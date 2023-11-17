瑪麗亞凱莉將登告示牌音樂獎獻唱〈All I Want for Christmas Is You〉，「耶誕迷因神曲」創作背景竟源於兒時悲傷回憶？
我們想讓你知道的是
〈All I Want for Christmas Is You〉之於聖誕節，就像農曆春節之於紅包、中秋節之於烤肉一樣，已經完全融入聖誕節的文化，成為不可或缺的存在。由於瑪莉亞・凱莉的團隊每年都以富有創意的方式，宣告這位聖誕女王的回歸，因此歌迷們總是期待在11月1日，瑪莉亞・凱莉將以何種令人嘆為觀止的方式宣告她的回歸。
2023年告示牌音樂獎（2023 Billboard Music Award）即將在台灣時間11月20日舉行，本屆星光熠熠，泰勒絲、NewJeans、Stray Kids、David Gutta等人都將出席盛會。
其中，備受大家矚目以及討論的，是瑪莉亞・凱莉（Mariah Carey）也將在今年的典禮上，獻唱她的經典傳奇歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉，消息一出，立刻在網路上掀起話題。
不過，瑪莉亞・凱莉近年來一直活躍於表演舞台，甚至在2019年也曾登上告示牌音樂獎的舞台，為何這次會特別引發討論呢？或許，是因為大家對於瑪莉亞・凱莉將再次於大舞台上，現場重新演繹一代神曲〈All I Want for Christmas Is You〉有關。
〈All I Want for Christmas Is You〉有多神？
〈All I Want for Christmas Is You〉之於耶誕節，就像紅包之於農曆春節、烤肉之於中秋節一樣，已經完全融入耶誕節的文化，成為不可或缺的存在。
〈All I Want for Christmas Is You〉是瑪莉亞・凱莉於1994年推出的耶誕歌曲。有趣的是，當年發行時並未立即引起太大的迴響，反而是在接下來的幾年逐漸廣為人知，成為今日的暢銷金曲。每逢萬聖節過後，這首歌便迅速攀升至告示牌熱門100（Billboard Hot 100）榜首，創造了無與倫比的佳績。
除此之外，〈All I Want for Christmas Is You〉在Spotify上的串流播放次數已突破10億次，成為該平台歷史上串流播放最多的耶誕歌曲。更令人矚目的是，這首歌的MV在YouTube上居然擁有超過7.6億的觀看次數，足以彰顯其高度的人氣。
含金量超高世界神曲
此外，〈All I Want for Christmas Is You〉更是全球含金量極高的歌曲之一。
根據2016年《經濟學人》的報導，瑪莉亞・凱莉僅憑這首歌的收入，就已經超過了7200萬美元。這筆收入包括來自Apple Music和Spotify等串流媒體服務的版稅。可想而知，時至2023年，瑪莉亞・凱莉這首暢銷金曲的價值仍在不斷攀升。
值得一提的是，據美國唱片業協會的統計數據，〈All I Want for Christmas〉已經達到罕見的「鑽石級認證」，這首單曲的銷售量已經突破1000萬張，再次突顯了這首歌的卓越地位和不衰魅力。
一代神曲竟源自悲劇
不過這首看似充滿節慶歡樂氛圍的歌曲，其實隱藏著瑪莉亞・凱莉兒時的悲傷回憶。
瑪麗亞・凱莉在2020年推出的個人自傳《花蝴蝶回憶錄：瑪麗亞．凱莉的真情告白》（The Meaning of Mariah Carey）中提及，由於小時候家庭成員之間經常爆發口角，就連在耶誕節聚餐上也是如此，因此自小，她就很希望能過上一個充滿溫馨氛圍的耶誕節。
在她22歲想要製作一張耶誕專輯時，不禁思考：「如果是兒時的我，會想要怎麼呈現這首歌？」
那些在現實生活中無法被實現的溫馨時刻，就把它寫進歌裡實現吧！就這樣，瑪莉亞・凱莉攜手她的音樂好夥伴瓦爾特・阿法納西夫（Walter Afanasieff）創作出〈All I Want for Christmas Is You〉。當時，他們也沒想到，這首歌竟然能在全球引起這麼大的迴響，甚至為她帶來「耶誕女王」的封號。
〈All I Want for Christmas Is You〉編曲藏有玄機
