解讀《晶片戰爭》：現在全球都把經濟賭在台灣的「台海和平、沒有地震」上

文：李元魁

當川普發現玩弄中國的方法

打草驚美國

一直到2015年以前，美國政府因為不夠瞭解半導體行業，一直不認為中國的半導體發展有什麼問題，直到中國的「半導體2500億晶片補貼大禮包」驚動了歐巴馬政府。於是歐巴馬政府的官員表示：

「這個規模高達2500億元的大基金會把我們都埋了。」

過去十年間，美國一個不留神，晶片製造已經從「看起來全球化」變成「台灣化」了（書中真的寫台灣化）。

台積電及少數幾間半導體關鍵產業，成為全球極度依賴的「鎖喉點」。

上一講提到，中國在這十年不斷補貼企業並吸收國外技術，讓其對全球關鍵技術系統的影響力越來越大，華為的通信技術就是其中一項。

美國官員還擔心他們會不會在這些技術上植入後門（技術人員可以繞過權限的技術），然後偷偷竊取重要資料。

而跟通訊最有關的中國公司就是中興通訊和華為，2016年這兩間公司都被指控違反美國禁令，向伊朗與北韓販賣產品。

原本歐巴馬政府要透過「限制美國公司向中興銷售產品」來懲罰，結果2017年中興跟美國簽署了一份認罪協議然後交罰金，所以沒有被罰。

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川普上任

然後是川普上任，我們都知道川普不按牌理出牌，他不在意政策細節、也不在意技術，他在意的是「貿易與關稅」。

卻也因為半導體對於貿易關稅的影響，讓川普開始審視半導體這個產業。

對於美國來說，中國是一片非常大的市場，既要從中國獲取金錢利益，又要怕中國晶片技術太強大，借用因為美國半導體業高層的說法：

我們的根本問題在於，我們的頭號客戶就是我們的頭號競爭對手。

2018年4月，美國政府認為中興向美國提供了假資訊，違反剛剛說的認罪協議條款，政府要求美國公司不準賣商品給中興。

如果這項政策落實，中興很可能就會走向倒閉，所以後來習近平與川普協商，讓中興再一次支付罰款以換取美商供貨機會。

這次事件展現的，是全球科技公司對「美國晶片的依賴」的一個明顯跡象，晶片是科技公司強大的一切基石，如果沒了可能導致毀滅。

而「晶片戰爭」也開始悄然醞釀…...

盜取機密激發美國學會大絕招

涉嫌竊盜美光營業祕密案的王永銘，不止是複製檔案，他的計畫是複製美光先進DRAM晶片的機密製程，下載美光晶片電路的詳細檔案、美光為微影製程製作光罩的細節，以及測試與良率的詳細資訊。

據美光估計，複製這些機密需要數年及數億美元。

目前全球主導DRAM晶片的公司：美光、三星（韓國）、SK海力士（韓國）。

DRAM市場需要規模經濟才能有競爭力，而且技術是最難的，當初1980年代末三星進入這個產業也是因為有美光的授權才得以發展起來。

早期台灣也希望效仿韓國進入DRAM的方式把DRAM市場做起來，可惜利潤一直不好，2013年美光為了佈局全球產能，收購了台灣做DRAM的相關產線設備。

2016年中國福建省決定成立DRAM晶片製造商「晉華」，並提供超過50億美元的投資基金，當時晉華盯上的正是在台灣被美光收購的DRAM設施。

但美光不會協助晉華的，中國政府的巨額補助可能讓晉華獲得巨大優勢，反過來壓縮美光、三星、SK海力士的利潤。

所以，精采的機密竊取案來了，晉華與聯電達成協議，只要聯電提供DRAM專業技術，晉華就給約7億美元的報酬。

這協議有鬼！美光有授權嗎？聯電沒有生產DRAM捏，哪來的DRAM技術。

當然是偷來的嘿嘿嘿！

聯電從美光挖角了幾個重量級人物，包含總經理陳坤正、製程經理何建廷。

然後主角王永銘在美光持續偷機密檔案，然後陸續傳給何建廷。最終，王永銘帶著900多個上傳Google雲端的檔案離開美光到聯電。

美光很快就抓到了，然後開告聯電，但當時聯電已經把一些偷來的技術申請專利了，所以當美光控告聯電跟晉華時，他們也反告美光侵權。

福建的法院還裁定美光侵犯聯電及晉華的專利，隨後福建法院還禁止美光在中國銷售26種產品（果然法院自己家開的就是不一樣）。

同一時間，美國的半導體設備商威科儀器（Veeco）在美國法院告競爭對手中微（AMEC）關於智慧財產權的訴訟，然後中微跑回福建法院反告Veeco。

結果就是紐約法規發佈相關產品禁令，然後福建法院也發禁令反擊。

如果在歐巴馬時期，可能只會有強烈的措辭聲明，然後就沒了，可惜當時是川普。川普決定，用之前對付中興的方法對付中國，禁止晉華購買製造晶片的美國設備。

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相似設備只有日本幾家公司有生產，可是只要日本跟美國講好，他們就可以讓全世界任何國家無法製造出最先進的設備。於是日本就跟美國達成協議了。

結果呢？幾個月後晉華就被摧毀了。

至此，美國知道他們擁有全世界最強大的武器，「讓世界上任何一家晶片製造商倒閉」。

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將「互相依賴」武器化

要用一個身份理解將「互相依賴」武器化，我覺得「愛情騙子」非常適合。因為你需要我，所以我說什麼你都對聽，你被我控制著。

應用到半導體業，當生產半導體的關鍵步驟需要的機台、材料、軟體由少數幾家公司生產時，只要掌握這幾家公司，就掌握了控制整個產業鏈。

原本學者擔心，美國政府把貿易和資本流動當成武器會危害全球化，結果川普反而覺得，「把半導體供應鏈變成武器」是美國的獨特權力。

華為就是該武器下的攻擊對象。

2018年開始，禁止向華為出售美國製造的晶片。

2020年，禁止向華為出售使用美國技術的任何晶片。

荷蘭與美國協議後，不準ASML賣EUV給中國。

台積電、三星等供應商全部切斷對華為的供應。

簡單來說，華為提升了中國整體晶片設計和微電子技術的水平，中國有錢買更多的晶片，大家（全球半導體生態）會更依賴中國金主爸爸，然後中國的武器、科技也會跟著變強，所以對美國威脅越來越大。