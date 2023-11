瑪麗亞凱莉將登告示牌音樂獎獻唱〈All I Want for Christmas Is You〉，「耶誕迷因神曲」創作背景竟源於兒時悲傷回憶？

2023年告示牌音樂獎(2023 Billboard Music Award)即將在台灣時間11月20日舉行,本屆星光熠熠,泰勒絲、NewJeans、Stray Kids、David Gutta等人都將出席盛會。

其中,備受大家矚目以及討論的,是瑪莉亞・凱莉(Mariah Carey)也將在今年的典禮上,獻唱她的經典傳奇歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉,消息一出,立刻在網路上掀起話題。

不過,瑪莉亞・凱莉近年來一直活躍於表演舞台,甚至在2019年也曾登上告示牌音樂獎的舞台,為何這次會特別引發討論呢?或許,是因為大家對於瑪莉亞・凱莉將再次於大舞台上,現場重新演繹一代神曲〈All I Want for Christmas Is You〉有關。

〈All I Want for Christmas Is You〉有多神?

〈All I Want for Christmas Is You〉之於耶誕節,就像紅包之於農曆春節、烤肉之於中秋節一樣,已經完全融入耶誕節的文化,成為不可或缺的存在。

〈All I Want for Christmas Is You〉是瑪莉亞・凱莉於1994年推出的耶誕歌曲。有趣的是,當年發行時並未立即引起太大的迴響,反而是在接下來的幾年逐漸廣為人知,成為今日的暢銷金曲。每逢萬聖節過後,這首歌便迅速攀升至告示牌熱門100(Billboard Hot 100)榜首,創造了無與倫比的佳績。

除此之外,〈All I Want for Christmas Is You〉在Spotify上的串流播放次數已突破10億次,成為該平台歷史上串流播放最多的耶誕歌曲。更令人矚目的是,這首歌的MV在YouTube上居然擁有超過7.6億的觀看次數,足以彰顯其高度的人氣。

含金量超高世界神曲

此外,〈All I Want for Christmas Is You〉更是全球含金量極高的歌曲之一。

根據2016年《經濟學人》的報導,瑪莉亞・凱莉僅憑這首歌的收入,就已經超過了7200萬美元。這筆收入包括來自Apple Music和Spotify等串流媒體服務的版稅。可想而知,時至2023年,瑪莉亞・凱莉這首暢銷金曲的價值仍在不斷攀升。

值得一提的是,據美國唱片業協會的統計數據,〈All I Want for Christmas〉已經達到罕見的「鑽石級認證」,這首單曲的銷售量已經突破1000萬張,再次突顯了這首歌的卓越地位和不衰魅力。

一代神曲竟源自悲劇

不過這首看似充滿節慶歡樂氛圍的歌曲,其實隱藏著瑪莉亞・凱莉兒時的悲傷回憶。

瑪麗亞・凱莉在2020年推出的個人自傳《花蝴蝶回憶錄:瑪麗亞.凱莉的真情告白》(The Meaning of Mariah Carey)中提及,由於小時候家庭成員之間經常爆發口角,就連在耶誕節聚餐上也是如此,因此自小,她就很希望能過上一個充滿溫馨氛圍的耶誕節。

在她22歲想要製作一張耶誕專輯時,不禁思考:「如果是兒時的我,會想要怎麼呈現這首歌?」

那些在現實生活中無法被實現的溫馨時刻,就把它寫進歌裡實現吧!就這樣,瑪莉亞・凱莉攜手她的音樂好夥伴瓦爾特・阿法納西夫(Walter Afanasieff)創作出〈All I Want for Christmas Is You〉。當時,他們也沒想到,這首歌竟然能在全球引起這麼大的迴響,甚至為她帶來「耶誕女王」的封號。

〈All I Want for Christmas Is You〉編曲藏有玄機

除了商業操作的成功,〈All I Want for Christmas Is You〉的製作其實也藏有玄機。根據專業音樂學家,也是Podcast節目《Switched on Pop》主持人內特・斯隆(Nate Sloan)的分析,〈All I Want for Christmas Is You〉的歌曲結構受到了〈冰霜雪人〉(Frosty the Snowman)和〈紅鼻子馴鹿魯道夫〉(Rudolph the Red-Nosed Reindeer)等歌曲的影響,這種結構和編曲方式充分展現了歌曲的節慶氛圍。

同時,融入1940和1950年代的編曲模式,透過相似的音樂元素,成功地喚起聽眾對過去時光的懷念。這樣的精心安排不僅帶來懷舊、溫暖、溫馨的感覺,也賦予這首歌獨特的情感深度。

瑪莉亞・凱莉巧妙地避開了以「耶誕老人」、「魯道夫」、「馴鹿」等兒童元素為主的節日形象,轉而以其標誌性的音樂主題——也就是愛與浪漫,觸及了更多的群眾,讓每個人都能夠產生共鳴。

此外,音樂學家安德魯・馬爾(Andrew Mall)曾在接受《時代雜誌》(TIME)的訪問中分享了他對於〈All I Want for Christmas Is You〉成功的看法。

他認為,〈All I Want for Christmas Is You〉的傑出之處,在於以節慶音樂的形式呈現,同時卻巧妙地避免在歌曲中,提到任何宗教意象或性別相關的元素,不論是誰,都能夠將自己投射到歌曲中,感受在節日期間渴望愛的情感,創造了一首大眾都能感受共鳴的歌曲。

「懷舊情懷」萬年不敗