馬來西亞杯葛以色列浪潮波及本土咖啡，竟因品牌標誌神似「宙斯」有關？
我們想讓你知道的是
為了支持巴勒斯坦，馬來西亞穆斯林掀起一股杯葛浪潮，杯葛一切與以色列或猶太族有關的品牌。早前一個臉書專頁發出一則帖子，號召穆斯林應該一起杯葛本土咖啡品牌ZUS Coffee，並指該品牌名字中的「ZUS」指的是「Zeus 宙斯」，品牌標誌也神似「宙斯」，涉嫌崇尚古希臘的眾神之王，違背伊斯蘭教義。
綜合《星洲日報》、《東方日報》與《光明日報》報導，馬來西亞穆斯林因以巴沖突而發動一波杯葛潮，抵制被指支持以色列的知名品牌如麥當勞、星巴克以及雀巢等等。近來，就連馬來西亞本土，擁有清真認證的咖啡品牌ZUS Coffee也同樣遭杯葛，但遭到杯葛的原因是該品牌的標誌以及名字，被指違背伊斯蘭教義。
事情源於早前一個臉書專頁Berita Malaysia所發出的一則貼文，號召馬來西亞穆斯林應該一起杯葛本土咖啡品牌ZUS Coffee，並指該品牌名字中的「ZUS」指的是「Zeus 宙斯」，品牌標誌也神似「宙斯」，意指古希臘神話中的眾神之王，以及天空和雷電之神。
該臉書專頁指出，購買ZUS coffee就是等同於違背「阿拉是唯一真神」的伊斯蘭教義，還建議馬來西亞伊斯蘭教發展局撤回Zus Coffee的清真認證。該帖子後來獲得24000次轉發，帖子下方也吸引大批網民留言支持。
ZUS Coffee回應：品牌與宙斯無關
據《星洲日報》報導，旗下品牌被大批網民出征，ZUS Coffee營運總監田振輝事後向媒體澄清，該品牌標誌與古希臘神話人物宙斯（Zeus）完全無關。
他解釋，品牌標誌上的老人肖像並非眾神之王「宙斯」，而是發現咖啡的埃塞爾比亞牧羊人加爾第（Kaldi），加爾第見到羊群吃了果實後變得精神還跳起舞來，這個果實就是咖啡豆，正因為加爾第的發現，才讓眾人得以品嘗咖啡，因此加爾第是啟發該品牌的人物。
至於品牌名字「ZUS」，他解釋「ZUS」其實是「Zeal+US」的縮寫，也就是「熱情+我們」，展現該品牌對卓越咖啡的熱情追求。他補充，該品牌擁有清真認證，希望顧客都能安心及放心購買該品牌咖啡。
馬來西亞政府籲民眾勿意氣用事
馬來西亞農業及糧食安全部副部長陳泓縑週三（15日）提醒馬來西亞網民，不要意氣用事，可以杯葛，但是不要誤傷本土企業。
他表示，每一個人政治立場皆不同，杯葛行動是一種政治表態。在複雜的國際地緣政治里，每一個成年人有表達言論和立場的自由，但在展開杯葛行動的時候，要知道自己在杯葛些什麼。
他說，杯葛往往會誤傷無辜，現在網民要針對的是猶太人和美國企業，杯葛星巴克和麥當勞等，卻誤傷了本土的咖啡品牌ZUS Coffee。
新聞來源
- 獨家 | 因標志被網民號召杯葛 ZUS Coffee回應了！（星洲日報）
- 拥清真認證，属道地大馬品牌 網民：為何抵制ZUS Coffee（東方日報）
- 陳泓縑：可以杯葛 勿誤傷本土企業（光明日報）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。