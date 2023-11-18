2023新北耶誕城重點整理：交通管制資訊、主題燈飾與地圖、七大光廊與四條祈福大道、演唱會與耶誕市集

文：Zero圈圈

2023年新北耶誕城將於11月17日正式開始，今年以「甜點星」為主燈主題，將耶誕樹打造成巨型抹茶蛋糕，希望能夠用各式甜點帶來幸福與甜蜜。

新北耶誕城可以說是台灣規模最大的聖誕活動，去年吸引了超過770萬人前往，2023年新北耶誕城將於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場打造將近40座燈飾、七大絕美光廊，活動將持續至2024年1月1日止。

本篇介紹2023年新北耶誕城相關資訊，包括燈飾主題、點燈時間、七大光廊位置、活動節目表、交通管制資訊等，其他更多的訊息可以參考官方網站。

活動日期、主燈主題、點燈時間

2023年新北耶誕城將於11月17日晚間18點至18點30分舉辦開城秀，後續將於每天下午17點30分點燈。於活動期間內除了欣賞靜態的燈飾裝置之外，每天晚上17點30分至22點之間每半小時都將有動態的主燈秀展演。

2023年新北耶誕城主燈秀將創下耶誕城史上最廣的光雕投影展演紀錄，結合創新的裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，將帶給民眾全新的感官震撼。

2023新北耶誕城

燈飾地圖、重點燈飾介紹

2023年新北耶誕城展區橫跨新北市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場，打造近40座燈飾，並且由桑塔熊與他的好友們蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍邀請民眾一同前來參加耶誕城甜蜜派對。

新北耶誕城將依照展區劃分不同的燈飾主題，包括市民廣場燈區「耶誕甜蜜派對」、板橋車站站前廣場燈區「甜點小鎮」、萬坪公園燈區「白爛貓的甜蜜耶誕派對」、府中廣場燈區「薑餅樂園」。

2023新北耶誕城展區主題：

市民廣場燈區：耶誕甜蜜派對。

站前廣場燈區：甜點小鎮。

萬坪公園燈區：白爛貓的甜蜜耶誕派對。

府中廣場燈區：薑餅樂園。

值得一提的是，站前廣場燈區的「甜點小鎮」將推出大型耶誕樹裝置藝術作品「魔幻蛋糕城」，不僅是主體設置音樂機械裝置能夠隨著樂曲動態展演，還會使用特殊技術模擬出飄雪效果，營造出奇幻唯美的聖誕氣氛。

七大光廊地點位置

新北耶誕城的光廊佈景每年都受到矚目，2023年新北耶誕城共規劃了七條光廊路線，分別為銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊、瑰麗光廊。

其中，位於新站路天橋的「紫藤精靈光廊」使用紫藤花、大麗花燈飾交錯，打造出粉紫色相間的浪漫花海，至於「琉星光廊」位於大遠百與百揚大樓連接天橋，使用無數的藍白色燈光與球形燈飾，彷彿步入夜空中的耀眼星點之下。

2023新北耶誕城七大光廊位置：

琉星光廊：百揚大樓天橋。

繁星光廊：板橋車站天橋。

銀河光廊：麗寶天橋公車站旁。

瑰麗光廊：麗寶天橋縣民大道上。

金彩華爾滋光廊：新府天橋。

紫藤精靈光廊：新站天橋。

心願光廊：小遠百天橋。

Photo Credit: 新北耶誕城官方網站 2023年新北耶誕城7條光廊各有不同的顏色與主題

首創四條祈福大道、路線主題

除了光廊以外，2023年新北耶誕城還首度打造了四條祈福大道，包括天使祝福大道、幸福花鹿大道、星想事成大道、好樹成雙大道。新北耶誕城祈福大道地點位於新北市市民廣場的周邊人行道，邀請民眾一同漫步其中，感受繽紛浪漫的耶誕氛圍。

2023新北耶誕城四條祈福大道：

位於市民廣場周遭。

天使祝福大道：中山路人行道。

幸福花鹿大道：縣民大道人行道。

星想事成大道：新府路人行道。

好樹成雙大道：新站路人行道。

Photo Credit: 新北耶誕城官方網站 2023年新北耶誕城4條祈福大道介紹

耶誕市集、耶誕演唱會日期時間

新北耶誕城將持續點亮新北市至明年1月1日止，而在活動期間內也將舉辦一系列的活動，包括耶誕市集、耶誕演唱會等。

2023年新北耶誕城將於11月17日舉辦耶誕開城秀、11月18日與19日舉辦結合音樂與歌舞的童趣嘉年華，至於充滿異國風情的耶誕市集時間為12月1日至3日，此外還有11月25日位於站前廣場的毛寶貝幸福耶誕趴，歡迎民眾攜帶寵物前往。

每年新北耶誕城的重點活動「巨星耶誕演唱會」2023年日期訂為12月9日、10日。目前2023年新北耶誕城演唱會的演出嘉賓、節目表皆尚未公布，民眾可以追蹤新北市政府觀光局掌握最新的消息。

大眾運輸資訊、交通管制、停車場

建議民眾搭乘大眾運輸工具前往活動會場。搭乘捷運的民眾，可以利用捷運板南線、環狀線，於板橋站下車後步行即可抵達包括市民廣場、站前廣場、萬坪公園展區，至於府中商圈展區則可以搭乘捷運板南線後於府中站下車抵達。

除了捷運以外，新北耶誕城活動會場周遭也設有多個公車站點，屆時行經新北耶誕城之公車班次也會於車頭跑馬燈顯示相關資訊。

另外，因為新北耶誕城人潮眾多，屆時周遭道路將實施交通管制。例如縣民大道、新站路口往土城方向，於活動期間內每日下午15點至晚間23時禁止左轉新站路，且新站路、新府路指定路段黃線處，於活動期間每日上午7點至晚間23點禁止停車。

如果是開車前往的民眾，或可利用捷運板南線、環狀線沿線停車場停車，再搭乘大眾運輸抵達。

Photo Credit: 新北耶誕城官方網站 民眾可以多加利用大眾運輸工具前往新北耶誕城

本文經Cool3C授權轉載，合併原文1、原文2、原文3後發表

原標題：

2023新北耶誕城總攻略：燈飾主題、點燈時間、7大光廊位置、活動節目表、大眾運輸與交通管制

2023新北耶誕城必拍7大光廊、4大祈福大道介紹 光廊位置地點、大眾運輸與交通管制資訊

2023新北耶誕城8大特色亮點介紹 新板燈區、府中燈區必拍重點燈飾、交通管制資訊

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九