【美劇】Netflix《亞瑟府的沒落》全集解析：論述愛倫坡文學典故，借古諷今的現代警世寓言

Netflix繼2022年提姆波頓（Tim Burton）校園黑色喜劇《星期三》與2023年初高度詩意的《淡藍之眸》後，再次以美國推理驚悚大師愛倫坡（Allan Poe）的詩作與短篇小說為敘事架構靈感，由打造2018年《鬼入侵》與2021年《午夜彌撒》的編導麥可弗拉納根（Mike Flanagan），集結眾多影集老班底，揭開富可敵國的製藥鉅富——亞瑟家族的闇黑秘辛。

第一話劇名由愛倫坡敘事詩〈烏鴉〉第一行中的首句「午夜陰鬱」（Once upon A Midnight Dreary）開啟，而最終第八話則以〈烏鴉〉（The Raven）詩名為題，與第一話相互呼應。

第二至第七話劇名與敘事，以愛倫坡短篇小說為架構——《紅死神的面具》、《莫爾格街兇殺案》、《黑貓》、《告密的心》、《金甲蟲》和《陷阱與鐘擺》，加諸亞瑟家族六位婚生與私生的XYZ世代，以年齡遞增為死亡順序，分篇講述派對名流派瑞（Prospero Perry）、公關主管卡蜜兒（Camille）、遊戲大亨拿破崙（Napoleon）、外科醫生（Victorine）、企業家女兒（Tamerlane）以及頭號繼承人大兒子（Frederick）的絕命終結。

《亞瑟府的沒落》改編自愛倫坡1839年發表於《紳士雜誌》（Burton’s Gentleman’s Magazine）上的同名短篇，影劇則以製藥公司Fortunato Pharmaceuticals的首席執行長亞瑟（Roderick Usher），在死因成謎的家族葬禮過後，破例邀請亦敵亦友的美國助理檢察官奧古斯特杜朋（C. Auguste Dupin）客座他兒時的大宅，緩緩告解自己的罪行，並揭示家族遭受詛咒的原由。

就如同愛倫坡偵探小說與驚悚小說中的陳述者設定，編導麥可弗拉納根帶領觀眾以旁觀的視角，一窺貪婪、癲狂的豪門家族史。

除了執行長與檢察官之間的對話外，《亞瑟府的沒落》並進遵循兩條時間軸，由亞瑟在螢幕上講述，主軸於1953年至1979跨年夜，回憶了他和雙胞胎妹妹瑪德琳的青年時代，以及隨後的金錢權力崛起；而副線則在家族悲劇案發兩週內，以一話一案為分段，虛實交錯呈現所有家族成員的奢華生活與超自然遭遇，一步步揭露了亞瑟家族沒落的真相。

本劇評就以一話一案，分章論述愛倫坡原作的文學典故，與編導麥可弗拉納根借古諷今的現代警世寓言版本。

〈紅死神的面具〉（The Masque of the Red Death）