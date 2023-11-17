鄉育教育基金會與雲林北港高中合作，分享如何透過「自主學習」創造「後天優勢」

鄉育教育基金會自2022年成立以來，致力於透過三階段的課程與同學分享不同的自學觀點與方法。鼓勵學生把握108課綱重點改革項目－學習歷程檔案，制定自主學習計畫來深化知識學習、延展個人興趣。

與11間學校接觸後，發現許多學生苦於找不出自己的「特色」，導致自主學習主題發想的困難。近日基金會前往雲林北港高中舉行體驗活動，小胖老師與學生分享在方向不明時，可以透過自己看過、聽過、做過的事累積「經驗」。對你擁有的「經驗」產生好奇，透過詢問、查資料等方式，了解某件事情背後的原理或概念累積「知識」。經過重複的訓練、練習後養成「技能」。將你的「知識」或是「技能」，持續鍛鍊到一定程度，或是完成能被客觀證明的「成果」。

小胖老師也和現場500多位同學呼籲，不管先天優勢如何，都可以透過累積4種「後天優勢」找到自己屬於的特色。講座中同學也分享到自己因為「嘗試與父親一起組裝一台屬於自己的電腦」的經驗，獲得「如何挑選合適的主機板、形號、廠牌的顯卡，卡能在較低的預算，獲得更好的性能表現以及ram的功能」的知識，從中培養了「組裝電腦」的技能，最後獲得「自己組裝夢想中的電腦」的成果。學生回饋「原來自主學習計畫可以如此多元的展現！」「更了解如何找到自己的特色！」

後續鄉育亦將針對探索及累積兩大環節，設計一日工作坊協助同學從探索個人特色、目標科系、期待職業開始，引導學生從三大面向中的交會處，制定屬於自己的學習計畫主題。並且搭配全學期的彈性課程，深度陪伴北港的學生們進行自我探索與自主學習，課程內容包含計畫設計、專案管理、簡報實作等技巧，幫助學生在發展個人的天賦與熱忱上，踏出第一步，在日常活用並展現所學，創造個人化的學習歷程！

Photo Credit：鄉育教育基金會 與北港高中同學一起勉勵自己成為自己學習的主人

實研組組長凌榕穗表示：「很認同鄉育引導學生找到自己的特色，期許孩子都成長為自己喜歡的樣子。」雲林北港高中近年相當重視實作以及學生的生涯發展，也透過獎學金鼓勵學生就近就讀，吸引許多優秀學子加入！鄉育也將持續與雲林地區高中持續合作，以公益課程的方式，為地方學子們提供多元的資源與不一樣的視野，讓學生成為自己期待的模樣。

責任編輯：Street

核稿編輯：Joanna