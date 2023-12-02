《牙齒好，遠離99%健康未爆彈》：智齒最好拔掉？還是維持原狀比較好？
我們想讓你知道的是
本書循序漸進的帶領讀者了解自己的口腔護理習慣、牙齒構造、口腔常見狀況、蛀牙治療、牙套和植牙相關知識等，實現100年牙齒壽命的鐵則，讓你跟牙齒一起「慢慢變老」！
文：魚田真弘
Q：智齒最好拔掉？還是維持原狀比較好？
A：得根據智齒的長法以及口腔環境決定。
這個問題是患者最常問的三大問題之一。
智齒是從前方往後算的第八顆牙齒。大家應該都知道，智齒是最後一顆長出來的牙齒，通常都是在18～20歲的時候長出來，但通常都不會直直地往上長，而是往旁邊長。如果回溯到尼安德塔人的時代，智齒似乎都是直直地往上長，但現代人通常吃比較軟的食物，所以顎部的骨骼有退化的傾向，智齒才會常常往傾斜或水平的方向生長。
臼齒本來就是很難清理的位置之外，長得歪歪斜斜，只探出一點頭部的智齒更是很難刷乾淨。如果食物殘渣或是汙垢一直卡在智齒與前一顆牙齒之間的縫隙，有可能會突然因為冰冷的食物而感到酸痛。要是智齒的前一顆牙齒的牙根出現蛀牙，久而久之就會越來越痛，最後有可能會不得不拔牙。若是太晚才發現蛀牙，有時候會連智齒的前一顆牙齒都變成蛀牙，而不得不兩顆牙齒一起拔掉。
此外，牙齒刷不乾淨，就有可能出現牙周病。牙周病嚴重的時候，牙齦會又腫又痛，有時候連臉都會腫起來。就算牙周病沒這麼嚴重，只要一覺得身體很疲勞，牙齦就腫起來的話，這時候就只能選擇拔牙，否則沒有辦法根治。
另一方面，女性在懷孕的時候，常會遇到荷爾蒙失調的問題，此時牙周病也會跟著惡化，也會因為孕吐而沒辦法把牙齒刷乾淨，口腔環境便會因此惡化，智齒附近的牙齦也很容易在這時候腫起來。孕婦能服用的藥物也很有限，因為有些藥物會對胎兒造成影響。
所以第一步要先拍攝X光，了解牙齒的狀態。假設是直直地往上長的智牙，那麼只要好好地刷牙，以及自我保健，就不一定得拔掉。
保留智齒的好處在於未來若是非得拔牙時，智齒可移植到被拔掉的牙齒的位置。此外，在一定的條件之下，智齒還能代替植牙時的假牙。
呈水平方向生長的智齒牙根有時會與下顎骨的大神經靠得太近，所以在拔智齒的時候，有可能會造成這類神經受傷。拔智齒的手術的難易度取決於智齒的體積、生長方向與深度，所以除了拍攝一般的X光片之外，也要透過電腦斷層這種立體X光掃描了解患者的狀況，再考慮該不該拔掉智齒。
邁向100的重點
年輕人拔智齒的最大理由就是「智齒很痛」。如果只拔智齒也就算了，要是連前一顆健康的牙齒都得拔掉，那真的是悲劇一場。建議大家在20歲之前先去牙醫診所替整個口腔照一次X光，確認牙齒的狀況以及智齒是否已經長出來了。
拔牙之後會出現哪些情況？有哪些需要特別注意的事情？
拔牙是外科治療方式的一種。拔完牙之後，下層的骨頭會露出來，所以在上面的黏膜長出來之前，都得讓這個部位靜養。
拔牙的流程如下。
- 牙齒拔掉後，底下的骨頭外露的狀態。骨頭會一直滲血（當天）。
- 血液在敞開的傷口凝結成果凍狀的血餅（血栓），也就是所謂的結痂（隔天）。
- 過了兩週左右，傷口會復合，下方的骨頭開始恢復（兩週後）
- 過了一個月之後，牙齦長回來，骨頭也開始長出來（一個月）
- 過了半年之後，會長出堅硬的顎骨，雖然形狀與拔齒之前不太一樣（六個月後）。
拔完牙齒後，直到傷口癒合之前，要比平常更小心照顧傷口。
．拔完牙齒之後，用力咬住紗布30分鐘，讓傷口停止流血
假設回家之後，傷口還是一直流血，可利用紗布止血。
．在麻藥完全退去之前吃止痛藥
覺得越來越痛的話，就不用忍耐，趕快吃止痛藥。
．就算覺得很不舒服，也不可以一直摸傷口，或是一直用力漱口
有時候骨頭外露會很痛，所以建議大家漱口時，把水含在嘴裡，讓口腔變得濕潤就好。
．避免拔完牙就進行激烈運動或喝酒
一旦血液循環變好，就會變得更容易出血。建議大家在拔完牙的當天以淋浴代替泡澡。
．拔牙當天可以不用刷牙
拔完牙齒的隔天可以輕輕地刷牙，但要盡可能避開傷口。
．就算傷口很腫，也不能一直冰鎮
一直冰鎮會讓血液循環變差，傷口癒合的速度就會變慢。
．盡可能避開會卡在傷口的食物
建議一些較柔軟的食物，例如粥或是湯都是不錯的選擇。
拔牙之後，傷口需要一段時間才會癒合。如果所有的症狀在過了一個月之後完全消失，就能進行接下來的治療。
Q：拔牙後該怎麼辦？可以不理它嗎？
A：在拔牙之前就先與牙醫師討論傷口是不是可以放著不管。
老實說，在拔牙之前就應該先跟牙醫師討論拔牙之後的處置。如果拔完牙就置之不理，可能會發生下列的問題。
- 旁邊的牙齒變斜，或是慣用的牙齒突出來，往拔牙留下的空洞倒。如果置之不理，牙列有可能變得不整齊，也有可能影響咬合。
- 拔完牙之後，有可能因為不易咀嚼或其他理由而使用另一側的牙齒咀嚼，導致另一側的牙齒因為過度使用而受損。
- 有可能會影響發音。空氣會從缺牙的位置漏風，導致發音變得不清楚。
- 缺牙會影響美觀，會讓人不好意思開口笑，也沒辦法享受美食。
為了讓口腔環境常保健康，讓牙齒的壽命延長至100年，請盡可能以下一頁介紹的術後治療方法保養牙齒，千萬不要置之不理。拔牙之後的處置方式必須根據一些條件選擇。
- 拔掉的牙齒是門牙還是臼齒？
- 拔掉的牙齒原本是否能正常發揮功能？
- 支撐牙齒的顎骨是否還存在？
- 拔牙後，周圍的牙齒是什麼狀態？（是牢靠的牙齒，還是已經套了假牙冠？）
接下來為大家介紹拔牙後，補上牙齒的方法。
Q：拔牙後，有什麼治療方法可以選擇呢？