除了商業操作的成功，〈All I Want for Christmas Is You〉的製作其實也藏有玄機。根據專業音樂學家，也是Podcast節目《Switched on Pop》主持人內特・斯隆（Nate Sloan）的分析，〈All I Want for Christmas Is You〉的歌曲結構受到了〈冰霜雪人〉（Frosty the Snowman）和〈紅鼻子馴鹿魯道夫〉（Rudolph the Red-Nosed Reindeer）等歌曲的影響，這種結構和編曲方式充分展現了歌曲的節慶氛圍。
同時，融入1940和1950年代的編曲模式，透過相似的音樂元素，成功地喚起聽眾對過去時光的懷念。這樣的精心安排不僅帶來懷舊、溫暖、溫馨的感覺，也賦予這首歌獨特的情感深度。
瑪莉亞・凱莉巧妙地避開了以「耶誕老人」、「魯道夫」、「馴鹿」等兒童元素為主的節日形象，轉而以其標誌性的音樂主題——也就是愛與浪漫，觸及了更多的群眾，讓每個人都能夠產生共鳴。
此外，音樂學家安德魯・馬爾（Andrew Mall）曾在接受《時代雜誌》（TIME）的訪問中分享了他對於〈All I Want for Christmas Is You〉成功的看法。
他認為，〈All I Want for Christmas Is You〉的傑出之處，在於以節慶音樂的形式呈現，同時卻巧妙地避免在歌曲中，提到任何宗教意象或性別相關的元素，不論是誰，都能夠將自己投射到歌曲中，感受在節日期間渴望愛的情感，創造了一首大眾都能感受共鳴的歌曲。
「懷舊情懷」萬年不敗
Tags：
時尚、可頌和 Galaxy Z！看《艾蜜莉在巴黎》朱利安和路克一機在手，忙碌有 Chill 的小秘訣
我們想讓你知道的是
【旗艦折疊在巴黎：你選哪支Z？】 與艾蜜莉在巴黎的 Julien 和 Luc一起，用Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold 5 迎接美好週末！
「你是為工作而活，我們是為生活工作。」
大家還記得《艾蜜莉在巴黎》裡搞怪又可愛的朱利安和路克嗎？能讓他們拒絕加班、享受人生的小秘訣究竟是什麼？快來一窺他們忙碌又 chic 的巴黎上班族生活！
星期一：收假日常
收假的早晨以一大堆訊息通知開啟，還在進行早晨儀式不想回訊息？Galaxy Z Flip5 讓你不用掀開手機就能輕鬆瀏覽通知內容，即使是小尺寸的摺疊手機螢幕也有 3.4 吋，不用怕眼睛花花看不清楚！
星期二：我的 VIP 客戶
上班日子太苦，怎麼能錯過接待可愛狗狗客戶的機會！
當需要指導模特兒擺姿勢的時候將 Galaxy Z Flip5 垂直擺放在平面上，即可解放雙手輕鬆攝影；路克在一旁也沒閒著，Galaxy Z Fold5 的 7.5 吋巨型螢幕搭配專屬的 S Pen，讓他隨時隨地都能輕鬆提筆揮灑創意。
看到最後的完成品，你覺得誰的作品略勝一籌？
星期三：忙裡偷閒
既然在法國週末工作是違法的，上班偷懶一定也是合理的！尤其是小週末的午休必須要離開公司 chill 一下。
跟著朱利安一起在秋天的暖陽下買杯抹茶散散步，陽光打在臉上的黃金時刻可不能不自拍，Galaxy Z Flip5 讓使用者不用打開螢幕就可以輕鬆拍攝，不錯過任何完美瞬間；或是跟路克一起去餐廳吃夾了濃郁乳酪的法式三明治，邊幫喜歡的腳踏車隊加油，Galaxy Z Fold5 的超大螢幕讓你不用帶平板也能不費力的觀賞比賽畫面。
難能可貴的午休時間，你比較喜歡哪個行程呢？
星期四：拍攝日
到了拍攝日可不能馬虎，有需要調整的場景嗎？Galaxy Z Fold5 的分割畫面模式讓路克可以輕鬆比對兩個畫面，並快速找到適合的圖片讓廠商參考修改；充滿甜點的現場讓朱利安不能自己，他的 Galaxy Z Flip5 不可能跟眼前的馬卡龍那麼像！如同馬卡龍大小的摺疊手機實現輕鬆收納，就算想只背一個漂亮小廢包出門也沒有問題。
星期五：迎接假日
整週最令人期待的一天終於到了，必須趕快把手上的事處理完，不能讓加班這種爛事發生！
朱利安的 Galaxy Z Flip5 讓他可以把手機架在桌上和客戶視訊，不費力的把最後的工作完成；路克使用 Galaxy Z Fold5 的分割畫面同時打開兩個頁面，傳輸檔案輕而易舉。
有了好用的工具準時下班再也不是夢，快跟客戶說再見迎接快樂週末！
旗艦摺疊在巴黎：你選哪支Ｚ？
了解更多>>https://reurl.cc/m02ZXW