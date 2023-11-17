新加坡與瑞士，兩國怎樣冥冥中結緣？
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世上有二百多個國家，每兩國都總會有相通和交匯處。二百個國家就有19,900雙不同組合。大國與大國及鄰國與鄰國的交集，總會比相距遙遠的兩國小國為多，然而後者卻有許多當地人才知道的特別故事。
新加坡友人在德遇見瑞士牧師，馬上跟對方說，在新國學校有學過對方的歷史。後者又驚又訝，不知道原來在幾千里外的亞洲小國，也會對這個多山國度有透徹認識，還是學校課程一部分。
新瑞兩國雖然看似無甚關連，但因為兩地都是多民族國家，所以新國以瑞士為藍本，學習不同民族如何共存。外國人要是沒在新加坡上過學，真的想也想不到當地人從小研究瑞士。這些交集故事，叫人聽得入神。
世上有二百多個國家，每兩國都總會有相通和交匯處。二百個國家就有19,900雙不同組合。大國與大國及鄰國與鄰國的交集，總會比相距遙遠的兩國小國為多，然而後者卻有許多當地人才知道的特別故事。
在社交場合上看見兩個無甚關係的國家的人碰上，都教人好奇他們會談甚麼：奧地利和菲律賓、冰島與塞內加爾、烏拉圭與緬甸、瓦努阿圖與哈薩克。這些看似奧運會或世界運動大賽才出現的組合，原來對對方都非完全陌生。他們會驚喜地講出一段段緣分：小學同學在對方國家唸大學、鄰居買了一台對方國家出產的剪草機、朋友渡蜜月就是去對方國家。每雙國家猶像陌生卻有無數熟悉之處。
十年前在德國大學交流，認識一位芬蘭交流生。她跟我說，對東亞人的印象都來自小時候常看的兒童節目，開場時總有位東亞小孩用普通話講「你好」。聽後我才知道有些歐洲人愛跟東亞人講「ni hao」，或是受這節目影響，以為所有黃皮膚的人都用這問候語。
以後每次遇到外地人跟我說對亞洲的看法和所知，我都會反問他們從哪裡聽來的。這些或是事實、或是刻板印象，然而卻是他們從小所接觸和經歷，或來自媒體，或來自教育，又或來自他們國內的東亞社區。
當年新加坡教育部選擇了教授瑞士歷史，冥冥中造就這兩國結緣，新國人愛以此跟瑞士人打開話匣。聽著許多看似毫無關聯的國家都有這麼多交匯的故事，都會想起生命中每個遇見的外地人，一步一腳印塑造了自己的國際觀。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。