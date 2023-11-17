芬蘭控俄羅斯放任非法移民跨境，宣布關閉一半過境點，學者稱芬蘭政府「反應過度」正合俄國之意

昨（16）日芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）與內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）召開記者會表示，因近期試圖跨越邊境的尋求庇護者人數增加，政府將在週五午夜關閉東南部的四個過境點：瓦立瑪（Vaalimaa）、努伊賈馬（Nuijamaa）、伊馬特拉（Imatra）、尼瑞拉（Niirala）。

四個過境點將封閉三個月，直到明（2024）年2月18日。此外，芬蘭廣播公司報導，芬蘭當局正針對另外兩個中部地區的過境點——瓦提爾斯（Vartius）和薩拉（Salla），申請國際支援，希望能有效控制邊境狀況。

蘭塔仁表示，當前他們正將關閉邊境的消息轉譯成各種語言，透過社群媒體散佈。蘭塔仁說，這些訊息主要傳達「不值得前來芬蘭」的消息，目的是為了讓尋求庇護者們知道，別再相信掮客們說芬蘭很容易進入的謠言。

俄國放任非法移民以回應芬蘭向西方靠攏

據芬蘭邊管理局（Finnish Border Guard ），今（2023）年9月以來，一共有280名未持有合法文件的尋求庇護者來到芬蘭東部邊境。《衛報》報導，這週一有39名移民抵達過境點，週二人數上升到55人，而截至當地時間週三下午6點，移民人數更攀升到74人，可見人數逐漸增加。

《Euronews》指出，這些非法移民大多來自中東或非洲國家，像是伊拉克、敘利亞、索馬利亞或土耳其等。蘭塔仁認為，這些移民是被趕到芬蘭的。她說道，來到邊境的尋求庇護者多數是身體健康的年輕人，而且大多都已經取得在俄羅斯的永久居留權。

過去，俄羅斯邊境人員通常會阻止沒有獲得歐盟簽證許可的移民進入芬蘭。總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）15日受訪表示，近日俄國開始引導尋求庇護者進入芬蘭，可能與芬蘭和美國政府簽訂國防合作協議有關。

不過，此一說法被俄國政府反駁。據《莫斯科時報》，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）回應道，芬蘭的說詞毫無根據，更直言俄羅斯對於芬蘭放棄曾經的良好關係，深表遺憾。

《每日電訊報》報導，總理歐爾波指責俄羅斯透過放行非法移民，擾亂芬蘭的穩定局勢，藉此「回應」芬蘭在今年4月加入北約。報導也提到，早在4月，俄羅斯就曾警告，認為芬蘭加入北約威脅到該國的安全，並將對其展開戰略與戰術上的「反擊」。

歐爾波說：「種種跡象表明近期湧入的尋求庇護者，是受到幫助、受到鼓舞和被組織的。」面對當前的邊境情況，歐爾波表示，政府官員們並不感到意外，因為他們已經為俄羅斯可能發起的各種惡意行為做好準備。

東部過境點關閉後，移民逐漸「北漂」

芬蘭與俄羅斯接壤的邊境長達1340公里，並設有8個過境點。《每日電訊報》指出，東南部的4個過境點，將會在這週五的午夜關閉，屆時尋求庇護者的申請會集中在另外兩個維持開放的過境點。

雖然目前的移民人潮聚集在東南部，但芬蘭廣播公司指出，在宣布關閉邊境消息後，尋求庇護者逐漸向北移動。芬蘭邊境管理局副局長哈西寧（Markku Hassinen）證實：「這種現象顯然已經向北蔓延。」

當地時間16日下午2點左右，一批騎著自行車的移民抵達中部的瓦提爾斯過境點。

總理歐爾波表示，若移民人潮的情況擴大到其他過境點，或是變得嚴重，政府將採取必要措施，但他並未詳述細節。

學者：芬蘭對施壓「反應過度」正合俄羅斯之意

事實上，俄羅斯以放任非法移民作為「混合戰術」手段，對芬蘭和歐盟的邊境施壓，並非第一次。《Euronews》指出，2016年1月和2月，有將近1000名尋求庇護者抵達兩國之間的北極過境點。當時，芬蘭政府也認為是俄國提供移民前往北部的交通和住宿，並且指導他們如何通過邊境。

報導提到，2016年的移民策略普遍被認為是俄羅斯首次，也是最成功的對歐盟成員國的混合作戰。分析師告訴《Euronews》，對於俄羅斯而言，這或許是用來「驗證理論」的行動，以證明俄羅斯有能力隨意開放移民人流，再隨意關閉。

東芬蘭大學的邊境研究教授萊恩（Jussi Laine）則提到，芬蘭當局對於俄羅斯試圖施加壓力的行為反應過度，正是俄國政府想要的。他解釋，放行非法移民是俄羅斯的混合戰略之一，而其關鍵就是要製造混亂與恐慌。萊恩向《衛報》表示：「俄羅斯達到目的，不費任何吹灰之力。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週四晚間在X（舊稱Twitter）上發文感謝芬蘭邊境管理局保衛歐州邊境，並譴責俄羅斯利用移民作為工具是可恥的。

目前，芬蘭政府預計在與俄羅斯邊境地區建造長約200公里的圍欄，並且配備加強型的建仔監控設備，預計在2026年完工。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範