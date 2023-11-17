藍白合如何搭檔明天公布，民眾黨：應先釐清民調採樣方式、時間、誤差範圍等，相信柯文哲是「最強總統候選人」
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2024總統大選登記截止倒數一週，藍白合誰正誰副的結果也將在明（18）日公布。外界傳言為柯文哲背叛民眾黨和幕僚，柯辦發言人吳怡萱強調：「我們並沒有覺得被背叛，沒有覺得主席怎麼了」，並表示幕僚接下來的工作就是凝聚支持者信心。
（中央社）藍白合日前達成6項共識，將採民調記點制，預計明（18）日上午公布結果，台灣民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今天表示，在結果出來前應先釐清，包括樣本數、題型、民調發布單位、調查時間及發布日期、誤差範圍、不同組合比及占比。
國民黨與民眾黨15日舉行政黨協商會議，會中達成6點共識，除兩黨之外加上前總統馬英九，三方將各推1名民調統計專家，檢視社會各界自11月7日至11日的民調，18日決定正、副總統搭檔組合方式。
針對社會各界及民眾黨內部對藍白合6點聲明的質疑，柯文哲競辦今天上午回應媒體。吳怡萱表示，既然已經做出決定，還是要把遊戲比賽規則釐清，對於6點聲明，包含民調採樣、哪些才是必須要被納入的，民眾黨有幾點疑問要提出來。
吳怡萱提到，包含相關有公信力的民調，基本的樣本數一定要在基礎之上。其次是題型的問題，吳怡萱指出，到底要採納侯柯、柯侯，還是三腳督、四腳督，有沒有納入鴻海創辦人郭台銘，這些都在6點聲明沒有看到的內容，這一塊還是要釐清。
另外，發布的單位是不是具有公信力，吳怡萱表示，很多在網路發表的民調，可能是手機回填、簡訊，或問卷方式，這些到底要不要納入這次的採用，這個都要交由三方民調專家作出評估，並提出想法跟看法。
有關民調調查的時間及發布日期，吳怡萱指出，有沒有可能在最近會出現過去早就已經做好的，各陣營的民調，或是內參民調，在這2天急著丟出來的，「這樣的民調到底算不算數？」
最後，吳怡萱提到，誤差範圍要怎麼界定，也是大家要討論的方向之一。
對於媒體詢問，柯文哲有意排除全市話的民調，吳怡萱表示，現在坊間有公信力的民調公司做的民調，都有相關於手機跟市話的占比，台灣現在使用手機跟市話已經呈現不對等的比例，全市話的民調要怎麼做加權，民調專家有一定的詮釋，就交給民調專家做判斷。
吳怡萱強調，各方提出的民調專家學者評估時，民眾黨希望能夠採用共識決的方式，不要採用比數、投票，馬英九所提出的民調專家應該是見證人，不應該參加比賽的投票。
媒體追問，針對對比式或互比等組合，民眾黨期待的占比是什麼。吳怡萱說明，這也是6點聲明沒有特別規範，也希望能拿出來討論，不管是對比式或互比式，或者是題型，民眾黨希望「題型能夠一致，這樣才有判斷的基準」，包含「在一致的題型下，所謂的誤差範圍要如何界定」，也要一併講清楚。
吳怡萱表示，民眾黨一直以來都有做內參民調，但沒有為了這一次藍白合協商會議「補做」民調。當天會議結束後，知道民調是最關鍵，他們啟動廣告、文宣，及黨公職在地方宣傳，只要接到電話，就要唯一支持柯文哲及柯侯配，一定努力到最後一刻。
柯辦發言人：黨內沒有覺得被背叛，繼續為下一步努力
藍白合日前達成6項共識，民眾黨內反彈，外界更質疑民眾黨總統參選人柯文哲背叛民眾黨，柯文哲昨天更在內部會議中爆哭。柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今天表示，黨內並沒有覺得被背叛，沒有覺得主席怎麼了，穩定軍心、凝聚支持者的信心，是接下來最重要的重點。
至於若認為民調不科學，甚至偏頗，會不會有翻盤、破局的可能，吳怡萱表示，當然不希望走到這一步，所以，該說清楚、該要先釐清的，還是要在結果出來之前講清楚。
藍白合協商會議後，傳出民眾黨內部質疑聲浪不斷，民眾黨昨天舉行擴大會議，包括中評委、中央委員、選決會等幹部多人與會，柯文哲向黨公職說明為何做此決定，最後還講到哭出來，卻仍難掩支持者失望及反彈。
吳怡萱今天指出，的確在藍白整合會議結束後，黨內有比較多的疑慮和情緒，現在穩定軍心是非常重要的，所以昨天跟黨公職、地方黨部及相關好朋友在線上針對整個過程，柯文哲親自解釋讓大家了解。
她不諱言，柯文哲這兩天承受非常多的建議及想法，這一路走來，柯文哲有相當的壓力，在敘述過程中，「有比較自然的真情流露」，昨天那樣的氣氛，對黨內士氣有加分，大家可以理解柯文哲做法跟決定，接下來就是整裝出發，繼續為下一步做努力。
對於媒體詢問，外界解讀柯文哲有點委屈，為了下架民進黨，是否覺得被國民黨主席朱立倫騙。
吳怡萱提及，昨天柯文哲還原了在會議中的心境轉折，當下國民黨有提出要用民調的方式，這是民眾黨一貫主張，柯文哲認為如果要朝向雙方繼續能夠談下去的路走，當然傾向以大家都能夠接受的方式進行。
至於有沒有感覺被設局，吳怡萱說明，柯文哲說他是以一個醫生的身分來看，「不要有這種先入為主，認為對方要害我們的想法」。不過，她也坦言，幕僚的沙盤推演跟當下的狀況，肯定會有落差。
媒體追問，如果民調結果公布後，柯文哲是副手，如何呼籲支持者回流。吳怡萱回應，這已經先假設柯變副手，現在時間還沒到，結果還沒有出來前，支持者不要灰心，一起給柯文哲信心，在結果出來之前，不要先幫自己打了折扣，相信柯文哲絕對會是最強的總統候選人。
針對媒體人黃暐瀚質疑，柯文哲背叛民眾黨及幕僚，吳怡萱強調，「我們並沒有覺得被背叛，沒有覺得主席怎麼了」，柯文哲在裡面做了決定，幕僚接下來工作就是凝聚支持者的信心。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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