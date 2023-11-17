藍白合如何搭檔明天公布，民眾黨：應先釐清民調採樣方式、時間、誤差範圍等，相信柯文哲是「最強總統候選人」

（中央社）藍白合日前達成6項共識，將採民調記點制，預計明（18）日上午公布結果，台灣民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今天表示，在結果出來前應先釐清，包括樣本數、題型、民調發布單位、調查時間及發布日期、誤差範圍、不同組合比及占比。

國民黨與民眾黨15日舉行政黨協商會議，會中達成6點共識，除兩黨之外加上前總統馬英九，三方將各推1名民調統計專家，檢視社會各界自11月7日至11日的民調，18日決定正、副總統搭檔組合方式。

針對社會各界及民眾黨內部對藍白合6點聲明的質疑，柯文哲競辦今天上午回應媒體。吳怡萱表示，既然已經做出決定，還是要把遊戲比賽規則釐清，對於6點聲明，包含民調採樣、哪些才是必須要被納入的，民眾黨有幾點疑問要提出來。

吳怡萱提到，包含相關有公信力的民調，基本的樣本數一定要在基礎之上。其次是題型的問題，吳怡萱指出，到底要採納侯柯、柯侯，還是三腳督、四腳督，有沒有納入鴻海創辦人郭台銘，這些都在6點聲明沒有看到的內容，這一塊還是要釐清。

另外，發布的單位是不是具有公信力，吳怡萱表示，很多在網路發表的民調，可能是手機回填、簡訊，或問卷方式，這些到底要不要納入這次的採用，這個都要交由三方民調專家作出評估，並提出想法跟看法。

有關民調調查的時間及發布日期，吳怡萱指出，有沒有可能在最近會出現過去早就已經做好的，各陣營的民調，或是內參民調，在這2天急著丟出來的，「這樣的民調到底算不算數？」

最後，吳怡萱提到，誤差範圍要怎麼界定，也是大家要討論的方向之一。

對於媒體詢問，柯文哲有意排除全市話的民調，吳怡萱表示，現在坊間有公信力的民調公司做的民調，都有相關於手機跟市話的占比，台灣現在使用手機跟市話已經呈現不對等的比例，全市話的民調要怎麼做加權，民調專家有一定的詮釋，就交給民調專家做判斷。

吳怡萱強調，各方提出的民調專家學者評估時，民眾黨希望能夠採用共識決的方式，不要採用比數、投票，馬英九所提出的民調專家應該是見證人，不應該參加比賽的投票。

媒體追問，針對對比式或互比等組合，民眾黨期待的占比是什麼。吳怡萱說明，這也是6點聲明沒有特別規範，也希望能拿出來討論，不管是對比式或互比式，或者是題型，民眾黨希望「題型能夠一致，這樣才有判斷的基準」，包含「在一致的題型下，所謂的誤差範圍要如何界定」，也要一併講清楚。

吳怡萱表示，民眾黨一直以來都有做內參民調，但沒有為了這一次藍白合協商會議「補做」民調。當天會議結束後，知道民調是最關鍵，他們啟動廣告、文宣，及黨公職在地方宣傳，只要接到電話，就要唯一支持柯文哲及柯侯配，一定努力到最後一刻。

柯辦發言人：黨內沒有覺得被背叛，繼續為下一步努力

藍白合日前達成6項共識，民眾黨內反彈，外界更質疑民眾黨總統參選人柯文哲背叛民眾黨，柯文哲昨天更在內部會議中爆哭。柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今天表示，黨內並沒有覺得被背叛，沒有覺得主席怎麼了，穩定軍心、凝聚支持者的信心，是接下來最重要的重點。

至於若認為民調不科學，甚至偏頗，會不會有翻盤、破局的可能，吳怡萱表示，當然不希望走到這一步，所以，該說清楚、該要先釐清的，還是要在結果出來之前講清楚。

藍白合協商會議後，傳出民眾黨內部質疑聲浪不斷，民眾黨昨天舉行擴大會議，包括中評委、中央委員、選決會等幹部多人與會，柯文哲向黨公職說明為何做此決定，最後還講到哭出來，卻仍難掩支持者失望及反彈。

吳怡萱今天指出，的確在藍白整合會議結束後，黨內有比較多的疑慮和情緒，現在穩定軍心是非常重要的，所以昨天跟黨公職、地方黨部及相關好朋友在線上針對整個過程，柯文哲親自解釋讓大家了解。

她不諱言，柯文哲這兩天承受非常多的建議及想法，這一路走來，柯文哲有相當的壓力，在敘述過程中，「有比較自然的真情流露」，昨天那樣的氣氛，對黨內士氣有加分，大家可以理解柯文哲做法跟決定，接下來就是整裝出發，繼續為下一步做努力。

對於媒體詢問，外界解讀柯文哲有點委屈，為了下架民進黨，是否覺得被國民黨主席朱立倫騙。

吳怡萱提及，昨天柯文哲還原了在會議中的心境轉折，當下國民黨有提出要用民調的方式，這是民眾黨一貫主張，柯文哲認為如果要朝向雙方繼續能夠談下去的路走，當然傾向以大家都能夠接受的方式進行。

至於有沒有感覺被設局，吳怡萱說明，柯文哲說他是以一個醫生的身分來看，「不要有這種先入為主，認為對方要害我們的想法」。不過，她也坦言，幕僚的沙盤推演跟當下的狀況，肯定會有落差。

媒體追問，如果民調結果公布後，柯文哲是副手，如何呼籲支持者回流。吳怡萱回應，這已經先假設柯變副手，現在時間還沒到，結果還沒有出來前，支持者不要灰心，一起給柯文哲信心，在結果出來之前，不要先幫自己打了折扣，相信柯文哲絕對會是最強的總統候選人。

針對媒體人黃暐瀚質疑，柯文哲背叛民眾黨及幕僚，吳怡萱強調，「我們並沒有覺得被背叛，沒有覺得主席怎麼了」，柯文哲在裡面做了決定，幕僚接下來工作就是凝聚支持者的信心。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範