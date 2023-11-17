民眾公廁滿意度評比：高鐵最佳、宗教場所需加強，環境部再次呼籲將衛生紙丟馬桶

（中央社）環境部16日公布民眾公廁評比結果，以高鐵公廁最令民眾滿意，宗教活動場所則需要再加強；未來除持續改善公廁環境，也會將性別友善廁所列入重點項目；再次呼籲將衛生紙丟馬桶。

聯合國訂定每年11月19日是世界公廁日，環境部環境管理署長顏旭明16日表示，自民國108年至113年進行優質公廁及美質環境推動計畫，現行已納管的公廁約4萬5000座，後續如無障礙、親子友善、性別友善廁所是未來努力推動的方向。

顏旭明進一步說明，其中性別友善廁所將是未來的重點之一，現已訂定「友善廁所設置參考指引」；目前已經協助改善4147間公廁，其中有219間為性別友善廁所。

環境部自106年起宣導「衛生紙丟馬桶」，然而根據去年調查結果，仍有55％民眾會丟垃圾桶；檢討原因一來是公廁告示「請勿丟馬桶」占44％，另外是民眾擔心阻塞占37％。

顏旭明16日並現場示範衛生紙、面紙及濕紙巾等是否易溶於水，將前述3項丟入裝水的保特瓶中，結果發現衛生紙溶於水的效果佳，而面紙、濕紙巾仍能在瓶中大致維持原型。

顏旭明並強調，坊間仍有許多廁所外設有面紙販賣機，這部分未來會加強改善，希望都以易溶於水的衛生紙為主；在正常使用衛生紙的狀況下，目前的公廁管線都可以負荷衛生紙直接丟馬桶。

環境部16日舉辦「民眾參與公廁評鑑結果」記者會。統計有效評鑑1萬2405筆，共評鑑1683座公廁，95.3％的民眾給予5分滿分肯定，

根據評比結果，民眾最滿意高鐵的公廁，拿下5分滿分；最需要加強的是宗教活動場所公廁，評比平均為4.38分。

若以評比次數來看，民眾評比最多的地點為加油站公廁，平均分達4.98分排名第二；令許多人意外的，市場分數平均為4.96分排名第三，主要是位於台北、新北的公有市場。

顏旭明強調，民眾在本次評鑑活動反映待改進的公廁，主要是異味及地面髒污問題，已與各地方環保局聯手督促公廁管理單位改善，將持續追蹤與輔導。

顏旭明呼籲「如廁乾淨」除了硬體的改善，在軟體整潔維護部分，也有賴公私部門用心管理及清潔人員全心投入清潔維護，更需要民眾發揮「公廁如家廁、自己弄髒自己清」的公德心，留給下一個使用者乾淨的如廁空間；如遇清潔人員也請體恤辛勞，不吝說聲「真乾淨、感謝您」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