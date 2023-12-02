《牙齒好，遠離99%健康未爆彈》：智齒最好拔掉？還是維持原狀比較好？

文：魚田真弘

Q：智齒最好拔掉？還是維持原狀比較好？

A：得根據智齒的長法以及口腔環境決定。

這個問題是患者最常問的三大問題之一。

智齒是從前方往後算的第八顆牙齒。大家應該都知道，智齒是最後一顆長出來的牙齒，通常都是在18～20歲的時候長出來，但通常都不會直直地往上長，而是往旁邊長。如果回溯到尼安德塔人的時代，智齒似乎都是直直地往上長，但現代人通常吃比較軟的食物，所以顎部的骨骼有退化的傾向，智齒才會常常往傾斜或水平的方向生長。

臼齒本來就是很難清理的位置之外，長得歪歪斜斜，只探出一點頭部的智齒更是很難刷乾淨。如果食物殘渣或是汙垢一直卡在智齒與前一顆牙齒之間的縫隙，有可能會突然因為冰冷的食物而感到酸痛。要是智齒的前一顆牙齒的牙根出現蛀牙，久而久之就會越來越痛，最後有可能會不得不拔牙。若是太晚才發現蛀牙，有時候會連智齒的前一顆牙齒都變成蛀牙，而不得不兩顆牙齒一起拔掉。

Photo Credit: 墨刻出版

此外，牙齒刷不乾淨，就有可能出現牙周病。牙周病嚴重的時候，牙齦會又腫又痛，有時候連臉都會腫起來。就算牙周病沒這麼嚴重，只要一覺得身體很疲勞，牙齦就腫起來的話，這時候就只能選擇拔牙，否則沒有辦法根治。

另一方面，女性在懷孕的時候，常會遇到荷爾蒙失調的問題，此時牙周病也會跟著惡化，也會因為孕吐而沒辦法把牙齒刷乾淨，口腔環境便會因此惡化，智齒附近的牙齦也很容易在這時候腫起來。孕婦能服用的藥物也很有限，因為有些藥物會對胎兒造成影響。

所以第一步要先拍攝X光，了解牙齒的狀態。假設是直直地往上長的智牙，那麼只要好好地刷牙，以及自我保健，就不一定得拔掉。

保留智齒的好處在於未來若是非得拔牙時，智齒可移植到被拔掉的牙齒的位置。此外，在一定的條件之下，智齒還能代替植牙時的假牙。

呈水平方向生長的智齒牙根有時會與下顎骨的大神經靠得太近，所以在拔智齒的時候，有可能會造成這類神經受傷。拔智齒的手術的難易度取決於智齒的體積、生長方向與深度，所以除了拍攝一般的X光片之外，也要透過電腦斷層這種立體X光掃描了解患者的狀況，再考慮該不該拔掉智齒。

邁向100的重點 年輕人拔智齒的最大理由就是「智齒很痛」。如果只拔智齒也就算了，要是連前一顆健康的牙齒都得拔掉，那真的是悲劇一場。建議大家在20歲之前先去牙醫診所替整個口腔照一次X光，確認牙齒的狀況以及智齒是否已經長出來了。

拔牙之後會出現哪些情況？有哪些需要特別注意的事情？

拔牙是外科治療方式的一種。拔完牙之後，下層的骨頭會露出來，所以在上面的黏膜長出來之前，都得讓這個部位靜養。

拔牙的流程如下。

Photo Credit: 墨刻出版

牙齒拔掉後，底下的骨頭外露的狀態。骨頭會一直滲血（當天）。 血液在敞開的傷口凝結成果凍狀的血餅（血栓），也就是所謂的結痂（隔天）。 過了兩週左右，傷口會復合，下方的骨頭開始恢復（兩週後） 過了一個月之後，牙齦長回來，骨頭也開始長出來（一個月） 過了半年之後，會長出堅硬的顎骨，雖然形狀與拔齒之前不太一樣（六個月後）。

