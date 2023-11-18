【韓劇】《無人島的DIVA》五、六集：解開「誰是鄭基浩」懸念，「歌手逐夢」也終於有了進展
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《無人島的DIVA》相較於波瀾壯闊的第四集尾聲，承接的五、六集主力放在背景鋪陳，較不緊張。不過反派持續醞釀邪惡，且故事埋下更多種子，讓人對將衍生出的劇情分支充滿期待。
文：抱城
這週的劇情，果然不拖沓，馬上透過人物視角，將前四集「誰是鄭基浩」的懸念解開。不過，這場「解謎」只發生在主角徐木河之外，僅有觀眾知曉。揭開了一層秘密，尚存其他秘密與懸念。而劇情中看來讓人耿耿於懷的「不道德」，由劇中角色點破，更被拿來當汙點證據以要挾主角。此事，亦成為故事的重要關鍵。
這兩集歌聲一樣美妙，輕快而夢幻。與反派的懸疑可怕、秘密的幽深、競爭的劇烈截然不同，因而有了張力，情感對應而加強。而「歌手逐夢」的主線，也終於有進展了！
相較於波瀾壯闊的第四集尾聲，承接的五、六集主力放在背景鋪陳，較不緊張。不過，反派持續醞釀邪惡，且故事埋下更多種子，讓人對將衍生出的劇情分支，充滿期待。
（以下分析有雷）
劇情討論
故事目前開啟了三條故事線。第一條，是基浩身分的故事線，這也關乎家暴渣男追蹤跟基浩家隱姓埋名的懸念。第二條，是演藝路的故事線，包含了木河的歌手路跟娛樂公司經營權的爭奪。而兩條故事線的融合，以「秘密」為「基底」，可算是第三條故事線。
故事線一：基浩身分
- 秘密家庭
鄭基浩的身分，果如前四集的線索所明示，姜遇學和姜保傑（蔡鍾協 飾）兩人，其中一人就是鄭基浩。原來，姜遇學（車學沇 飾），本名鄭采浩，就是鄭基浩的哥哥。十五年前，母子三人原與家暴的鄭父是一家四口。
適逢鄭采浩受暴而失憶，母子三人乾脆改名換姓，甚至找了個「新爸爸」，成為如今「兄弟美容院」的姜家。
未曾合法改名換身分的一家人，隱藏巨大的謊言，這個家庭脆弱不堪，被揭露後可能迎來破碎命運。何以新的「爸爸」，願意成為他們的父親呢？
原來兄弟倆的身分皆是虛假的，但，情感是真實的。難道，在真相面前，這個溫暖家庭終將破碎？這讓筆者為其心焦啊！期盼秘密揭開後，美容院一家依舊幸福。
- 羅剎
在神秘角色講到「……是我毀了自己。所以我現在，才會獨自一人吧」時，還以為家暴男基浩爸（李承俊 飾）的立場，或有所反轉。可能年老患病，悔不當初，因此想找曾經的家人贖罪，或讓他們繼承遺產。
不過劇情走向，卻告訴觀眾，基浩爸的惡可以更惡。
其執著瘋魔，罔顧人性。本以為老渣男變老了，應該無法再傷害孩子了。沒想到，他卻不服輸，甚至傷害試圖反抗基浩爸的大雄（金旻錫 飾），讓其重傷。
暴力不僅於肢體，還有「毒」計。明明身為前警職，卻無法無天無視法律。反派力再度升級，或將成為最強惡役，會是後續的「魔王」。
- 對木河的態度
少年時期的基浩，因對遭逢家暴而畏縮的木河感同身受，因此試圖拯救木河。十五年後，化名為姜保傑的基浩，為了保護木河而選擇隱瞞身分。這也使得原名鄭采浩的哥哥姜遇學因此誤會，也一直認為自己才是基浩，認為自己虧欠木河。
攤開講說明白的兄弟倆，決心「一起」守護徐木河（朴恩斌 飾），讓她不被兄弟的親生父親鄭父所傷害。但除了守護與同情外，兄弟倆都對木河情根深重，心意沉甸甸的，難以自拔。
究竟，一直鼓勵木河的暖男哥哥比較吃香呢？還是毒舌又口嫌體正直的傲嬌弟弟比較有利呢？三角戀習題預期將要出現？修羅場？木河跟兩兄弟的關係變化？（哎呀呀，這種瓜我愛了。）
故事線二：演藝之路
- 代唱
尹蘭珠對嘴，徐木河代唱。這事本出於好意，卻一路失序，這樣的「利用」，尹蘭珠也不開心，徐木河雖然為蘭珠開心，但她真能處之淡然嗎？而這件事，更被殷莫萊的經紀人朴永關（申柱協 飾）點破，更以此要脅。
- 壓力
以徐木河荒島經驗的「野豬」比喻成壓力跟挑戰。原來尹蘭珠聲帶並未出問題，只是她遭逢巨大「壓力」而失去高音。面對一手培養的後起之秀殷莫萊（裴江熙 飾），尹蘭珠感到萬分嫉妒而被壓力淹沒。
然而，以第二個尹蘭珠的殷莫萊雖居高位，亦無法淡然，面對徐木河，她一樣相當不安，充滿壓力。無論尹蘭珠、殷莫萊或徐木河，都有龐大壓力要面對。
- 公司經營權
經紀公司的經營權與股份，仰賴尹蘭珠的專輯銷售，因此被社長李偦俊（金柱憲 飾）設下種種限制。李偦俊、殷莫萊、經紀人朴永關，此三人看來會是反派了，但三位曾經跟蘭珠有所關聯的角色，也曾是蘭珠粉或蘭珠堅定的支持者，後續，他們究竟會洗白或變得更邪惡？
故事線三：秘密，兩主軸的基底
- 「秘密」和歌手夢
秘密可以被守住多久？隱藏得越久，就越無法收拾殘局。隱藏家庭秘密多年的姜保傑，深知本出於好意的秘密可能一發不可收拾，需要不斷地用謊言堆砌以隱藏，最終，反倒讓人窒息。這種偽裝的「平靜」，揭開反倒是傷害。所以，保傑點破了木河跟蘭珠的秘密，毫不掩飾。如此直球的話語，是希望讓木河有機會親自登台。
而下一集的尹蘭珠將對抗殷莫萊。一直以來都只是心理作用唱不了高音的蘭珠，能克服心魔嗎？或許不會。但是故事終於接近眾所期盼的主線了！
- 神秘角色
一直出現養老院某年老女子（文淑 飾）的畫面。第四集她看見蘭珠的新聞標題非常歡欣，在第五集又感嘆自己的錯誤，說「應該是我毀了自己」。這個人，會是誰呢？她究竟和木河、基浩、蘭珠這核心三角色有何種關聯呢？
- 神秘水池
在講述「秘密」之隱藏時，以水面上下，表示祕密的隱藏，與隱藏秘密後所有的虛假平和。但這個春旱的神祕水池，應當不是無端出現以示意的。或許，與劇情有所關連。那個水池裡，有什麼東西？（難道是……屍體？）這又跟故事中誰的秘密有關呢？
關鍵詞
- 傷害
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
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搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