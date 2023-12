《情緒的三把鑰匙》：情緒並非理性的對立面——情緒會影響判斷，但這不一定是壞事

文:Gene

我廿幾年前來台灣念書時,丹尼爾.高曼(Daniel Goleman)的《EQ:決定一生幸福與成就的永恆力量》(Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ)爆紅,除了霸佔暢銷書排行榜榜首好一陣子,單單在台灣就賣出了幾十萬冊吧?而且有連續一兩年,暢銷書排行榜上的前十名,有好幾本的書名一定有EQ這兩個英文字。如今,在網路書店上用EQ來搜尋,還能打了超過八百本書!其中有好幾十本仍可買到。

不管那些書名有EQ的書如何暢銷,情緒在這個功利和學歷至上的社會,仍是個令人陌生的東西,畢竟考試不會考的,連還給老師都不必。近年大眾對情緒勒索都能朗朗上口,可是因為對情緒的陌生,導致我看到許多搞笑的用法,只要有人或團體提出要求時帶點情感,就被貼上情勒的標籤,完全不管情緒勒索原本的定義為何。

雖然《EQ》確實是本好書,高曼當時引用了最新的心理學研究,可是廿幾年來,心理學對情緒也有更多的瞭解,也發現EQ和IQ並不是一刀切的,很多所謂高EQ的人,同時IQ也不低,反之亦然。而且,有不少人對所謂的高EQ也有很嚴重的誤解,以為高EQ就是完全不情緒化,甚至排斥情緒的起伏和流露。也有人以為高EQ就是不管別人怎麼批評和責罵,就是要笑臉迎人,可是卻錯過對自己生氣而改正的機會。高EQ難道是壓抑情緒讓人麻木不仁?

尤其是很多理工腦的阿宅,對於自己的情緒不想也不屑了解。我還親耳聽到一位理工科的教授跟我們說,當他老婆看電影感動到流淚時,就會嘲笑她說那一切都是假的,然後還問我們,為什麼要對假的東西產生情緒上的起伏呢?

這真是個好問題啊!我們人,為何要有情緒呢?如果情緒只是源自我們原始的邊緣系統(那些被稱為爬行動物腦的落伍腦區),我們該用大腦的新額葉皮質來駕馭情緒,完全理性思考和判斷嗎?理論物理學家出身的科普作家雷納.曼羅迪諾(Leonard Mlodinow)要在《情緒的三把鑰匙:情緒的面貌、情緒的力量、情緒的管理-情緒如何影響思考決策?》(Emotional: How Feelings Shape Our Thinking)用最科學的方式,來告訴我們,情緒究竟是怎麼回事?我們能夠不靠情緒而活嗎?

上世紀最偉大的理論物理學家之一的保羅.狄拉克(Paul Dirac,1902—1984),大概原本是史上最宅的科學家吧?因為除了《情緒的三把鑰匙》提到他的故事,另一本好書《為什麼要戀愛:情愛、孤獨與人際關係》(Wired for Love: A Neuroscientist’s Journey Through Romance, Loss, and the Essence of Human Connection)也不約而同地提到他為愛改變的故事。這位開創量子力學的大師曾經宣稱自己喜歡沒有情感的存在,感受是完全不必要的,只有事實才值得關注,直到他遇到了一位與他完全相反的活潑女人——瑪姬。她成為他的妻子,不僅讓他成為一個幸福的人,而且還大大改變了他的性格。我也要承認,我也有類似的歷程,也是和心理師老婆結婚後,才常常直面自己的情緒。

狄拉克成為了一個有感覺的人,這反過來又影響了他的科學。晚年的狄拉克堅信知識需要與直覺、瘋狂的預感和非理性的毅力相結合。每當有人問他成功的秘訣時,他都強調,一個人首先需要受到情感的引導,在物理學研究中,情緒會引導他做出更佳的決定,選擇用哪條更優的數學路徑來解決問題,或者做出何種更好的假設。

理論物理學家出身的曼羅迪諾寫《情緒的三把鑰匙》就是為了糾正人們對情緒的普遍誤解。他認為,情緒並非理性的對立面,而是我們思考和決策過程中不可或缺的一部分。傳統上人們認為,情緒是一種非理性的力量,會阻礙我們做出明智的決定。然而,近年來的腦科學研究顯示,情緒在我們的思考和決策過程中起著重要作用。情緒可以幫助我們識別重要資訊、做出明智的選擇,並與他人建立聯繫。當我們感到害怕時,我們會更加注意與危險相關的訊息;當我們感到快樂時,我們更有可能做出積極的選擇;當我們感到同情時,我們更有可能幫助他人。

曼羅迪諾講述了他父親戲劇性地逃離波蘭猶太貧民窟的故事,當時他差點上了一輛卡車試圖逃走,但直覺阻止了他,結果他的伙伴在被納粹黨衛軍攔截後被殺害。他父親在戰爭接近尾聲時,從德國圖林根邦威瑪附近的布痕瓦德集中營(Buchenwald)戲劇性地獲救時,美國士兵慷慨地向飢餓的囚犯分發飲水、香菸、巧克力和食物。 雖然他父親的朋友莫西狼吞虎嚥地吃個不停,但他父親卻設法控制了自己,只吃了一條小香腸。 幾個小時後,莫西就出現了嚴重的腸道不適,第二天就往生了。由於他的克制,曼羅迪諾的父親得以倖存。

曼羅迪諾在《情緒的三把鑰匙》中提到《EQ》對情緒的理解已過時了,他引用了美國心理學家詹姆斯.羅素(James A. Russell)創造出的「核心情緒」(core affect)一詞,並指出它是偵測我們自身狀態整體感覺的機制。核心情緒是指人類在演化過程中形成的、與生俱來的、普遍存在的基本情緒。這些情緒為人類的生存和社交提供了基本的功能。