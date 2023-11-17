學者形容拜習會恢復美中軍事溝通「脆弱且無助改善關係」；美官員稱習近平否認2027攻台說，前防長：你相信習近平？
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拜習舊金山峰會談及台灣議題，據美國官員指出，中國國家主席習近平否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫，前國防部長蔡明憲說：「最少我不相信。」並表示，表面上中國想要取得美國的溝通，但中共這一年多來在台灣海峽的挑釁，未來的執政黨要有所警惕。
（中央社）針對拜習舊金山峰會的成果，學者分析指出，美中之間的對抗是結構性矛盾，此次拜習會美方邏輯是「追求對話，減低誤判」，但是中方則更重視輿論戰與政治宣傳效果。
國策研究院文教基金會今（17）日在台北舉行「美中與APEC峰會焦點觀察」座談會。
中山大學中國與亞太區域研究所副教授黎寶文說，美中之間的戰略對抗屬於結構性矛盾，只要中國持續以非法手段構建自身經濟與科技優勢，持續挑戰既有以規則為基礎的國際秩序，中國就是美國與其他理念相近國家的威脅。
黎寶文指出，對美方而言，「追求對話，減低誤判」是美國作為印太強權的責任義務，避免中美戰略競爭轉變為軍事衝突。因此，美方今（2023）年已多次派遣部長級官員訪問中國，美方的邏輯十分清楚，即「該對抗時就對抗，該對話時就對話」。
但對中國而言，黎寶文認為，拜習會是輿論戰與操作政治形象的機會，中國不在乎對話內容，也不在乎是否能降低衝突誤判機率，反而更在乎政治宣傳與國際輿論戰的效果。
淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南表示，這一場會談頂多讓美中關係回到「峇里島」而已，雙方都想管控分歧，但對如何改善分歧仍沒有共識。
他說，現階段美中無法達到戰略互信，只能先建立戰略溝通而已，恢復軍事熱線溝通。
據美國官員指出，習近平否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫。中央研究院歐美所研究員林正義在會上指出，這多少消除在2024年1月選舉的不穩定因素，即是選擇和平還是戰爭，且是由習近平所講出來，但他對台灣長期的軍事威脅還是存在。
美官員稱習近平否認2027武力攻台，前防長：你相信習近平說的話？
據美國官員指出，中國國家主席習近平否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫。前國防部長蔡明憲今天在台北的一場會議上表示，「最少我不相信」。
蔡明憲今天親臨國策研究院文教基金會在張榮發基金會舉行的「美中與APEC峰會焦點觀察」座談會。
蔡明憲在會後發表了感想，並提及習近平否認有2027年或2035年武力攻打台灣的計畫。
蔡明憲說，「最少我不相信」，並指習近平幾年前跟時任美國總統川普表示，未來中國不會在南海軍事化，「但是他自我打臉了」，並說近年中共在南海的作為，「你相信習近平的話嗎？」。此外，習近平也跟菲律賓的領袖說要和平不要打仗，但也出現了最近中共軍事武力威脅菲律賓。
蔡明憲指出，表面上中國想要取得美國的溝通、了解不會以戰爭武力攻打台灣，但中共這一年多來在台灣海峽的挑釁，台灣未來的執政黨要有所警惕。
拜習舊金山峰會談及台灣議題，根據中方新華社的通稿，中國國家主席習近平表示，美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣；另外，據美國官員指出，習近平否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫，習並提和平固然是好事，但某些時候需要朝著更廣泛的解決方案邁進。
拜習會恢復軍事溝通機制？學者：進展是有條件且脆弱的
拜習舊金山峰會達成恢復軍事溝通機制。不過，學者分析指出，這些進展是有條件且脆弱的，儘管重啟中美軍事溝通，但無助改善中美軍事關係。
國策研究院文教基金會今天在台北舉行「美中與APEC峰會焦點觀察」座談會。
國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤表示，拜習舊金山峰會達成共識將恢復軍事溝通機制，包含去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後中方取消的兩軍戰區領導人通話、中美國防部工作會晤，以及中美海上軍事安全磋商等。共識雖有助於重啟中美軍事溝通，但無助改善中美軍事關係。
馬振坤指出，恢復中美軍事溝通機制並不意味中美軍事關係得以改善，只能視為中美兩國為避免雙方軍事關係進一步惡化的舉措，主要原因在於中美軍事關係仍存在結構性矛盾。
他指出，中共堅持台海、南海、東海屬於中國核心利益，中國軍隊在此區域內必須捍衛國家主權領土完整，意味共軍必須將美軍排除於外；但另一方面，美國自二戰後即在東亞地區建立以其軍事霸權為核心的安全秩序，並藉由日韓菲等國駐軍來維持美國在東亞地區的軍事存在。
馬振坤認為，拜習會後中美兩軍在台海、南海與東海依然會繼續現有的軍事活動。
美國大西洋理事會全球中國樞紐研究員宋文笛表示，拜習會顯示的中美關係圖像是，在美方提供戰略再保證、尊重北京政權安全和最大紅線的前提下，中方釋出被西方解讀為善意的諸多措施。
宋文笛進一步指出，但是這些進展是有條件且脆弱的，像是中美兩軍恢復軍事對話，新華社強調是「在平等和尊重基礎上恢復」，代表美國日後若是在任何議題上傷害到北京的感情，令北京不再感覺被尊重，北京便可以立即再次中斷對話機制。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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