大巨蛋預備賽11月18日開打，公車、捷運、接駁車怎麼搭一次看！
我們想讓你知道的是
大巨蛋預備賽將在本週六（18日）開打，台北市政府預計當天將湧入1萬3000名觀眾，為避免交通壅塞，市府呼籲民眾搭乘大眾交通運輸前往。此外，北市府也提供6種路線的免費接駁車供民眾轉乘使用。
大巨蛋測試賽「Home Run 台北大巨蛋預備賽」將在今（2023）年11月18日下午1時開打，開放1萬3000名觀眾入場。台北市政府16日表示，因館內汽機車停車位有限，且活動當天規劃6種路線的免費接駁車，呼籲球迷利用大眾運輸，減少開車。
《關鍵評論網》整理捷運、公車與六線接駁車資訊：
捷運
- 捷運板南線，搭乘至國父紀念館站5號出口，即可步行至大巨蛋
- 捷運板南線，搭乘至國父紀念館站4號出口，延忠孝東路4段地下通廊，即可步行至大巨蛋。
公車
市區公車一共有16線於大巨蛋周邊「市民光復路口」、「捷運國父紀念館站(光復)」、「捷運國父紀念館站(忠孝)」及「聯合報」4站停靠
- 捷運國父紀念館站（光復）：204、278、278區、282、288、672、承德幹線
- 捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、232快、299、600、919、台北觀光巴士紅線、忠孝幹線
- 聯合報：202、212、212直、270、299、600、919、忠孝幹線、仁愛幹線
- 市民光復路口：669
免費接駁車
活動當天提供6條路線的免費接駁車，進場時間上午11時至13時，每15分鐘有一班車；散場時間16時至17時，每5到10分鐘發車。
台北市政府表示，外縣市民眾可搭乘高鐵、台鐵至台北車站、松山車站、南港車站後轉乘捷運、公車或接駁車前來觀賽。
- 台北101／世貿線：行經捷運台北101世貿站（信義）、市政府（市府）
- 松山車站線：行經松山火車站
- 松山機場線：行經台北小巨蛋、松山機場、南京公寓（捷運南京三民站）
- 捷運忠孝復興線：行經捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、微風廣場
- 捷運公館線：行經捷運科技大樓站、捷運公館站（台灣銀行）
- 台北車站線：行經台北車站（東三門、國光客運站位）
進場路線
停車資訊
活動當天，大巨蛋停車場僅開放由忠孝東路與逸仙路口往北進入逸仙路北延段之停車場入口進場，進場車輛須憑票根方可入場。
交通管制
18日忠孝東路4段（逸仙－光復）北側均禁止小汽車臨停，若有需要請至光復南路（市民－忠孝）東側小客車臨停區上下客。
此外，有搭乘計程車需求民眾，可至臺北文創大樓或市府轉運站計程車排班區乘車。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
Tags：
時尚、可頌和 Galaxy Z！看《艾蜜莉在巴黎》朱利安和路克一機在手，忙碌有 Chill 的小秘訣
我們想讓你知道的是
【旗艦折疊在巴黎：你選哪支Z？】 與艾蜜莉在巴黎的 Julien 和 Luc一起，用Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold 5 迎接美好週末！
「你是為工作而活，我們是為生活工作。」
大家還記得《艾蜜莉在巴黎》裡搞怪又可愛的朱利安和路克嗎？能讓他們拒絕加班、享受人生的小秘訣究竟是什麼？快來一窺他們忙碌又 chic 的巴黎上班族生活！
星期一：收假日常
收假的早晨以一大堆訊息通知開啟，還在進行早晨儀式不想回訊息？Galaxy Z Flip5 讓你不用掀開手機就能輕鬆瀏覽通知內容，即使是小尺寸的摺疊手機螢幕也有 3.4 吋，不用怕眼睛花花看不清楚！
星期二：我的 VIP 客戶
上班日子太苦，怎麼能錯過接待可愛狗狗客戶的機會！
當需要指導模特兒擺姿勢的時候將 Galaxy Z Flip5 垂直擺放在平面上，即可解放雙手輕鬆攝影；路克在一旁也沒閒著，Galaxy Z Fold5 的 7.5 吋巨型螢幕搭配專屬的 S Pen，讓他隨時隨地都能輕鬆提筆揮灑創意。
看到最後的完成品，你覺得誰的作品略勝一籌？
星期三：忙裡偷閒
既然在法國週末工作是違法的，上班偷懶一定也是合理的！尤其是小週末的午休必須要離開公司 chill 一下。
跟著朱利安一起在秋天的暖陽下買杯抹茶散散步，陽光打在臉上的黃金時刻可不能不自拍，Galaxy Z Flip5 讓使用者不用打開螢幕就可以輕鬆拍攝，不錯過任何完美瞬間；或是跟路克一起去餐廳吃夾了濃郁乳酪的法式三明治，邊幫喜歡的腳踏車隊加油，Galaxy Z Fold5 的超大螢幕讓你不用帶平板也能不費力的觀賞比賽畫面。
難能可貴的午休時間，你比較喜歡哪個行程呢？
星期四：拍攝日
到了拍攝日可不能馬虎，有需要調整的場景嗎？Galaxy Z Fold5 的分割畫面模式讓路克可以輕鬆比對兩個畫面，並快速找到適合的圖片讓廠商參考修改；充滿甜點的現場讓朱利安不能自己，他的 Galaxy Z Flip5 不可能跟眼前的馬卡龍那麼像！如同馬卡龍大小的摺疊手機實現輕鬆收納，就算想只背一個漂亮小廢包出門也沒有問題。
星期五：迎接假日
整週最令人期待的一天終於到了，必須趕快把手上的事處理完，不能讓加班這種爛事發生！
朱利安的 Galaxy Z Flip5 讓他可以把手機架在桌上和客戶視訊，不費力的把最後的工作完成；路克使用 Galaxy Z Fold5 的分割畫面同時打開兩個頁面，傳輸檔案輕而易舉。
有了好用的工具準時下班再也不是夢，快跟客戶說再見迎接快樂週末！
旗艦摺疊在巴黎：你選哪支Ｚ？
了解更多>>https://reurl.cc/m02ZXW