拔完牙齒後，直到傷口癒合之前，要比平常更小心照顧傷口。

．拔完牙齒之後，用力咬住紗布30分鐘，讓傷口停止流血

假設回家之後，傷口還是一直流血，可利用紗布止血。

．在麻藥完全退去之前吃止痛藥

覺得越來越痛的話，就不用忍耐，趕快吃止痛藥。

．就算覺得很不舒服，也不可以一直摸傷口，或是一直用力漱口

有時候骨頭外露會很痛，所以建議大家漱口時，把水含在嘴裡，讓口腔變得濕潤就好。

．避免拔完牙就進行激烈運動或喝酒

一旦血液循環變好，就會變得更容易出血。建議大家在拔完牙的當天以淋浴代替泡澡。

．拔牙當天可以不用刷牙

拔完牙齒的隔天可以輕輕地刷牙，但要盡可能避開傷口。

．就算傷口很腫，也不能一直冰鎮

一直冰鎮會讓血液循環變差，傷口癒合的速度就會變慢。

．盡可能避開會卡在傷口的食物

建議一些較柔軟的食物，例如粥或是湯都是不錯的選擇。

拔牙之後，傷口需要一段時間才會癒合。如果所有的症狀在過了一個月之後完全消失，就能進行接下來的治療。

Q：拔牙後該怎麼辦？可以不理它嗎？

A：在拔牙之前就先與牙醫師討論傷口是不是可以放著不管。

老實說，在拔牙之前就應該先跟牙醫師討論拔牙之後的處置。如果拔完牙就置之不理，可能會發生下列的問題。

旁邊的牙齒變斜，或是慣用的牙齒突出來，往拔牙留下的空洞倒。如果置之不理，牙列有可能變得不整齊，也有可能影響咬合。 拔完牙之後，有可能因為不易咀嚼或其他理由而使用另一側的牙齒咀嚼，導致另一側的牙齒因為過度使用而受損。 有可能會影響發音。空氣會從缺牙的位置漏風，導致發音變得不清楚。 缺牙會影響美觀，會讓人不好意思開口笑，也沒辦法享受美食。

為了讓口腔環境常保健康，讓牙齒的壽命延長至100年，請盡可能以下一頁介紹的術後治療方法保養牙齒，千萬不要置之不理。拔牙之後的處置方式必須根據一些條件選擇。

拔掉的牙齒是門牙還是臼齒？ 拔掉的牙齒原本是否能正常發揮功能？ 支撐牙齒的顎骨是否還存在？ 拔牙後，周圍的牙齒是什麼狀態？（是牢靠的牙齒，還是已經套了假牙冠？）

接下來為大家介紹拔牙後，補上牙齒的方法。

Q：拔牙後，有什麼治療方法可以選擇呢？

A：大致上有牙橋、局部活動假牙與植牙這三種選擇。

牙橋是為了在拔牙之後穩固兩側牙齒，而套上橋狀假牙套的治療。由於牙橋會固定在牙齒上，所以優點是比較舒適，除了不會覺得不舒服，也不容易脫落。

不過，要套上橋狀假牙套的時候，必須將兩側的健康牙齒磨成小顆，而且牙齒與牙齦都會承受多餘的壓力，所以兩側的牙齒若是不怎麼健康，有可能反而會因此縮短壽命。

Photo Credit: 墨刻出版

局部活動假牙是在假牙加上彈性軟床這種粉紅色樹脂，再以金屬線勾住兩側牙齒固定的方式。由於金屬線有礙觀瞻，所以通常會使用與彈性軟床同為粉紅色的樹脂鉤取代金屬線。

雖然局部活動假牙需要一段時間才能適應，但優點是容易拆下來，也很容易輕理，但咬合力就不如牙橋與植牙。

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植牙則是在失去牙齒的顎骨植入鈦材質的螺絲狀零件。由於這個零件會與骨頭結合，所以咀嚼時與真牙無異，也不需要將旁邊的牙齒削小顆。牙齒被削成小顆後，壽命就會縮短，所以若想讓口腔長保健康，植牙可說是最理想的治療方式。

Photo Credit: 墨刻出版

下表是各種治療方法的特徵。

牙橋 局部活動假牙 植牙 穩定性 透過兩側的牙齒固定 需要定期調整 穩定性極高 咬合力 與真牙幾乎相同，但還是會受到兩側的牙齒影響 不太適合咀嚼硬物以及黏性較高的食物。若是全口活動假牙，咬合力會下降許多（只剩五分之一左右） 與真牙相同 治療期間 1個月至3個月 1個月至3個月 3個月至半年 壽命（平均） 保險：2年 自費：5年～ 保險：2年 自費：5年～ 10年以上（半永久性的） 治療費用 保險：約2萬元～ 自費：15萬元～ 保險：約1萬元～ 自費：約30萬元～ 約30萬元～

譯註：治療期間、治療費用皆為日本的情況。

想提醒大家的是，每位患者的口腔環境、牙齒狀況都不同，所以上述的優缺點也無法一體適用。建議大家先到牙醫診所接受全面的診療與了解相關的細節。通常患者都無法自行決定該採用哪種假牙，所以就算只想諮詢也沒關係，請務必去一趟牙醫診所。

書籍介紹

本文摘錄自《牙齒好，遠離99%健康未爆彈：萬病源於口！Q&A掌握保健關鍵，預防牙周病、失智、中風、心肌梗塞、糖尿病、肺炎》，墨刻出版

作者：魚田真弘

譯者：許郁文

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刷牙的時候會流血。

每次刷牙都不到5分鐘。

長年使用同一種牙膏。

嘴巴張開時，耳朵附近或是顎部會發出怪聲。

習慣用單邊的牙齒咀嚼硬物。

吃冷食時，覺得牙齒酸痛。

口臭嚴重。

一咀嚼就覺得牙齒痛。