A：大致上有牙橋、局部活動假牙與植牙這三種選擇。
牙橋是為了在拔牙之後穩固兩側牙齒，而套上橋狀假牙套的治療。由於牙橋會固定在牙齒上，所以優點是比較舒適，除了不會覺得不舒服，也不容易脫落。
不過，要套上橋狀假牙套的時候，必須將兩側的健康牙齒磨成小顆，而且牙齒與牙齦都會承受多餘的壓力，所以兩側的牙齒若是不怎麼健康，有可能反而會因此縮短壽命。
局部活動假牙是在假牙加上彈性軟床這種粉紅色樹脂，再以金屬線勾住兩側牙齒固定的方式。由於金屬線有礙觀瞻，所以通常會使用與彈性軟床同為粉紅色的樹脂鉤取代金屬線。
雖然局部活動假牙需要一段時間才能適應，但優點是容易拆下來，也很容易輕理，但咬合力就不如牙橋與植牙。
植牙則是在失去牙齒的顎骨植入鈦材質的螺絲狀零件。由於這個零件會與骨頭結合，所以咀嚼時與真牙無異，也不需要將旁邊的牙齒削小顆。牙齒被削成小顆後，壽命就會縮短，所以若想讓口腔長保健康，植牙可說是最理想的治療方式。
下表是各種治療方法的特徵。
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牙橋
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局部活動假牙
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植牙
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穩定性
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透過兩側的牙齒固定
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需要定期調整
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穩定性極高
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咬合力
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與真牙幾乎相同，但還是會受到兩側的牙齒影響
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不太適合咀嚼硬物以及黏性較高的食物。若是全口活動假牙，咬合力會下降許多（只剩五分之一左右）
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與真牙相同
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治療期間
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1個月至3個月
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1個月至3個月
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3個月至半年
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壽命（平均）
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保險：2年
自費：5年～
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保險：2年
自費：5年～
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10年以上（半永久性的）
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治療費用
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保險：約2萬元～
自費：15萬元～
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保險：約1萬元～
自費：約30萬元～
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約30萬元～
- 譯註：治療期間、治療費用皆為日本的情況。
想提醒大家的是，每位患者的口腔環境、牙齒狀況都不同，所以上述的優缺點也無法一體適用。建議大家先到牙醫診所接受全面的診療與了解相關的細節。通常患者都無法自行決定該採用哪種假牙，所以就算只想諮詢也沒關係，請務必去一趟牙醫診所。
書籍介紹
本文摘錄自《牙齒好，遠離99%健康未爆彈：萬病源於口！Q&A掌握保健關鍵，預防牙周病、失智、中風、心肌梗塞、糖尿病、肺炎》，墨刻出版
作者：魚田真弘
譯者：許郁文
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刷牙的時候會流血。
每次刷牙都不到5分鐘。
長年使用同一種牙膏。
嘴巴張開時，耳朵附近或是顎部會發出怪聲。
習慣用單邊的牙齒咀嚼硬物。
吃冷食時，覺得牙齒酸痛。
口臭嚴重。
一咀嚼就覺得牙齒痛。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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