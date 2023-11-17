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2023/11/17,
交通

大巨蛋預備賽11月18日開打，公車、捷運、接駁車怎麼搭一次看！

大巨蛋預備賽11月18日開打，公車、捷運、接駁車怎麼搭一次看！
11月18日大巨蛋測試賽將開打，活動當天周邊實施交通管制，台北市政府呼籲民眾「搭公車、坐捷運、不開車」｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

大巨蛋預備賽將在本週六（18日）開打，台北市政府預計當天將湧入1萬3000名觀眾，為避免交通壅塞，市府呼籲民眾搭乘大眾交通運輸前往。此外，北市府也提供6種路線的免費接駁車供民眾轉乘使用。

大巨蛋測試賽「Home Run 台北大巨蛋預備賽」將在今（2023）年11月18日下午1時開打，開放1萬3000名觀眾入場。台北市政府16日表示，因館內汽機車停車位有限，且活動當天規劃6種路線的免費接駁車，呼籲球迷利用大眾運輸，減少開車。

《關鍵評論網》整理捷運、公車與六線接駁車資訊：

捷運

  • 捷運板南線，搭乘至國父紀念館站5號出口，即可步行至大巨蛋
  • 捷運板南線，搭乘至國父紀念館站4號出口，延忠孝東路4段地下通廊，即可步行至大巨蛋。

公車

市區公車一共有16線於大巨蛋周邊「市民光復路口」、「捷運國父紀念館站(光復)」、「捷運國父紀念館站(忠孝)」及「聯合報」4站停靠

  • 捷運國父紀念館站（光復）：204、278、278區、282、288、672、承德幹線
  • 捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、232快、299、600、919、台北觀光巴士紅線、忠孝幹線
  • 聯合報：202、212、212直、270、299、600、919、忠孝幹線、仁愛幹線
  • 市民光復路口：669

免費接駁車

活動當天提供6條路線的免費接駁車，進場時間上午11時至13時，每15分鐘有一班車；散場時間16時至17時，每5到10分鐘發車。

台北市政府表示，外縣市民眾可搭乘高鐵、台鐵至台北車站、松山車站、南港車站後轉乘捷運、公車或接駁車前來觀賽。

  • 台北101／世貿線：行經捷運台北101世貿站（信義）、市政府（市府）
  • 松山車站線：行經松山火車站
  • 松山機場線：行經台北小巨蛋、松山機場、南京公寓（捷運南京三民站）
  • 捷運忠孝復興線：行經捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、微風廣場
  • 捷運公館線：行經捷運科技大樓站、捷運公館站（台灣銀行）
  • 台北車站線：行經台北車站（東三門、國光客運站位）
大巨蛋交通
大巨蛋預備賽當天，民眾可搭乘捷運藍線、16線公車及6線接駁專車前往觀賽｜Photo Credit: 台北市政府

進場路線

大巨蛋進場路線
Photo Credit: 台北市政府

停車資訊

活動當天，大巨蛋停車場僅開放由忠孝東路與逸仙路口往北進入逸仙路北延段之停車場入口進場，進場車輛須憑票根方可入場。

交通管制

18日忠孝東路4段（逸仙－光復）北側均禁止小汽車臨停，若有需要請至光復南路（市民－忠孝）東側小客車臨停區上下客。

此外，有搭乘計程車需求民眾，可至臺北文創大樓或市府轉運站計程車排班區乘車。

新聞來源

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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