民眾公廁滿意度評比：高鐵最佳、宗教場所需加強，環境部再次呼籲將衛生紙丟馬桶
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顏旭明現場示範衛生紙、面紙及濕紙巾等是否易溶於水，將前述3項丟入裝水的保特瓶中，結果發現衛生紙溶於水的效果佳，而面紙、濕紙巾仍能在瓶中大致維持原型。顏旭明並強調，坊間仍有許多廁所外設有面紙販賣機，這部分未來會加強改善，希望都以易溶於水的衛生紙為主；在正常使用衛生紙的狀況下，目前的公廁管線都可以負荷衛生紙直接丟馬桶。
（中央社）環境部16日公布民眾公廁評比結果，以高鐵公廁最令民眾滿意，宗教活動場所則需要再加強；未來除持續改善公廁環境，也會將性別友善廁所列入重點項目；再次呼籲將衛生紙丟馬桶。
聯合國訂定每年11月19日是世界公廁日，環境部環境管理署長顏旭明16日表示，自民國108年至113年進行優質公廁及美質環境推動計畫，現行已納管的公廁約4萬5000座，後續如無障礙、親子友善、性別友善廁所是未來努力推動的方向。
顏旭明進一步說明，其中性別友善廁所將是未來的重點之一，現已訂定「友善廁所設置參考指引」；目前已經協助改善4147間公廁，其中有219間為性別友善廁所。
環境部自106年起宣導「衛生紙丟馬桶」，然而根據去年調查結果，仍有55％民眾會丟垃圾桶；檢討原因一來是公廁告示「請勿丟馬桶」占44％，另外是民眾擔心阻塞占37％。
顏旭明16日並現場示範衛生紙、面紙及濕紙巾等是否易溶於水，將前述3項丟入裝水的保特瓶中，結果發現衛生紙溶於水的效果佳，而面紙、濕紙巾仍能在瓶中大致維持原型。
顏旭明並強調，坊間仍有許多廁所外設有面紙販賣機，這部分未來會加強改善，希望都以易溶於水的衛生紙為主；在正常使用衛生紙的狀況下，目前的公廁管線都可以負荷衛生紙直接丟馬桶。
環境部16日舉辦「民眾參與公廁評鑑結果」記者會。統計有效評鑑1萬2405筆，共評鑑1683座公廁，95.3％的民眾給予5分滿分肯定，
根據評比結果，民眾最滿意高鐵的公廁，拿下5分滿分；最需要加強的是宗教活動場所公廁，評比平均為4.38分。
若以評比次數來看，民眾評比最多的地點為加油站公廁，平均分達4.98分排名第二；令許多人意外的，市場分數平均為4.96分排名第三，主要是位於台北、新北的公有市場。
顏旭明強調，民眾在本次評鑑活動反映待改進的公廁，主要是異味及地面髒污問題，已與各地方環保局聯手督促公廁管理單位改善，將持續追蹤與輔導。
顏旭明呼籲「如廁乾淨」除了硬體的改善，在軟體整潔維護部分，也有賴公私部門用心管理及清潔人員全心投入清潔維護，更需要民眾發揮「公廁如家廁、自己弄髒自己清」的公德心，留給下一個使用者乾淨的如廁空間；如遇清潔人員也請體恤辛勞，不吝說聲「真乾淨、感謝您」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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