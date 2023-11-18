2023新北耶誕城重點整理：交通管制資訊、主題燈飾與地圖、七大光廊與四條祈福大道、演唱會與耶誕市集

我們想讓你知道的是
2023年新北耶誕城將於11月17日正式開始，今年以「甜點星」為主燈主題，將持續點亮新北市至明年1月1日止，而在活動期間內也將舉辦一系列的活動，包括耶誕市集、耶誕演唱會等，一起來看看有哪些活動與景點！
文：Zero圈圈
2023年新北耶誕城將於11月17日正式開始，今年以「甜點星」為主燈主題，將耶誕樹打造成巨型抹茶蛋糕，希望能夠用各式甜點帶來幸福與甜蜜。
新北耶誕城可以說是台灣規模最大的聖誕活動，去年吸引了超過770萬人前往，2023年新北耶誕城將於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場打造將近40座燈飾、七大絕美光廊，活動將持續至2024年1月1日止。
本篇介紹2023年新北耶誕城相關資訊，包括燈飾主題、點燈時間、七大光廊位置、活動節目表、交通管制資訊等，其他更多的訊息可以參考官方網站。
活動日期、主燈主題、點燈時間
2023年新北耶誕城將於11月17日晚間18點至18點30分舉辦開城秀，後續將於每天下午17點30分點燈。於活動期間內除了欣賞靜態的燈飾裝置之外，每天晚上17點30分至22點之間每半小時都將有動態的主燈秀展演。
2023年新北耶誕城主燈秀將創下耶誕城史上最廣的光雕投影展演紀錄，結合創新的裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，將帶給民眾全新的感官震撼。
2023新北耶誕城
- 日期：2023年11月17日至2024年1月1日。
- 時間：每日下午17點30分點燈，主燈秀每整點、半點展演。
- 主題：主燈「甜點星」。
- 開城秀：2023年11月17日晚間18點開始。
- 官方網站
燈飾地圖、重點燈飾介紹
2023年新北耶誕城展區橫跨新北市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場，打造近40座燈飾，並且由桑塔熊與他的好友們蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍邀請民眾一同前來參加耶誕城甜蜜派對。
新北耶誕城將依照展區劃分不同的燈飾主題，包括市民廣場燈區「耶誕甜蜜派對」、板橋車站站前廣場燈區「甜點小鎮」、萬坪公園燈區「白爛貓的甜蜜耶誕派對」、府中廣場燈區「薑餅樂園」。
2023新北耶誕城展區主題：
- 市民廣場燈區：耶誕甜蜜派對。
- 站前廣場燈區：甜點小鎮。
- 萬坪公園燈區：白爛貓的甜蜜耶誕派對。
- 府中廣場燈區：薑餅樂園。
值得一提的是，站前廣場燈區的「甜點小鎮」將推出大型耶誕樹裝置藝術作品「魔幻蛋糕城」，不僅是主體設置音樂機械裝置能夠隨著樂曲動態展演，還會使用特殊技術模擬出飄雪效果，營造出奇幻唯美的聖誕氣氛。
七大光廊地點位置
新北耶誕城的光廊佈景每年都受到矚目，2023年新北耶誕城共規劃了七條光廊路線，分別為銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊、瑰麗光廊。
其中，位於新站路天橋的「紫藤精靈光廊」使用紫藤花、大麗花燈飾交錯，打造出粉紫色相間的浪漫花海，至於「琉星光廊」位於大遠百與百揚大樓連接天橋，使用無數的藍白色燈光與球形燈飾，彷彿步入夜空中的耀眼星點之下。
2023新北耶誕城七大光廊位置：
- 琉星光廊：百揚大樓天橋。
- 繁星光廊：板橋車站天橋。
- 銀河光廊：麗寶天橋公車站旁。
- 瑰麗光廊：麗寶天橋縣民大道上。
- 金彩華爾滋光廊：新府天橋。
- 紫藤精靈光廊：新站天橋。
- 心願光廊：小遠百天橋。
首創四條祈福大道、路線主題
除了光廊以外，2023年新北耶誕城還首度打造了四條祈福大道，包括天使祝福大道、幸福花鹿大道、星想事成大道、好樹成雙大道。新北耶誕城祈福大道地點位於新北市市民廣場的周邊人行道，邀請民眾一同漫步其中，感受繽紛浪漫的耶誕氛圍。
2023新北耶誕城四條祈福大道：
- 位於市民廣場周遭。
- 天使祝福大道：中山路人行道。
- 幸福花鹿大道：縣民大道人行道。
- 星想事成大道：新府路人行道。
- 好樹成雙大道：新站路人行道。
耶誕市集、耶誕演唱會日期時間
新北耶誕城將持續點亮新北市至明年1月1日止，而在活動期間內也將舉辦一系列的活動，包括耶誕市集、耶誕演唱會等。
2023年新北耶誕城將於11月17日舉辦耶誕開城秀、11月18日與19日舉辦結合音樂與歌舞的童趣嘉年華，至於充滿異國風情的耶誕市集時間為12月1日至3日，此外還有11月25日位於站前廣場的毛寶貝幸福耶誕趴，歡迎民眾攜帶寵物前往。
每年新北耶誕城的重點活動「巨星耶誕演唱會」2023年日期訂為12月9日、10日。目前2023年新北耶誕城演唱會的演出嘉賓、節目表皆尚未公布，民眾可以追蹤新北市政府觀光局掌握最新的消息。
大眾運輸資訊、交通管制、停車場
建議民眾搭乘大眾運輸工具前往活動會場。搭乘捷運的民眾，可以利用捷運板南線、環狀線，於板橋站下車後步行即可抵達包括市民廣場、站前廣場、萬坪公園展區，至於府中商圈展區則可以搭乘捷運板南線後於府中站下車抵達。
除了捷運以外，新北耶誕城活動會場周遭也設有多個公車站點，屆時行經新北耶誕城之公車班次也會於車頭跑馬燈顯示相關資訊。
另外，因為新北耶誕城人潮眾多，屆時周遭道路將實施交通管制。例如縣民大道、新站路口往土城方向，於活動期間內每日下午15點至晚間23時禁止左轉新站路，且新站路、新府路指定路段黃線處，於活動期間每日上午7點至晚間23點禁止停車。
如果是開車前往的民眾，或可利用捷運板南線、環狀線沿線停車場停車，再搭乘大眾運輸抵達。
本文經Cool3C授權轉載，合併原文1、原文2、原文3後發表
原標題：
- 2023新北耶誕城總攻略：燈飾主題、點燈時間、7大光廊位置、活動節目表、大眾運輸與交通管制
- 2023新北耶誕城必拍7大光廊、4大祈福大道介紹 光廊位置地點、大眾運輸與交通管制資訊
- 2023新北耶誕城8大特色亮點介紹 新板燈區、府中燈區必拍重點燈飾、交通管制資訊
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
Tags：
「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！