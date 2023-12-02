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2023/12/02,
健康

《牙齒好，遠離99%健康未爆彈》：智齒最好拔掉？還是維持原狀比較好？

《牙齒好，遠離99%健康未爆彈》：智齒最好拔掉？還是維持原狀比較好？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

本書循序漸進的帶領讀者了解自己的口腔護理習慣、牙齒構造、口腔常見狀況、蛀牙治療、牙套和植牙相關知識等，實現100年牙齒壽命的鐵則，讓你跟牙齒一起「慢慢變老」！

文：魚田真弘

Q：智齒最好拔掉？還是維持原狀比較好？

A：得根據智齒的長法以及口腔環境決定。

這個問題是患者最常問的三大問題之一。

智齒是從前方往後算的第八顆牙齒。大家應該都知道，智齒是最後一顆長出來的牙齒，通常都是在18～20歲的時候長出來，但通常都不會直直地往上長，而是往旁邊長。如果回溯到尼安德塔人的時代，智齒似乎都是直直地往上長，但現代人通常吃比較軟的食物，所以顎部的骨骼有退化的傾向，智齒才會常常往傾斜或水平的方向生長。

臼齒本來就是很難清理的位置之外，長得歪歪斜斜，只探出一點頭部的智齒更是很難刷乾淨。如果食物殘渣或是汙垢一直卡在智齒與前一顆牙齒之間的縫隙，有可能會突然因為冰冷的食物而感到酸痛。要是智齒的前一顆牙齒的牙根出現蛀牙，久而久之就會越來越痛，最後有可能會不得不拔牙。若是太晚才發現蛀牙，有時候會連智齒的前一顆牙齒都變成蛀牙，而不得不兩顆牙齒一起拔掉。

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Photo Credit: 墨刻出版

此外，牙齒刷不乾淨，就有可能出現牙周病。牙周病嚴重的時候，牙齦會又腫又痛，有時候連臉都會腫起來。就算牙周病沒這麼嚴重，只要一覺得身體很疲勞，牙齦就腫起來的話，這時候就只能選擇拔牙，否則沒有辦法根治。

另一方面，女性在懷孕的時候，常會遇到荷爾蒙失調的問題，此時牙周病也會跟著惡化，也會因為孕吐而沒辦法把牙齒刷乾淨，口腔環境便會因此惡化，智齒附近的牙齦也很容易在這時候腫起來。孕婦能服用的藥物也很有限，因為有些藥物會對胎兒造成影響。

所以第一步要先拍攝X光，了解牙齒的狀態。假設是直直地往上長的智牙，那麼只要好好地刷牙，以及自我保健，就不一定得拔掉。

保留智齒的好處在於未來若是非得拔牙時，智齒可移植到被拔掉的牙齒的位置。此外，在一定的條件之下，智齒還能代替植牙時的假牙。

呈水平方向生長的智齒牙根有時會與下顎骨的大神經靠得太近，所以在拔智齒的時候，有可能會造成這類神經受傷。拔智齒的手術的難易度取決於智齒的體積、生長方向與深度，所以除了拍攝一般的X光片之外，也要透過電腦斷層這種立體X光掃描了解患者的狀況，再考慮該不該拔掉智齒。

邁向100的重點

年輕人拔智齒的最大理由就是「智齒很痛」。如果只拔智齒也就算了，要是連前一顆健康的牙齒都得拔掉，那真的是悲劇一場。建議大家在20歲之前先去牙醫診所替整個口腔照一次X光，確認牙齒的狀況以及智齒是否已經長出來了。

拔牙之後會出現哪些情況？有哪些需要特別注意的事情？

拔牙是外科治療方式的一種。拔完牙之後，下層的骨頭會露出來，所以在上面的黏膜長出來之前，都得讓這個部位靜養。

拔牙的流程如下。

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Photo Credit: 墨刻出版
  1. 牙齒拔掉後，底下的骨頭外露的狀態。骨頭會一直滲血（當天）。
  2. 血液在敞開的傷口凝結成果凍狀的血餅（血栓），也就是所謂的結痂（隔天）。
  3. 過了兩週左右，傷口會復合，下方的骨頭開始恢復（兩週後）
  4. 過了一個月之後，牙齦長回來，骨頭也開始長出來（一個月）
  5. 過了半年之後，會長出堅硬的顎骨，雖然形狀與拔齒之前不太一樣（六個月後）。

