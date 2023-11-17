藍白合後聲量分析；賴清德好整以暇避風頭，投票剩不到60天，侯柯能否急起直追？

2024總統下周就要登記，藍白合政黨協商結果終於出爐！

前總統馬英九上周拋出「侯柯配」或「柯侯配」，與民進黨的「賴蕭配」作對比式全民調，力促在野整合，獲得高雄市前市長韓國瑜贊同，此話一出也引發國民黨、民眾黨支持者熱議。

為了解決藍白合僵局，國民黨與民眾黨主席朱立倫、柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜於15日上午10點再度坐上談判桌，由馬英九在場見證，會後雙方宣布達成協議，將綜合外界民調及兩陣營內參民調，來決定正副總統人選是「侯柯配」或「柯侯配」，預計在周六（18日）宣布結果。

藍白合不合的議題，已經搶佔媒體版面數個月，如今在最後關頭，雙方也分別劃下底線。相較之下，身為唯一一位確定參選者的民進黨總統參選人賴清德「隔岸觀虎鬥」，甚至喊出「藍白合不如全民合」等語，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年11月1日至11月13日之間的網路輿情聲量數據資料。

結果發現，賴清德最近一周的總聲量急遽下降，從平均每天超過3.4萬則下滑至每天1.7萬則左右，賴可說是老神在在、好整以暇。

此外，數據也發現賴清德本周聲量下滑對他來說並非壞事，因為過去兩周以來，賴清德的聲量高峰幾乎都源於萬里老家違建爭議，例如11月4日他在新北市競選總部成立大會上哽咽，自述父親留下的只有貧窮，且老家是破舊礦工工寮改建，引發批評，導致11月5日當天總聲量藉此衝至4.3萬則，整體好感度只有0.26。

11月6日，網友繼續討論違建議題，整體好感度0.24，好感度跌落谷底。相較之下，最近一周因政壇將焦點轉向藍白合，高度關注馬英九、韓國瑜等人對全民調的看法，導致賴清德聲量下滑，卻反而起到「助攻」的效果，讓賴清德得以避避風頭，使他的負面聲量減少，好感度回穩至0.4以上，並在11月12日來到高峰的0.48，創下本月新高。

PhotoCredit:TPOC

另一方面，QuickseeK快析輿情資料庫蒐集網路輿情數據資料，整合各家媒體民調、歷史選舉資料，藉此推估2024總統參選人得票率。

根據數據分析結果，在上周馬英九、韓國瑜表態盼促成藍白陣營整合後，藍白合還沒有下文，卻讓旁觀者賴清德得利，在四腳督的情況下，賴的預估得票率在此期間突破3成7，且接連數天預測得票率持續走高，在藍白今（15）日協商前一天，賴的預估得票率來到新高的37.09％，同一天侯友宜25.28％、柯文哲26.68％、郭台銘10.94％，侯柯兩人和賴清德都有超過10％以上的差距。

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藍白合議題連續數月佔盡媒體版面，成為總統大選至今的主旋律，這也意味著在野陣營對執政黨的攻擊長時間熄火，根據網路數據調查結果，賴清德在過去坐收漁翁之利，除了網路好感攀升，預估得票率也成長。

換句話說，即便藍白協商結果有共識，但侯友宜和柯文哲最大挑戰會是要面臨「魔王等級」的賴清德，面對不到60天就要投票，在野陣營勢必還得經過一番奮戰，才有機會迎頭趕上，完成政黨輪替的目標。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：藍白合談成了！最新數據揭侯柯最大挑戰

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航