【樂評】為何文字、音樂皆是天才的吳青峰，耗時兩年才完成《馬拉美的星期二》？

我們想讓你知道的是
過去《冬 未了》中那遠赴德國，勇於嘗試的不受干擾的衝勁，可能被蘇打綠商標權官司影響。而青峰在許多專訪中都有提到，會開始想要完成《馬拉美的星期二》這張專輯的原因，是在時隔十個月後才完成的〈哥倫布的蛋〉這首歌，他發現過去的陰霾似乎都被掃除，好像能夠完成當初已寫好的曲，為它們注入生命。
文：循聲入座
1890年巴黎，德布西在馬拉美每週二舉辦的藝文沙龍中結識了他，《牧神的午後前奏曲》則作為兩人，乃至於詩歌文學與音樂藝術間最美麗的碰撞。
《馬拉美的星期二》為吳青峰以個人為名發行的第三張專輯，作為文字與音樂皆過分天才的他，也要經歷兩年時間才完成這件「偉大的藝術品」。
這張專輯有它必然會誕生的理由，也是貫徹青峰所學、所欲成就及締造新流行的意圖之作。因此本篇由外而內，從過去時代導入現代、由國外導入國內、由音樂走向創作風格，來思索這張專輯的重要性及完整性。
象徵主義影響下的必然之作－《馬拉美》成為青峰回應現在、串聯過去的集大成作品
《馬拉美的星期二》源於文藝復興時期便開始興盛的沙龍文化，直至馬拉美及德布西活耀的十九、二十世紀時期仍相當常見。
而馬拉美則於象徵主義的文學上，與波特萊爾、魏爾倫為首，開啟對現實主義的反動，因此在他們的詩作及文學作品中多的是主觀性的陳述，常會看見大量難以下嚥的詞句，透過象徵來暗示真正要傳達的思想。
而在青峰的作品裡面，便藏著大量中西合併的典故，同樣有些內容需要費神理解。
早在蘇打綠2009年《春・日光》專輯裡便開始有了些許痕跡，出現了與專輯「牧神」有關聯的〈日光〉一曲，更有〈各站停靠〉這樣融入大量東方典故的歌詞。
當然這時期的文字仍未像現在使用得如此純熟，且受早期流行樂影響，青峰在蘇打綠中創作的歌詞仍屬寫實至寫意，這也同樣受從大學時期便相當喜愛的詩人陳黎和夏宇影響，尤以前者占較重。
另據筆者整理，自《韋瓦第計畫》第四張專輯《冬 未了》發行（亦是蘇打綠目前最近一張完整原創的專輯），如：〈痛快的哀艷〉、〈對殺人狂指控〉等，基本可以確定青峰在象徵主義的筆法上有了深刻且長足的契合。
同時也延伸了另一位名義上師從的詩人夏宇，那深不可測的筆調，後延續到青峰以個人名義發行的《太空人》、《冊葉一：一與一》，乃至本張專輯皆為如此。
「我的歌比較不像是故事或有敘事脈絡，比較多是畫面的呈現。」
也因此，青峰的作品在文字上相當主觀地將各種典故化用得巧妙，這是他的主觀。但對於他交出去的作品又抱著「作者已死」的概念，將這個「主觀」交給了聽眾自行理解，化用到生活當中。
《馬拉美的星期二》談論的是創作，而創作其實是生活的呈現，任何人每天都在為生活創作出獨一無二的自己，因此在閱讀這張專輯中的歌詞時，會發現它少了過去真正艱澀、難懂的詞彙，多了現代生活的流行用語。
筆者認為最為經典的，莫過於〈……海妖沙龍〉這首歌，主歌同樣用典，但都貼心在段落後尾標註重點，導歌則順勢呈現現代社會的形貌，看似高大尚的氣派言論，實則是對自我潛意識的捉摸不定。當然最後並非往負面意義走，而是自適地享受其中，快樂得讓人可惡。
因此筆者認為這是青峰融合過去和現代、雅俗之間最為平易近人的專輯，也是在象徵主義之下必然出現，並致敬馬拉美及德布西的作品。
《牧神的午後》成為撬開作品眼界與心結的開門磚
《牧神的午後》EP做為專輯的前奏曲，有著多重意義，除了是打開青峰開始著手完成專輯的關鍵之外，亦是引進外國音樂的重要開門磚。
EP中收錄了三首歌，分別為與挪威小天后歐若拉的〈Storm〉中英文版、與美國創作翹楚洛福斯・溫萊特（Rufus Wainwright）的〈A Wanderer In The Sleeping City〉，以及與英國獨立樂團傳奇極地雙子星（Cocteau Twins）靈魂人物Robin Guthrie合作的〈哥倫布的蛋〉。
從起初甫上架和歐若拉共唱的〈Storm〉時，還認為青峰從此將要遠走他鄉，進軍國外。沒想到他所做的，竟是帶著新專輯，把國外的音樂引進台灣，透過EP加專輯16首歌，總共與15組國外音樂人合作。
青峰就像透明的水，折射出各個音樂家的特性，最後加入多年釀來的自身特色，融合成既談個人的創作，又具世界觀視野的專輯。
其中筆者認為當屬和小野麗莎合作的〈……棕髮少女〉契合度最深，但說是契合度深，其實是Bossa Nova在青峰過去的作品中鮮見，而麗莎對於該曲風的詮釋又相當鮮明。
這首歌講述創作中的信仰，但歌詞是從恐懼和不斷追求他人認可的角度描寫，最後忘了初衷。中文歌詞以青峰為主，小野麗莎從旁和聲，她唱出的中文歌腔調之特別，頗具辨識度，英文歌詞則反轉負面意義，因為「Life is a path. Covered by death.」但別去害怕路的終點，而是享受過程，對自己所相信的義無反顧地前進。
「這次合作讓我了解，共創的重點不在於技巧，而是不用害怕去表現自然的那一塊。」
過去《冬 未了》中那遠赴德國，勇於嘗試的不受干擾的衝勁，可能被前些年延續至最近的蘇打綠商標權官司影響，終於在《牧神的午後》EP後得到了解放。
青峰在許多專訪中都有提到，會開始想要完成《馬拉美的星期二》這張專輯的原因，是在時隔十個月後才完成的〈哥倫布的蛋〉這首歌，他發現過去的陰霾似乎都被掃除，好像能夠完成當初已寫好的曲，為它們注入生命。
從德布西到馬拉美－創作空間的建構到布置細節
在巴黎沙龍上，德布西受馬拉美影響，於1894年寫出了這首著名的《牧神的午後前奏曲》，靈感便取自馬拉美的田園詩〈牧神的午後〉。
自那段期間，許多創作都向當時的詩作靠攏，透過音樂重製文字細節，一如另一首德布西最為有名的《月光》(《貝加馬斯克》組曲第三曲）便是出於魏爾倫詩集《高雅的宴會》中第一首同名詩篇《月光》。
這些曲子其實充滿著幸福、愉悅，比較像是可以在生活中照亮自己的魔法。」
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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