拔完牙齒後，直到傷口癒合之前，要比平常更小心照顧傷口。

拔完牙齒之後，用力咬住紗布30分鐘，讓傷口停止流血

假設回家之後，傷口還是一直流血，可利用紗布止血。

在麻藥完全退去之前吃止痛藥

覺得越來越痛的話，就不用忍耐，趕快吃止痛藥。

就算覺得很不舒服，也不可以一直摸傷口，或是一直用力漱口

有時候骨頭外露會很痛，所以建議大家漱口時，把水含在嘴裡，讓口腔變得濕潤就好。

避免拔完牙就進行激烈運動或喝酒

一旦血液循環變好，就會變得更容易出血。建議大家在拔完牙的當天以淋浴代替泡澡。

拔牙當天可以不用刷牙

拔完牙齒的隔天可以輕輕地刷牙，但要盡可能避開傷口。

．就算傷口很腫，也不能一直冰鎮

一直冰鎮會讓血液循環變差，傷口癒合的速度就會變慢。

．盡可能避開會卡在傷口的食物

建議一些較柔軟的食物，例如粥或是湯都是不錯的選擇。

拔牙之後，傷口需要一段時間才會癒合。如果所有的症狀在過了一個月之後完全消失，就能進行接下來的治療。

Q：拔牙後該怎麼辦？可以不理它嗎？

A：在拔牙之前就先與牙醫師討論傷口是不是可以放著不管。

老實說，在拔牙之前就應該先跟牙醫師討論拔牙之後的處置。如果拔完牙就置之不理，可能會發生下列的問題。

  1. 旁邊的牙齒變斜，或是慣用的牙齒突出來，往拔牙留下的空洞倒。如果置之不理，牙列有可能變得不整齊，也有可能影響咬合。
  2. 拔完牙之後，有可能因為不易咀嚼或其他理由而使用另一側的牙齒咀嚼，導致另一側的牙齒因為過度使用而受損。
  3. 有可能會影響發音。空氣會從缺牙的位置漏風，導致發音變得不清楚。
  4. 缺牙會影響美觀，會讓人不好意思開口笑，也沒辦法享受美食。

為了讓口腔環境常保健康，讓牙齒的壽命延長至100年，請盡可能以下一頁介紹的術後治療方法保養牙齒，千萬不要置之不理。拔牙之後的處置方式必須根據一些條件選擇。

  1. 拔掉的牙齒是門牙還是臼齒？
  2. 拔掉的牙齒原本是否能正常發揮功能？
  3. 支撐牙齒的顎骨是否還存在？
  4. 拔牙後，周圍的牙齒是什麼狀態？（是牢靠的牙齒，還是已經套了假牙冠？）

接下來為大家介紹拔牙後，補上牙齒的方法。

Q：拔牙後，有什麼治療方法可以選擇呢？

A：大致上有牙橋、局部活動假牙與植牙這三種選擇。

牙橋是為了在拔牙之後穩固兩側牙齒，而套上橋狀假牙套的治療。由於牙橋會固定在牙齒上，所以優點是比較舒適，除了不會覺得不舒服，也不容易脫落。

不過，要套上橋狀假牙套的時候，必須將兩側的健康牙齒磨成小顆，而且牙齒與牙齦都會承受多餘的壓力，所以兩側的牙齒若是不怎麼健康，有可能反而會因此縮短壽命。

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Photo Credit: 墨刻出版

局部活動假牙是在假牙加上彈性軟床這種粉紅色樹脂，再以金屬線勾住兩側牙齒固定的方式。由於金屬線有礙觀瞻，所以通常會使用與彈性軟床同為粉紅色的樹脂鉤取代金屬線。

雖然局部活動假牙需要一段時間才能適應，但優點是容易拆下來，也很容易輕理，但咬合力就不如牙橋與植牙。

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Photo Credit: 墨刻出版

植牙則是在失去牙齒的顎骨植入鈦材質的螺絲狀零件。由於這個零件會與骨頭結合，所以咀嚼時與真牙無異，也不需要將旁邊的牙齒削小顆。牙齒被削成小顆後，壽命就會縮短，所以若想讓口腔長保健康，植牙可說是最理想的治療方式。

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Photo Credit: 墨刻出版

下表是各種治療方法的特徵。

牙橋

局部活動假牙

植牙

穩定性

透過兩側的牙齒固定

需要定期調整

穩定性極高

咬合力

與真牙幾乎相同，但還是會受到兩側的牙齒影響

不太適合咀嚼硬物以及黏性較高的食物。若是全口活動假牙，咬合力會下降許多（只剩五分之一左右）

與真牙相同

治療期間

1個月至3個月

1個月至3個月

3個月至半年

壽命（平均）

保險：2年

自費：5年～

保險：2年

自費：5年～

10年以上（半永久性的）

治療費用

保險：約2萬元～

自費：15萬元～

保險：約1萬元～

自費：約30萬元～

約30萬元～
  • 譯註：治療期間、治療費用皆為日本的情況。

想提醒大家的是，每位患者的口腔環境、牙齒狀況都不同，所以上述的優缺點也無法一體適用。建議大家先到牙醫診所接受全面的診療與了解相關的細節。通常患者都無法自行決定該採用哪種假牙，所以就算只想諮詢也沒關係，請務必去一趟牙醫診所。

書籍介紹

本文摘錄自《牙齒好，遠離99%健康未爆彈：萬病源於口！Q&A掌握保健關鍵，預防牙周病、失智、中風、心肌梗塞、糖尿病、肺炎》，墨刻出版

作者：魚田真弘
譯者：許郁文

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刷牙的時候會流血。
每次刷牙都不到5分鐘。
長年使用同一種牙膏。
嘴巴張開時，耳朵附近或是顎部會發出怪聲。
習慣用單邊的牙齒咀嚼硬物。
吃冷食時，覺得牙齒酸痛。
口臭嚴重。
一咀嚼就覺得牙齒痛。


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