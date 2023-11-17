開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/17,
印太

評岸田文雄的菲馬行：現在是日本在東南亞的「新黃金時代」

評岸田文雄的菲馬行：現在是日本在東南亞的「新黃金時代」
本月5日，日本首相岸田文雄與馬來西亞首相安華會面。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日本在東南亞的角色，從二戰期間具侵略的野心到戰後轉為援助要角，如今因中國崛起和美中關係的變化，日本宣布進入「新時代現實主義外交」，而這樣的改變也體現在本次的訪菲律賓與馬來西亞之行。

日本首相岸田文雄在11月先後訪問菲律賓與馬來西亞，相較去年因參加東協峰會（ASEAN）造訪柬埔寨，因出席G20首腦會議和今年東協-印度太平洋論壇赴印尼，本次的東南亞行更明確傳達了日本在東南亞的影響力，有評論就表示，現在是日本在東南亞的「新黃金時代」。

日本在東南亞的角色，從二戰期間具侵略的野心到戰後轉為援助要角，如今因中國崛起和美中關係的變化，日本宣布進入「新時代現實主義外交」，而這樣的改變也體現在本次的訪菲與訪馬之行。《日本時報》就評論，出訪是日方擴大和加強其安全夥伴網絡努力的一部分，因大眾越來越擔心日本與美國的國防聯盟，不足以抗衡中國日益增長的軍事實力。

今年9月，岸田文雄於雅加達舉行的東協-印度太平洋論壇（AIPF）演說中就表示，日本將在交通基礎設施、海上巡邏、網路空間等六個領域加強對東南亞國家的支持與合作，包括未來三年內為5000人提供培訓，也將透過培訓海岸警衛隊、海警人員以及提供巡邏船來協助加強海上執法能力。

菲律賓海巡隊指揮官贈日相巡邏艦模型
Photo Credit: 中央社
日本首相岸田文雄（左4）11月4日訪問菲律賓海巡隊，參觀日本三菱重工為菲國建造的巡邏艦馬格巴努亞號後，接受菲律賓海巡隊指揮官加文（右2）致贈的馬巴努亞號模型。

而這次岸田文雄與菲律賓總統小馬可仕的會談，完成了《相互準入協議》（Reciprocal Access Agreement，RAA），目的是讓日本自衛隊與菲律賓部隊將更加順暢往來，訪馬之行也強化日本與馬來西亞的雙邊關係，此外，日本也啟動官方安全援助（Official Security Assistance，OSA）倡議，主要是根據各國安全需要，向武裝部隊和其他相關組織提供物資裝備和基礎建設援助。而基於部分「一帶一路」計畫在東南亞受阻，日方也提供了「一帶一路」替代方案；在疫情前，日本對東南亞六大經濟體的基礎設施就承諾投入3670億美元，遠高於中國的2550億美元。

日本首相岸田文雄與大馬首相安華會面

菲律賓大學亞洲中心的資深講師Richard Javad Heydarian評論，現在是日本在東南亞的「新黃金時代」；Heydarian提到岸田文雄在新加坡香格里拉對話會上，就重申日本戰後外交政策的重大轉變，因半個多世紀以來，日本的國際角色「主要在經濟領域做出貢獻」，但現在是日本發揮更全面作用的時候，因為「日本必須履行的責任很沉重」。

神奈川大學的Mie Oba教授也表示，儘管日本和東協在具體問題上的利益和目標並非完全一致，但因雙方都需要合作夥伴來建立穩定的區域秩序，因此需加強合作以確保外交自主權並保持自己的聲音。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。