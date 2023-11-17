台大多個學生社團聲援馬遠部落，要求台大為侵害人權公開道歉、勿拖延返遺骨
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馬遠自救會本月15日北上陳情，呼籲台大返還1960年代取走的布農族人遺骨，但校方卻封鎖校門引發爭議。今（17）日，數百名台大學生在校門口高舉「台大搞戒嚴，返還勿拖延」標語，召開記者會，要求校方未侵害人權道歉、正面回應部落疑問。
（中央社）馬遠自救會本月15日北上陳情，呼籲台大返還1960年代取走的布農族人遺骨，但校方一度封鎖校門引發爭議。多名台大學生今（17）日在校門口召開記者會，要求台大對侵害人權公開道歉，並正面回應部落需求。
對此，台大校方解釋，當天下午1時「還我馬遠布農族祖先遺骸自救會」代表、民主進步黨籍立委伍麗華已先到校內溝通協商。下午2時族人搭乘遊覽車到校門口集結抗議，校方基於維護校園安全與安寧，才拒絕手持抗議布條、標語的校外人士入內。
台大校方也強調，願儘速與族人討論返還遺骨的時程和辦理儀式，至於與法無據或超出能力所及得部分，會再努力協商溝通。
台灣大學醫學院團隊於1960年間，赴花蓮縣萬榮鄉馬遠村挖掘布農族人遺骨進行研究。馬遠部落後代於2017年舉行記者會，要求台大返還祖先遺骨、建立紀念碑，規劃歸還儀式和成立補償基金會，經多次協商仍未達成共識。
多個台大學生組織、社團上百餘人今天一同在校門口召開記者會，眾人高舉「台大搞戒嚴，返還勿拖延」等標語，並提出4大訴求，包括要求校方為侵害人權公開道歉、加速族群平等委員會工作並研擬未來面對陳情事件的正當行為準則、謹守學術倫理並推廣人文精神、回應部落需求。
台大原聲帶社長Kating Adaw Langasan（蔻兒亭．阿道．冉而山）表示，馬遠部落表達遺骨返還的訴求，台大校方未給予應有的承諾和尊重，還動員警力封鎖校門、限制師生出入。事後校方聲明還刻意聚焦於賠償金，將原住民塑造為貪婪的形象。她認為族人並非無憑無據的獅子大開口，不應將遺骨返還概括為求償問題。
台大反歧視小組代表Sera Fangis Pacidal（陳少石）指出，台大5月發生「言論自由月」懸掛對原住民族的歧視布條，半年後的近日，又再次看到校方對原住民族權益的不尊重、不面對，甚至關起校門、號召警察。他希望台大加快成立「族群平等委員會」，推動「全民原教」相關課程，讓校園能理解、認識與尊重不同族群。
原聲帶社成員Langui Ispalidav（余杏容）表示，布農族人常見的招呼語，是問候對方是否有好好呼吸，「但離開故土的祖靈、失去家人遺骨的族人，還能夠好好呼吸嗎？」希望校方誠實面對錯誤並積極彌補解決，向馬遠部落公開道歉，並儘速提出具體返還規劃與時程，實踐校方對原住民族歷史不正義的謙遜。
台大文學院學生會長朱育賢表示，在15日的陳情事件後，有網友在社群發起投票「叫蕃仔是一種歧視嗎」及「怎麼看待蕃仔在台大校門抗議」，對原住民族造成再度傷害。他感慨，連他阿公一輩都已知道不能使用「蕃仔」稱呼原住民，年輕世代不可能不知道。
朱育賢說，作為一名漢人學生，他想向原住民同學道歉，「從5月到11月，你們承受的遠遠不只於此，一切都是因為以漢人為主的校園與社會，無法以更多元的視角，去看見大家的需求。」
台大學生組織多名成員也都提到，近來校園的歧視言論，顯示師生對族群平等議題仍不瞭解，台大應再積極提升教職員生的文化敏感度，對族群議題採取積極作為。
台大今天稍晚透過文字澄清，馬遠自救會當天陳情並未申請，台北市大安分局員警在校門口外待命，都沒有配槍。當日抗議人士在雙方溝通無共識下，持續徒步前行，警方勸阻未果而產生推擠狀況，校方為保護師生安全及維護教育場域安寧，才暫時關閉校門。
台大指出，後續學生手持布條要進入校園，警方一時無法辨認身分而攔阻，主任秘書王大銘出面協調，並陪同學生進入校園，學生隨後也於行政大樓門口擺設布條表達訴求。
台大承諾會再持續努力與各相關單位協商溝通，並強調台大十分重視原住民及族群平等議題，已於今年6月組成原住民族及族群平等工作小組，規劃加強相關課程、場域規劃和教育訓練。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！