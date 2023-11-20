解讀《晶片戰爭》：現在全球都把經濟賭在台灣的「台海和平、沒有地震」上
我們想讓你知道的是
要用一個身份理解將「互相依賴」武器化，我覺得「愛情騙子」非常適合。因為你需要我，所以我說什麼你都對聽，你被我控制著。應用到半導體業，當生產半導體的關鍵步驟需要的機台、材料、軟體由少數幾家公司生產時，只要掌握這幾家公司，就掌握了控制整個產業鏈。華為就是該武器下的攻擊對象。
文：李元魁
當川普發現玩弄中國的方法
- 打草驚美國
一直到2015年以前，美國政府因為不夠瞭解半導體行業，一直不認為中國的半導體發展有什麼問題，直到中國的「半導體2500億晶片補貼大禮包」驚動了歐巴馬政府。於是歐巴馬政府的官員表示：
「這個規模高達2500億元的大基金會把我們都埋了。」
過去十年間，美國一個不留神，晶片製造已經從「看起來全球化」變成「台灣化」了（書中真的寫台灣化）。
台積電及少數幾間半導體關鍵產業，成為全球極度依賴的「鎖喉點」。
上一講提到，中國在這十年不斷補貼企業並吸收國外技術，讓其對全球關鍵技術系統的影響力越來越大，華為的通信技術就是其中一項。
美國官員還擔心他們會不會在這些技術上植入後門（技術人員可以繞過權限的技術），然後偷偷竊取重要資料。
而跟通訊最有關的中國公司就是中興通訊和華為，2016年這兩間公司都被指控違反美國禁令，向伊朗與北韓販賣產品。
原本歐巴馬政府要透過「限制美國公司向中興銷售產品」來懲罰，結果2017年中興跟美國簽署了一份認罪協議然後交罰金，所以沒有被罰。
- 川普上任
然後是川普上任，我們都知道川普不按牌理出牌，他不在意政策細節、也不在意技術，他在意的是「貿易與關稅」。
卻也因為半導體對於貿易關稅的影響，讓川普開始審視半導體這個產業。
對於美國來說，中國是一片非常大的市場，既要從中國獲取金錢利益，又要怕中國晶片技術太強大，借用因為美國半導體業高層的說法：
我們的根本問題在於，我們的頭號客戶就是我們的頭號競爭對手。
2018年4月，美國政府認為中興向美國提供了假資訊，違反剛剛說的認罪協議條款，政府要求美國公司不準賣商品給中興。
如果這項政策落實，中興很可能就會走向倒閉，所以後來習近平與川普協商，讓中興再一次支付罰款以換取美商供貨機會。
這次事件展現的，是全球科技公司對「美國晶片的依賴」的一個明顯跡象，晶片是科技公司強大的一切基石，如果沒了可能導致毀滅。
而「晶片戰爭」也開始悄然醞釀…...
盜取機密激發美國學會大絕招
涉嫌竊盜美光營業祕密案的王永銘，不止是複製檔案，他的計畫是複製美光先進DRAM晶片的機密製程，下載美光晶片電路的詳細檔案、美光為微影製程製作光罩的細節，以及測試與良率的詳細資訊。
據美光估計，複製這些機密需要數年及數億美元。
目前全球主導DRAM晶片的公司：美光、三星（韓國）、SK海力士（韓國）。
DRAM市場需要規模經濟才能有競爭力，而且技術是最難的，當初1980年代末三星進入這個產業也是因為有美光的授權才得以發展起來。
早期台灣也希望效仿韓國進入DRAM的方式把DRAM市場做起來，可惜利潤一直不好，2013年美光為了佈局全球產能，收購了台灣做DRAM的相關產線設備。
2016年中國福建省決定成立DRAM晶片製造商「晉華」，並提供超過50億美元的投資基金，當時晉華盯上的正是在台灣被美光收購的DRAM設施。
但美光不會協助晉華的，中國政府的巨額補助可能讓晉華獲得巨大優勢，反過來壓縮美光、三星、SK海力士的利潤。
所以，精采的機密竊取案來了，晉華與聯電達成協議，只要聯電提供DRAM專業技術，晉華就給約7億美元的報酬。
這協議有鬼！美光有授權嗎？聯電沒有生產DRAM捏，哪來的DRAM技術。
當然是偷來的嘿嘿嘿！
聯電從美光挖角了幾個重量級人物，包含總經理陳坤正、製程經理何建廷。
然後主角王永銘在美光持續偷機密檔案，然後陸續傳給何建廷。最終，王永銘帶著900多個上傳Google雲端的檔案離開美光到聯電。
美光很快就抓到了，然後開告聯電，但當時聯電已經把一些偷來的技術申請專利了，所以當美光控告聯電跟晉華時，他們也反告美光侵權。
福建的法院還裁定美光侵犯聯電及晉華的專利，隨後福建法院還禁止美光在中國銷售26種產品（果然法院自己家開的就是不一樣）。
同一時間，美國的半導體設備商威科儀器（Veeco）在美國法院告競爭對手中微（AMEC）關於智慧財產權的訴訟，然後中微跑回福建法院反告Veeco。
結果就是紐約法規發佈相關產品禁令，然後福建法院也發禁令反擊。
如果在歐巴馬時期，可能只會有強烈的措辭聲明，然後就沒了，可惜當時是川普。川普決定，用之前對付中興的方法對付中國，禁止晉華購買製造晶片的美國設備。
相似設備只有日本幾家公司有生產，可是只要日本跟美國講好，他們就可以讓全世界任何國家無法製造出最先進的設備。於是日本就跟美國達成協議了。
結果呢？幾個月後晉華就被摧毀了。
至此，美國知道他們擁有全世界最強大的武器，「讓世界上任何一家晶片製造商倒閉」。
將「互相依賴」武器化
要用一個身份理解將「互相依賴」武器化，我覺得「愛情騙子」非常適合。因為你需要我，所以我說什麼你都對聽，你被我控制著。
應用到半導體業，當生產半導體的關鍵步驟需要的機台、材料、軟體由少數幾家公司生產時，只要掌握這幾家公司，就掌握了控制整個產業鏈。
原本學者擔心，美國政府把貿易和資本流動當成武器會危害全球化，結果川普反而覺得，「把半導體供應鏈變成武器」是美國的獨特權力。
華為就是該武器下的攻擊對象。
- 2018年開始，禁止向華為出售美國製造的晶片。
- 2020年，禁止向華為出售使用美國技術的任何晶片。
- 荷蘭與美國協議後，不準ASML賣EUV給中國。
- 台積電、三星等供應商全部切斷對華為的供應。
簡單來說，華為提升了中國整體晶片設計和微電子技術的水平，中國有錢買更多的晶片，大家（全球半導體生態）會更依賴中國金主爸爸，然後中國的武器、科技也會跟著變強，所以對美國威脅越來越大。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