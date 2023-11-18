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TNL+ 2023/11/18,
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高雄又老又窮？Coldplay演唱會掀起鄉民「南北歧視」，誘發台灣人長期被培養出來的惡性

高雄又老又窮？Coldplay演唱會掀起鄉民「南北歧視」，誘發台灣人長期被培養出來的惡性
Photo Credit:Coldplay官方IG

我們想讓你知道的是

這次會有批踢踢鄉民酸高雄又老又窮，甚至遷怒到Coldplay身上，就是因為長期以來台灣文化斷根、南北發展不均的集體印象。20歲以下的人不會這樣看，因為他們成長過程中六都的經建差異就已不大，但30歲以上的台灣人以及軍公教家庭的後代，就會憑印象來看高雄。

上週，英國天團Coldplay在高雄國家體育場（世運主場館）連唱兩天，卻引發演唱南北之戰。戰火從追星族臉書開始，以韓團EXO燦烈的例子對比，說在桃園巨蛋的兩千人粉絲見面會，離開桃園巨蛋花整整一小時，高雄場內五萬人加場外合計八萬多人，卻可以迅速散場，抱怨高雄勝過桃園。

再來是批踢踢八卦版，痛批Coldplay的熱潮，指出「只剩台灣人還在買單」、「南部人不聽英文歌吧」、「過氣老團配又老又窮的高雄」。這引發Coldplay歌迷與西洋樂迷的反擊，反罵批踢踢鄉民見識不夠，以管窺天。批踢踢的戰文甚至登上媒體，酸民被反擊者認為是柯粉或天龍人，並認為他們在歧視高雄。正反攻擊言論，皆顯露各自群體的偏見與主觀，相互歧視。

到底Coldplay演唱會為何會引發論戰？原因是否又是「戰南北」、「南北歧視」？原因自然複雜，結論就是：南北歧視。

南北歧視

Coldplay在高雄單場五萬人的演唱會，兩場爆滿，之所以引來批判，是因為它誘發了台灣人長期被培養出來的惡性。

台灣自1895年日本人蓋總督府，以台北為行政中心開始，台北市就成為台灣的政經中心。日本時代，台灣人為三等公民，意識形態上多聯合起來，具有反日思想，一邊探索族群認同。在那個時代，南北對立的狀況並不嚴重，不太會有北部人瞧不起南部人的狀況。

這也因為總督府在全台各州採取的是殖民地的經濟建設，都市發展是建立在物資剝奪的利用上，所以各地民眾的優越感來自於資源分配與學經歷，而非地域的差異。台南鹽水廳出身的劉吶鷗，以巨富文采廣被尊敬，鹿港辜家因獲總督府專賣權，富可敵國，霧峰林家更以傳統仕紳地位名揚全台，那個時代，人的價值是看身分地位跟財富，沒什麼南北爭議。

1949年，國民政府佔據台灣，以台北為首都，實行戰爭掠奪體制，完全不做基礎建設。直到70年代因為美蘇冷戰，美國在台灣投注資源，建立成反共壁壘，國民政府才開始有基礎建設。但獨裁政府並未積極建設台灣，而是維持外省本省的族群對立（以便統治），扶植軍公教階級，藉此鞏固統治權。幾十年來，台灣就形成資源分配高度不均的現象。

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