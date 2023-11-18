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TNL+ 2023/11/18,
健康

美國人預期壽命連兩年下降，男女差距達27年來最大，COVID-19與藥物濫用為主因

美國人預期壽命連兩年下降，男女差距達27年來最大，COVID-19與藥物濫用為主因
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

研究指出由於美國女性較男性更願意戴口罩、洗手、維持社交距離，以及施打疫苗，且男性相比之下，比較不在意自身與他人的健康，支持政府防疫規定的意願也較低，認為口罩侵犯個人自由的比例也較女性來得高。由於男性與女性對於COVID-19疫情風險，以及防疫措施看法的不同，採取的措施（是否遵守防疫規定）也因此不同。

文：賴明君

一篇11月13日刊登於《JAMA Internal Medicine》期刊上的研究發現，2021年美國人民平均預期壽命（life expectancy）自2019年來連續兩年下降，來到76.1歲。女性預期壽命為79.3歲，而男性則是73.5歲，女性與男性間預期壽命的差距來到5.8年，是自1996年以來差距最大的一次。而COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情與藥物濫用為造成差距變大的主要原因。

這篇統計研究依據2010年至2021年間，美國全國衛生統計中心（National Center for Health Statistics）統計的數據，研究各原因死亡率變化與男女預期壽命差距變化間的關係。而由於統計中心的數據以二元性別進行分類，因此這篇研究並沒有包含跨性別，或是其他性別認同者。

近10年男女預期壽命差距變化

自2010年至2019年，男性與女性間預期壽命的差距較過去增加了0.23年，而2019年至2021年則增加了0.7年。在2020年COVID-19疫情爆發前，男女預期壽命的差距之所以會增加，主要是因為意外傷害（藥物濫用歸為此類）、自殺、他殺與心臟疾病這幾項死因。

不過從2020年開始，男性與女性間預期壽命差距的擴大，主要源自於COVID-19與意外傷害，前者佔差距變大原因的39.8％，後者則佔32.5%。

男性死於COVID-19疫情比例較高

《紐約時報》指出，自2020年以來，有約110萬的美國人死於COVID-19疫情，使美國人均平均壽命從2019年的79歲，下降至2021年的76.1歲。而一篇研究COVID-19疫情死亡率性別差異的期刊論文指出，與美國女性相比，美國男性死於COVID-19疫情的比例較高，其中的原因相當複雜，綜合了生物性與社會性因素。

在生物性因素方面，由於心血管疾病的患者在感染COVID-19後，有較高的機率產生致命的併發症，而心血管疾病主要發生在男性身上，因此男性因併發症死亡的比例較高。

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