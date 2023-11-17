馬來西亞杯葛以色列浪潮波及本土咖啡，竟因品牌標誌神似「宙斯」有關？

綜合《星洲日報》、《東方日報》與《光明日報》報導，馬來西亞穆斯林因以巴沖突而發動一波杯葛潮，抵制被指支持以色列的知名品牌如麥當勞、星巴克以及雀巢等等。近來，就連馬來西亞本土，擁有清真認證的咖啡品牌ZUS Coffee也同樣遭杯葛，但遭到杯葛的原因是該品牌的標誌以及名字，被指違背伊斯蘭教義。

事情源於早前一個臉書專頁Berita Malaysia所發出的一則貼文，號召馬來西亞穆斯林應該一起杯葛本土咖啡品牌ZUS Coffee，並指該品牌名字中的「ZUS」指的是「Zeus 宙斯」，品牌標誌也神似「宙斯」，意指古希臘神話中的眾神之王，以及天空和雷電之神。

該臉書專頁指出，購買ZUS coffee就是等同於違背「阿拉是唯一真神」的伊斯蘭教義，還建議馬來西亞伊斯蘭教發展局撤回Zus Coffee的清真認證。該帖子後來獲得24000次轉發，帖子下方也吸引大批網民留言支持。

ZUS Coffee回應：品牌與宙斯無關

據《星洲日報》報導，旗下品牌被大批網民出征，ZUS Coffee營運總監田振輝事後向媒體澄清，該品牌標誌與古希臘神話人物宙斯（Zeus）完全無關。

他解釋，品牌標誌上的老人肖像並非眾神之王「宙斯」，而是發現咖啡的埃塞爾比亞牧羊人加爾第（Kaldi），加爾第見到羊群吃了果實後變得精神還跳起舞來，這個果實就是咖啡豆，正因為加爾第的發現，才讓眾人得以品嘗咖啡，因此加爾第是啟發該品牌的人物。

至於品牌名字「ZUS」，他解釋「ZUS」其實是「Zeal+US」的縮寫，也就是「熱情+我們」，展現該品牌對卓越咖啡的熱情追求。他補充，該品牌擁有清真認證，希望顧客都能安心及放心購買該品牌咖啡。

馬來西亞政府籲民眾勿意氣用事

馬來西亞農業及糧食安全部副部長陳泓縑週三（15日）提醒馬來西亞網民，不要意氣用事，可以杯葛，但是不要誤傷本土企業。

他表示，每一個人政治立場皆不同，杯葛行動是一種政治表態。在複雜的國際地緣政治里，每一個成年人有表達言論和立場的自由，但在展開杯葛行動的時候，要知道自己在杯葛些什麼。

他說，杯葛往往會誤傷無辜，現在網民要針對的是猶太人和美國企業，杯葛星巴克和麥當勞等，卻誤傷了本土的咖啡品牌ZUS Coffee。