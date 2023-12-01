【樂評】為何文字、音樂皆是天才的吳青峰，耗時兩年才完成《馬拉美的星期二》？

文：循聲入座

1890年巴黎，德布西在馬拉美每週二舉辦的藝文沙龍中結識了他，《牧神的午後前奏曲》則作為兩人，乃至於詩歌文學與音樂藝術間最美麗的碰撞。

《馬拉美的星期二》為吳青峰以個人為名發行的第三張專輯，作為文字與音樂皆過分天才的他，也要經歷兩年時間才完成這件「偉大的藝術品」。

這張專輯有它必然會誕生的理由，也是貫徹青峰所學、所欲成就及締造新流行的意圖之作。因此本篇由外而內，從過去時代導入現代、由國外導入國內、由音樂走向創作風格，來思索這張專輯的重要性及完整性。

象徵主義影響下的必然之作－《馬拉美》成為青峰回應現在、串聯過去的集大成作品

《馬拉美的星期二》源於文藝復興時期便開始興盛的沙龍文化，直至馬拉美及德布西活耀的十九、二十世紀時期仍相當常見。

而馬拉美則於象徵主義的文學上，與波特萊爾、魏爾倫為首，開啟對現實主義的反動，因此在他們的詩作及文學作品中多的是主觀性的陳述，常會看見大量難以下嚥的詞句，透過象徵來暗示真正要傳達的思想。

而在青峰的作品裡面，便藏著大量中西合併的典故，同樣有些內容需要費神理解。

早在蘇打綠2009年《春・日光》專輯裡便開始有了些許痕跡，出現了與專輯「牧神」有關聯的〈日光〉一曲，更有〈各站停靠〉這樣融入大量東方典故的歌詞。

當然這時期的文字仍未像現在使用得如此純熟，且受早期流行樂影響，青峰在蘇打綠中創作的歌詞仍屬寫實至寫意，這也同樣受從大學時期便相當喜愛的詩人陳黎和夏宇影響，尤以前者占較重。

另據筆者整理，自《韋瓦第計畫》第四張專輯《冬 未了》發行（亦是蘇打綠目前最近一張完整原創的專輯），如：〈痛快的哀艷〉、〈對殺人狂指控〉等，基本可以確定青峰在象徵主義的筆法上有了深刻且長足的契合。

同時也延伸了另一位名義上師從的詩人夏宇，那深不可測的筆調，後延續到青峰以個人名義發行的《太空人》、《冊葉一：一與一》，乃至本張專輯皆為如此。

「我的歌比較不像是故事或有敘事脈絡，比較多是畫面的呈現。」

也因此，青峰的作品在文字上相當主觀地將各種典故化用得巧妙，這是他的主觀。但對於他交出去的作品又抱著「作者已死」的概念，將這個「主觀」交給了聽眾自行理解，化用到生活當中。

《馬拉美的星期二》談論的是創作，而創作其實是生活的呈現，任何人每天都在為生活創作出獨一無二的自己，因此在閱讀這張專輯中的歌詞時，會發現它少了過去真正艱澀、難懂的詞彙，多了現代生活的流行用語。

筆者認為最為經典的，莫過於〈……海妖沙龍〉這首歌，主歌同樣用典，但都貼心在段落後尾標註重點，導歌則順勢呈現現代社會的形貌，看似高大尚的氣派言論，實則是對自我潛意識的捉摸不定。當然最後並非往負面意義走，而是自適地享受其中，快樂得讓人可惡。

因此筆者認為這是青峰融合過去和現代、雅俗之間最為平易近人的專輯，也是在象徵主義之下必然出現，並致敬馬拉美及德布西的作品。

《牧神的午後》成為撬開作品眼界與心結的開門磚

《牧神的午後》EP做為專輯的前奏曲，有著多重意義，除了是打開青峰開始著手完成專輯的關鍵之外，亦是引進外國音樂的重要開門磚。

EP中收錄了三首歌，分別為與挪威小天后歐若拉的〈Storm〉中英文版、與美國創作翹楚洛福斯・溫萊特（Rufus Wainwright）的〈A Wanderer In The Sleeping City〉，以及與英國獨立樂團傳奇極地雙子星（Cocteau Twins）靈魂人物Robin Guthrie合作的〈哥倫布的蛋〉。

從起初甫上架和歐若拉共唱的〈Storm〉時，還認為青峰從此將要遠走他鄉，進軍國外。沒想到他所做的，竟是帶著新專輯，把國外的音樂引進台灣，透過EP加專輯16首歌，總共與15組國外音樂人合作。

青峰就像透明的水，折射出各個音樂家的特性，最後加入多年釀來的自身特色，融合成既談個人的創作，又具世界觀視野的專輯。

其中筆者認為當屬和小野麗莎合作的〈……棕髮少女〉契合度最深，但說是契合度深，其實是Bossa Nova在青峰過去的作品中鮮見，而麗莎對於該曲風的詮釋又相當鮮明。

這首歌講述創作中的信仰，但歌詞是從恐懼和不斷追求他人認可的角度描寫，最後忘了初衷。中文歌詞以青峰為主，小野麗莎從旁和聲，她唱出的中文歌腔調之特別，頗具辨識度，英文歌詞則反轉負面意義，因為「Life is a path. Covered by death.」但別去害怕路的終點，而是享受過程，對自己所相信的義無反顧地前進。

「這次合作讓我了解，共創的重點不在於技巧，而是不用害怕去表現自然的那一塊。」

過去《冬 未了》中那遠赴德國，勇於嘗試的不受干擾的衝勁，可能被前些年延續至最近的蘇打綠商標權官司影響，終於在《牧神的午後》EP後得到了解放。

青峰在許多專訪中都有提到，會開始想要完成《馬拉美的星期二》這張專輯的原因，是在時隔十個月後才完成的〈哥倫布的蛋〉這首歌，他發現過去的陰霾似乎都被掃除，好像能夠完成當初已寫好的曲，為它們注入生命。

從德布西到馬拉美－創作空間的建構到布置細節

在巴黎沙龍上，德布西受馬拉美影響，於1894年寫出了這首著名的《牧神的午後前奏曲》，靈感便取自馬拉美的田園詩〈牧神的午後〉。

自那段期間，許多創作都向當時的詩作靠攏，透過音樂重製文字細節，一如另一首德布西最為有名的《月光》(《貝加馬斯克》組曲第三曲）便是出於魏爾倫詩集《高雅的宴會》中第一首同名詩篇《月光》。