【韓劇】《無人島的DIVA》五、六集：解開「誰是鄭基浩」懸念，「歌手逐夢」也終於有了進展

文：抱城

這週的劇情，果然不拖沓，馬上透過人物視角，將前四集「誰是鄭基浩」的懸念解開。不過，這場「解謎」只發生在主角徐木河之外，僅有觀眾知曉。揭開了一層秘密，尚存其他秘密與懸念。而劇情中看來讓人耿耿於懷的「不道德」，由劇中角色點破，更被拿來當汙點證據以要挾主角。此事，亦成為故事的重要關鍵。

這兩集歌聲一樣美妙，輕快而夢幻。與反派的懸疑可怕、秘密的幽深、競爭的劇烈截然不同，因而有了張力，情感對應而加強。而「歌手逐夢」的主線，也終於有進展了！

相較於波瀾壯闊的第四集尾聲，承接的五、六集主力放在背景鋪陳，較不緊張。不過，反派持續醞釀邪惡，且故事埋下更多種子，讓人對將衍生出的劇情分支，充滿期待。

（以下分析有雷）

劇情討論

故事目前開啟了三條故事線。第一條，是基浩身分的故事線，這也關乎家暴渣男追蹤跟基浩家隱姓埋名的懸念。第二條，是演藝路的故事線，包含了木河的歌手路跟娛樂公司經營權的爭奪。而兩條故事線的融合，以「秘密」為「基底」，可算是第三條故事線。

故事線一：基浩身分

秘密家庭

鄭基浩的身分，果如前四集的線索所明示，姜遇學和姜保傑（蔡鍾協 飾）兩人，其中一人就是鄭基浩。原來，姜遇學（車學沇 飾），本名鄭采浩，就是鄭基浩的哥哥。十五年前，母子三人原與家暴的鄭父是一家四口。

適逢鄭采浩受暴而失憶，母子三人乾脆改名換姓，甚至找了個「新爸爸」，成為如今「兄弟美容院」的姜家。

未曾合法改名換身分的一家人，隱藏巨大的謊言，這個家庭脆弱不堪，被揭露後可能迎來破碎命運。何以新的「爸爸」，願意成為他們的父親呢？

原來兄弟倆的身分皆是虛假的，但，情感是真實的。難道，在真相面前，這個溫暖家庭終將破碎？這讓筆者為其心焦啊！期盼秘密揭開後，美容院一家依舊幸福。

羅剎

在神秘角色講到「……是我毀了自己。所以我現在，才會獨自一人吧」時，還以為家暴男基浩爸（李承俊 飾）的立場，或有所反轉。可能年老患病，悔不當初，因此想找曾經的家人贖罪，或讓他們繼承遺產。

不過劇情走向，卻告訴觀眾，基浩爸的惡可以更惡。

其執著瘋魔，罔顧人性。本以為老渣男變老了，應該無法再傷害孩子了。沒想到，他卻不服輸，甚至傷害試圖反抗基浩爸的大雄（金旻錫 飾），讓其重傷。

暴力不僅於肢體，還有「毒」計。明明身為前警職，卻無法無天無視法律。反派力再度升級，或將成為最強惡役，會是後續的「魔王」。

對木河的態度

少年時期的基浩，因對遭逢家暴而畏縮的木河感同身受，因此試圖拯救木河。十五年後，化名為姜保傑的基浩，為了保護木河而選擇隱瞞身分。這也使得原名鄭采浩的哥哥姜遇學因此誤會，也一直認為自己才是基浩，認為自己虧欠木河。

攤開講說明白的兄弟倆，決心「一起」守護徐木河（朴恩斌 飾），讓她不被兄弟的親生父親鄭父所傷害。但除了守護與同情外，兄弟倆都對木河情根深重，心意沉甸甸的，難以自拔。

究竟，一直鼓勵木河的暖男哥哥比較吃香呢？還是毒舌又口嫌體正直的傲嬌弟弟比較有利呢？三角戀習題預期將要出現？修羅場？木河跟兩兄弟的關係變化？（哎呀呀，這種瓜我愛了。）

故事線二：演藝之路

代唱

尹蘭珠對嘴，徐木河代唱。這事本出於好意，卻一路失序，這樣的「利用」，尹蘭珠也不開心，徐木河雖然為蘭珠開心，但她真能處之淡然嗎？而這件事，更被殷莫萊的經紀人朴永關（申柱協 飾）點破，更以此要脅。

壓力

以徐木河荒島經驗的「野豬」比喻成壓力跟挑戰。原來尹蘭珠聲帶並未出問題，只是她遭逢巨大「壓力」而失去高音。面對一手培養的後起之秀殷莫萊（裴江熙 飾），尹蘭珠感到萬分嫉妒而被壓力淹沒。

然而，以第二個尹蘭珠的殷莫萊雖居高位，亦無法淡然，面對徐木河，她一樣相當不安，充滿壓力。無論尹蘭珠、殷莫萊或徐木河，都有龐大壓力要面對。

公司經營權

經紀公司的經營權與股份，仰賴尹蘭珠的專輯銷售，因此被社長李偦俊（金柱憲 飾）設下種種限制。李偦俊、殷莫萊、經紀人朴永關，此三人看來會是反派了，但三位曾經跟蘭珠有所關聯的角色，也曾是蘭珠粉或蘭珠堅定的支持者，後續，他們究竟會洗白或變得更邪惡？

故事線三：秘密，兩主軸的基底

「秘密」和歌手夢

秘密可以被守住多久？隱藏得越久，就越無法收拾殘局。隱藏家庭秘密多年的姜保傑，深知本出於好意的秘密可能一發不可收拾，需要不斷地用謊言堆砌以隱藏，最終，反倒讓人窒息。這種偽裝的「平靜」，揭開反倒是傷害。所以，保傑點破了木河跟蘭珠的秘密，毫不掩飾。如此直球的話語，是希望讓木河有機會親自登台。

而下一集的尹蘭珠將對抗殷莫萊。一直以來都只是心理作用唱不了高音的蘭珠，能克服心魔嗎？或許不會。但是故事終於接近眾所期盼的主線了！

神秘角色

一直出現養老院某年老女子（文淑 飾）的畫面。第四集她看見蘭珠的新聞標題非常歡欣，在第五集又感嘆自己的錯誤，說「應該是我毀了自己」。這個人，會是誰呢？她究竟和木河、基浩、蘭珠這核心三角色有何種關聯呢？

神秘水池

在講述「秘密」之隱藏時，以水面上下，表示祕密的隱藏，與隱藏秘密後所有的虛假平和。但這個春旱的神祕水池，應當不是無端出現以示意的。或許，與劇情有所關連。那個水池裡，有什麼東西？（難道是……屍體？）這又跟故事中誰的秘密有關呢？

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