文首獎的討論，來來回回。
真實跟虛構的爭論、代言的倫理問題、評審的評判問題......
在討論之前，先說明文學於我的意義。
我認為文學是同理、共情、共感的，是一種我們選擇良善的契機。
我認為潘柏霖先生已經是有聲量的作家，理應意識到自己有社會責任：無論你接受與否，你的一舉一動都是一種宣示。你的選擇決定了你的為人。
他拿代筆作品投獎的這個行為在我看來，反而背離了他想同理的人。
潘是有選擇的。
如果依照他的聲明，是受跨性別朋友委託「以他的第一人稱視角撰寫」此篇文章，在這個前提下，我粗糙的條列以下選項，有在關注此議題的人也可以做做選擇題，然後感知一下自己在抉擇的時候，自身的心理狀態以及抉擇的考量：
A. 選擇以第一人稱撰寫這則故事，公開發表在可被閱覽的平台上
B. 選擇以第一人稱撰寫這則故事，出版散文集
C. 選擇以第一人稱撰寫這則故事，出版小說
D. 選擇以第一人稱撰寫這則故事，投稿小說獎
E. 選擇以第一人稱撰寫這則故事，投稿散文獎
再強調一次，潘作為已經是有聲量的作家，他選擇了E。
以結果論，這是最好的選擇嗎？
我相信後續發生的狀況其實不在他的預期中。
那些說潘好可憐為什麼要受質疑的人也很讓我疑惑。
他眼前有這麼多選擇不是嗎？
他可以照往例將文章發在FB跟IG上、寫一本以第一人稱出版的散文集，或是出版第一人稱的小說再表態故事都是真的，這些做法所收穫到的討論聲量會比現在少嗎？他所期盼的「希望我能夠讓一些同樣苦於這種『經驗』者，能夠知道自己並不孤獨。」這個效果依舊能達到不是嗎？
今天潘就是在有這麼多選擇的情況下，選了Ｅ。
潘也擔任過文學獎評審，絕對是通曉遊戲規則的，別的不說，我引郝譽翔在決審會議紀錄裡所提到的評選標準來說明：
我第一次評審林榮三文學獎散文獎。散文這文類非常特別，因植根於個人經驗，自我的暴露跟坦誠會比其他文類更多。在此前提下，能不能提出新的觀照，幫助我們看待人事物有新的視角，是做為一個讀者或評審更關心的事情。這也是我心中評選散文的標準。
我認為從郝譽翔的發言就可以得知，「植根於個人經驗」這事是評選散文獎很重要的指標。
散文獎對「植根於個人經驗」的要求，就是我們現在口中所謂散文的「真實」。
現況就是，在一個匿名的競賽場域裡面，評審只能信任作者，信任眼前投稿來的作品，都是「植根於個人經驗」之上的。
潘的行為是，他在一個信任「植根於個人經驗」的場域裡，放入了「非個人經驗」的作品。
這本來也不成問題，問題是他使用了第一人稱。
這從而抹去了評審在匿名情況下，唯一能夠判別此篇文章「非個人經驗」的依據。
他利用第一人稱，隱瞞了「非個人經驗」這件事。
然後在評審信任「植根於個人經驗」這個前提上，他賺取了目光。
節錄一下評審對潘文的討論，希望能釐清給獎的標準及意義：
張瑞芬：〈媽媽說我是假的〉題材的鮮明程度，做為首獎比較能彰顯文學獎多元的意義。
張瑞芬：〈媽媽說我是假的〉有兩個適合做首獎的理由，第一是文字整體找不到太大問題，第二是，如果首獎搶眼，在現在文學低迷的時代裡，可能還是有一點廣告性。
陳雨航：黛嫚說〈媽媽說我是假的〉田調做得很好，這不太能說服我，反而感到擔心。因為當我們說田調做得很好，就顯示這篇散文不是寫自己。另一部分是，他以張懸／安溥比擬自身變性，不對稱的差距很大。再者，因各題材都有，也經過那麼久的政治正確，我認為不要太介意政治正確或是否多元。
從上述我們可以知道，評審是讀得出來潘文「不是寫自己」的，陳雨航沒有把票投給〈媽媽說我是假的〉，顯見「植根於個人經驗」這件事還是一個標準，但最終投票還是潘文得獎，因為文字挑不出毛病、因為題材搶眼。
我不知道其他人是怎麼看待文學獎的，我個人對文學獎的看法是，給獎的意義是鼓勵寫不下去的寫作者繼續寫下去，所以在這個層面上，評審給獎的考量有一部分是鼓勵性質，而這個鼓勵性質可能還是看在這篇散文「有可能為真實」的概率上（畢竟評審無從判別文章是否真的「植根於個人經驗」），他選擇投獎就是選擇吃了這個豆腐。
我不認同潘的做法還有一個疑慮，就是這個案例往後可能成為寫作者爭奪散文獎項的參考。
「他成功拿了獎」這件事本身宣示了哪些事情？
其一，虛構拿獎這個模式是可行的（過去案例多得是，這回也不是第一次吵散文問題了），但這樣的行為自然可議，否則獎棍就不是一貶義詞而是對作家的最高稱讚了；其二，他證明了只要文字挑不出毛病、題材搶眼，「植根於個人經驗」這事是可以忽略的——而這就是讓其他創作者跳腳的點，他抽掉了文字之於個人的意義——這是我們要的嗎？
他在有這麼多選擇的情況下，選擇投獎，選擇吃豆腐，這是寫作者的自律問題。
他的聲明我也很困惑，虛構本來就可行，完全虛構個人經驗然後投獎這件事前人也做過（目前我們稱這樣的人為「獎棍」），他說「我不認同必須要『真人真事全部情節發生在自己身上』的散文建構方式」我也同意，但我就不明白最後為何你選擇把這篇拿去投文學獎，你為什麼選擇當獎棍？
你的選擇決定了你的為人，我其實寧願相信潘只是沒有想到自己的選擇所造成的後果、沒有想到自己作為作家的社會責任。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
原標題：選擇善良
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。