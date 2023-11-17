評岸田文雄的菲馬行：現在是日本在東南亞的「新黃金時代」
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日本在東南亞的角色，從二戰期間具侵略的野心到戰後轉為援助要角，如今因中國崛起和美中關係的變化，日本宣布進入「新時代現實主義外交」，而這樣的改變也體現在本次的訪菲律賓與馬來西亞之行。
日本首相岸田文雄在11月先後訪問菲律賓與馬來西亞，相較去年因參加東協峰會（ASEAN）造訪柬埔寨，因出席G20首腦會議和今年東協-印度太平洋論壇赴印尼，本次的東南亞行更明確傳達了日本在東南亞的影響力，有評論就表示，現在是日本在東南亞的「新黃金時代」。
日本在東南亞的角色，從二戰期間具侵略的野心到戰後轉為援助要角，如今因中國崛起和美中關係的變化，日本宣布進入「新時代現實主義外交」，而這樣的改變也體現在本次的訪菲與訪馬之行。《日本時報》就評論，出訪是日方擴大和加強其安全夥伴網絡努力的一部分，因大眾越來越擔心日本與美國的國防聯盟，不足以抗衡中國日益增長的軍事實力。
今年9月，岸田文雄於雅加達舉行的東協-印度太平洋論壇（AIPF）演說中就表示，日本將在交通基礎設施、海上巡邏、網路空間等六個領域加強對東南亞國家的支持與合作，包括未來三年內為5000人提供培訓，也將透過培訓海岸警衛隊、海警人員以及提供巡邏船來協助加強海上執法能力。
而這次岸田文雄與菲律賓總統小馬可仕的會談，完成了《相互準入協議》（Reciprocal Access Agreement，RAA），目的是讓日本自衛隊與菲律賓部隊將更加順暢往來，訪馬之行也強化日本與馬來西亞的雙邊關係，此外，日本也啟動官方安全援助（Official Security Assistance，OSA）倡議，主要是根據各國安全需要，向武裝部隊和其他相關組織提供物資裝備和基礎建設援助。而基於部分「一帶一路」計畫在東南亞受阻，日方也提供了「一帶一路」替代方案；在疫情前，日本對東南亞六大經濟體的基礎設施就承諾投入3670億美元，遠高於中國的2550億美元。
（日本首相岸田文雄與大馬首相安華會面）
菲律賓大學亞洲中心的資深講師Richard Javad Heydarian評論，現在是日本在東南亞的「新黃金時代」；Heydarian提到岸田文雄在新加坡香格里拉對話會上，就重申日本戰後外交政策的重大轉變，因半個多世紀以來，日本的國際角色「主要在經濟領域做出貢獻」，但現在是日本發揮更全面作用的時候，因為「日本必須履行的責任很沉重」。
神奈川大學的Mie Oba教授也表示，儘管日本和東協在具體問題上的利益和目標並非完全一致，但因雙方都需要合作夥伴來建立穩定的區域秩序，因此需加強合作以確保外交自主權並保持自己的聲音。
新聞來源
- Japan to strengthen maritime, other ties with Southeast Asia, Kishida says（路透社）
- Japan turns to Southeast Asia to boost security network（日本時報）
- Japan now has to deal with ASEAN on a more equal footing（East Asia Forum）
- age in Southeast Asia（Lowy Institute）
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核稿編輯：杜晉軒
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時尚、可頌和 Galaxy Z！看《艾蜜莉在巴黎》朱利安和路克一機在手，忙碌有 Chill 的小秘訣
我們想讓你知道的是
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