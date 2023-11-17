評岸田文雄的菲馬行：現在是日本在東南亞的「新黃金時代」

「你是為工作而活，我們是為生活工作。」

大家還記得《艾蜜莉在巴黎》裡搞怪又可愛的朱利安和路克嗎？能讓他們拒絕加班、享受人生的小秘訣究竟是什麼？快來一窺他們忙碌又 chic 的巴黎上班族生活！

星期一：收假日常

收假的早晨以一大堆訊息通知開啟，還在進行早晨儀式不想回訊息？Galaxy Z Flip5 讓你不用掀開手機就能輕鬆瀏覽通知內容，即使是小尺寸的摺疊手機螢幕也有 3.4 吋，不用怕眼睛花花看不清楚！

星期二：我的 VIP 客戶

上班日子太苦，怎麼能錯過接待可愛狗狗客戶的機會！

當需要指導模特兒擺姿勢的時候將 Galaxy Z Flip5 垂直擺放在平面上，即可解放雙手輕鬆攝影；路克在一旁也沒閒著，Galaxy Z Fold5 的 7.5 吋巨型螢幕搭配專屬的 S Pen，讓他隨時隨地都能輕鬆提筆揮灑創意。

看到最後的完成品，你覺得誰的作品略勝一籌？

星期三：忙裡偷閒

既然在法國週末工作是違法的，上班偷懶一定也是合理的！尤其是小週末的午休必須要離開公司 chill 一下。

跟著朱利安一起在秋天的暖陽下買杯抹茶散散步，陽光打在臉上的黃金時刻可不能不自拍，Galaxy Z Flip5 讓使用者不用打開螢幕就可以輕鬆拍攝，不錯過任何完美瞬間；或是跟路克一起去餐廳吃夾了濃郁乳酪的法式三明治，邊幫喜歡的腳踏車隊加油，Galaxy Z Fold5 的超大螢幕讓你不用帶平板也能不費力的觀賞比賽畫面。

難能可貴的午休時間，你比較喜歡哪個行程呢？

星期四：拍攝日

到了拍攝日可不能馬虎，有需要調整的場景嗎？Galaxy Z Fold5 的分割畫面模式讓路克可以輕鬆比對兩個畫面，並快速找到適合的圖片讓廠商參考修改；充滿甜點的現場讓朱利安不能自己，他的 Galaxy Z Flip5 不可能跟眼前的馬卡龍那麼像！如同馬卡龍大小的摺疊手機實現輕鬆收納，就算想只背一個漂亮小廢包出門也沒有問題。

星期五：迎接假日

整週最令人期待的一天終於到了，必須趕快把手上的事處理完，不能讓加班這種爛事發生！

朱利安的 Galaxy Z Flip5 讓他可以把手機架在桌上和客戶視訊，不費力的把最後的工作完成；路克使用 Galaxy Z Fold5 的分割畫面同時打開兩個頁面，傳輸檔案輕而易舉。

有了好用的工具準時下班再也不是夢，快跟客戶說再見迎接快樂週末！

旗艦摺疊在巴黎：你選哪支Ｚ？

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