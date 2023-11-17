新加坡與瑞士，兩國怎樣冥冥中結緣？

新加坡友人在德遇見瑞士牧師，馬上跟對方說，在新國學校有學過對方的歷史。後者又驚又訝，不知道原來在幾千里外的亞洲小國，也會對這個多山國度有透徹認識，還是學校課程一部分。

新瑞兩國雖然看似無甚關連，但因為兩地都是多民族國家，所以新國以瑞士為藍本，學習不同民族如何共存。外國人要是沒在新加坡上過學，真的想也想不到當地人從小研究瑞士。這些交集故事，叫人聽得入神。

世上有二百多個國家，每兩國都總會有相通和交匯處。二百個國家就有19,900雙不同組合。大國與大國及鄰國與鄰國的交集，總會比相距遙遠的兩國小國為多，然而後者卻有許多當地人才知道的特別故事。

在社交場合上看見兩個無甚關係的國家的人碰上，都教人好奇他們會談甚麼：奧地利和菲律賓、冰島與塞內加爾、烏拉圭與緬甸、瓦努阿圖與哈薩克。這些看似奧運會或世界運動大賽才出現的組合，原來對對方都非完全陌生。他們會驚喜地講出一段段緣分：小學同學在對方國家唸大學、鄰居買了一台對方國家出產的剪草機、朋友渡蜜月就是去對方國家。每雙國家猶像陌生卻有無數熟悉之處。

十年前在德國大學交流，認識一位芬蘭交流生。她跟我說，對東亞人的印象都來自小時候常看的兒童節目，開場時總有位東亞小孩用普通話講「你好」。聽後我才知道有些歐洲人愛跟東亞人講「ni hao」，或是受這節目影響，以為所有黃皮膚的人都用這問候語。

以後每次遇到外地人跟我說對亞洲的看法和所知，我都會反問他們從哪裡聽來的。這些或是事實、或是刻板印象，然而卻是他們從小所接觸和經歷，或來自媒體，或來自教育，又或來自他們國內的東亞社區。

當年新加坡教育部選擇了教授瑞士歷史，冥冥中造就這兩國結緣，新國人愛以此跟瑞士人打開話匣。聽著許多看似毫無關聯的國家都有這麼多交匯的故事，都會想起生命中每個遇見的外地人，一步一腳印塑造了自己的國際觀。