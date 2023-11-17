台大多個學生社團聲援馬遠部落，要求台大為侵害人權公開道歉、勿拖延返遺骨

（中央社）馬遠自救會本月15日北上陳情，呼籲台大返還1960年代取走的布農族人遺骨，但校方一度封鎖校門引發爭議。多名台大學生今（17）日在校門口召開記者會，要求台大對侵害人權公開道歉，並正面回應部落需求。

對此，台大校方解釋，當天下午1時「還我馬遠布農族祖先遺骸自救會」代表、民主進步黨籍立委伍麗華已先到校內溝通協商。下午2時族人搭乘遊覽車到校門口集結抗議，校方基於維護校園安全與安寧，才拒絕手持抗議布條、標語的校外人士入內。

台大校方也強調，願儘速與族人討論返還遺骨的時程和辦理儀式，至於與法無據或超出能力所及得部分，會再努力協商溝通。

台灣大學醫學院團隊於1960年間，赴花蓮縣萬榮鄉馬遠村挖掘布農族人遺骨進行研究。馬遠部落後代於2017年舉行記者會，要求台大返還祖先遺骨、建立紀念碑，規劃歸還儀式和成立補償基金會，經多次協商仍未達成共識。

多個台大學生組織、社團上百餘人今天一同在校門口召開記者會，眾人高舉「台大搞戒嚴，返還勿拖延」等標語，並提出4大訴求，包括要求校方為侵害人權公開道歉、加速族群平等委員會工作並研擬未來面對陳情事件的正當行為準則、謹守學術倫理並推廣人文精神、回應部落需求。

台大原聲帶社長Kating Adaw Langasan（蔻兒亭．阿道．冉而山）表示，馬遠部落表達遺骨返還的訴求，台大校方未給予應有的承諾和尊重，還動員警力封鎖校門、限制師生出入。事後校方聲明還刻意聚焦於賠償金，將原住民塑造為貪婪的形象。她認為族人並非無憑無據的獅子大開口，不應將遺骨返還概括為求償問題。

台大反歧視小組代表Sera Fangis Pacidal（陳少石）指出，台大5月發生「言論自由月」懸掛對原住民族的歧視布條，半年後的近日，又再次看到校方對原住民族權益的不尊重、不面對，甚至關起校門、號召警察。他希望台大加快成立「族群平等委員會」，推動「全民原教」相關課程，讓校園能理解、認識與尊重不同族群。

原聲帶社成員Langui Ispalidav（余杏容）表示，布農族人常見的招呼語，是問候對方是否有好好呼吸，「但離開故土的祖靈、失去家人遺骨的族人，還能夠好好呼吸嗎？」希望校方誠實面對錯誤並積極彌補解決，向馬遠部落公開道歉，並儘速提出具體返還規劃與時程，實踐校方對原住民族歷史不正義的謙遜。

台大文學院學生會長朱育賢表示，在15日的陳情事件後，有網友在社群發起投票「叫蕃仔是一種歧視嗎」及「怎麼看待蕃仔在台大校門抗議」，對原住民族造成再度傷害。他感慨，連他阿公一輩都已知道不能使用「蕃仔」稱呼原住民，年輕世代不可能不知道。

朱育賢說，作為一名漢人學生，他想向原住民同學道歉，「從5月到11月，你們承受的遠遠不只於此，一切都是因為以漢人為主的校園與社會，無法以更多元的視角，去看見大家的需求。」

台大學生組織多名成員也都提到，近來校園的歧視言論，顯示師生對族群平等議題仍不瞭解，台大應再積極提升教職員生的文化敏感度，對族群議題採取積極作為。

台大今天稍晚透過文字澄清，馬遠自救會當天陳情並未申請，台北市大安分局員警在校門口外待命，都沒有配槍。當日抗議人士在雙方溝通無共識下，持續徒步前行，警方勸阻未果而產生推擠狀況，校方為保護師生安全及維護教育場域安寧，才暫時關閉校門。

台大指出，後續學生手持布條要進入校園，警方一時無法辨認身分而攔阻，主任秘書王大銘出面協調，並陪同學生進入校園，學生隨後也於行政大樓門口擺設布條表達訴求。

台大承諾會再持續努力與各相關單位協商溝通，並強調台大十分重視原住民及族群平等議題，已於今年6月組成原住民族及族群平等工作小組，規劃加強相關課程、場域規劃和教育訓練。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範