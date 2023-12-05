吳豐山《追古溯今說政治》：卜睿哲沒有說的是「台灣內部假如自亂陣腳，誰幫得了您們？」
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書中談理論、講歷史，視野廣闊，上下古今，引經據典，言之有物，以公正的筆鋒毫無保留地把台灣社會的缺失逐一道破，並提出改善藥方。相信假如各方願意忍受苦口，良藥必會生出良效。本書完整、深入、全面地剖析政治，立論超越黨派、見解簡明扼要，逐步帶領讀者瞭解政治的廣大內涵，希望能對國人的獨立思考和判斷有所裨益，進而對台灣政治產生些許優質效應。
文：吳豐山
【二十一說】兩岸政治糾葛
兩岸政治糾葛始於一九四九年毛澤東建政北京、蔣中正敗遷台北。
在此之前，滿清政權統治台灣二百十三年，兩岸一國；然後日本殖民台灣五十一年，兩岸兩國；兩岸之間相安無事。
一九四七年台灣發生二二八事變，中國共產黨的黨報撰寫社論支持台灣獨立。那時候共軍還未開進北京。本人合理推斷，中共中央大概是認為朝鮮和台灣同為日本殖民地，二戰期間朝鮮在華從事朝鮮獨立運動志士曾經得到中國支援，那麼讓台灣獨立，同一思考邏輯。
可是一九四九年事情不一樣了，敗遷台北的國民政府高呼「殺朱拔毛」、「反攻大陸」的口號，中共政權不但通緝「蔣匪介石」，而且宣誓「解放台灣」。
從一九四九年至今七十幾年過去了，歷任中共領導人雖然說詞不一，但所謂統一的政策始終未變。台灣歷任領導人也說詞不一，但確保兩岸分立分治的政策從未改變。
本人把中共對台灣的政策說詞以及台灣歷任領導人對付中共的政策說詞，作為註解詳列於後，讓大家瞭解變與不變的細節。
中共建政前期，毛澤東的諸多敗政把中國搞得天翻地覆、民不聊生，直到鄧小平當家後開放改革，情勢才為之一變。近三十幾年，中共在經濟、軍武上「大國崛起」，但共產黨一黨專政依舊，民主、自由、人權，門都沒有！
在海峽這岸，經由持續不斷的推動經貿發展，今天台灣的經濟力比G20中的很多國家都還耀眼。更難能可貴的是，經由不斷衝撞，民主、自由、人權已成為台灣人民的家常便飯，連中國人不敢想像的政黨輪替也在台灣體現，而且到了二○一六年已經第三次政黨輪替。
使得兩岸政治糾葛變得更複雜的是國際均勢變幻。
在國共內戰時期，共產黨背後是蘇聯，國民黨背後是美國。國民黨在內戰中失敗後，美國拋棄了國民黨，但不旋踵東西陣營冷戰出現，美國重新卵翼在台灣的國民黨政權。到了一九七八年，美國為了想聯中抗俄，一夜之間與在台灣的中華民國斷交，與中共建交，另以「台灣關係法」維護第一島鏈以及美國在台灣的利益。
可是到了二○一六年，美國新上任的川普總統認定美中終須爭霸，於是政策隨之一轉。美中火熱抗衡，美國國會推動高姿態挺台。世人都知道，美國一直希望兩岸對話以避免把美國捲入戰爭，但世人不一定知道，美國私底下警示台灣，兩岸對話不可對出統一的結果。
美國明暗兩手策略，中共當然心知肚明。至於對台灣多數民意排斥所謂統一，中共當局當然也一清二楚。
目前兩岸政府各有堅持，中共堅持「台灣自古以來即為中國領土」，「追求中國統一是兩岸全體中國人的歷史使命」，「中共堅持和平統一，但假如外力干涉或台灣走向獨立，不排除武力統一」。
這三句話其實都可以爭論一番。
說「台灣自古以來即為中國領土」，其實一六二四年荷蘭人想要落腳澎湖的時候，明朝地方大員告訴荷蘭人：澎湖是中國領土，你們不可在此逗留，由此東去幾十哩的台員（台灣），如果你們落腳那裡，我們不與計較。可見明朝官員不認為台灣是中國領土。
到了一六六二年，在福建被滿清政府打敗的鄭成功率軍來台打敗了荷蘭人，建立東寧王國，聲言反攻大陸、反清復明，後來被判降滿清的海軍將領施琅打敗。那個時候滿清政府認為消滅了鄭家軍，事情已了。還說台灣島鳥不語、花不香、男無情、女無義，棄之不足惜。史書記載，是施琅力言台灣乃邊防重鎮，而且普天之下莫非王土，滿清政府才改弦更張，這是康熙二十三年、西元一六八三年的事。
滿清政府其後管治台灣二百十三年，可是中日甲午戰敗，一紙「馬關條約」便把台灣割讓給日本了。二戰後國民政府依聯軍統帥麥克阿瑟之命接管台灣。
如果中共主張的依據是中華民國繼承滿清、中華人民共和國繼承中華民國，然則，事實是中華民國今天仍存在台灣。
如果中共不理會八十幾年來諸多牽涉台灣主權的國際和約或宣言，其實今天台灣人「實際佔有、有效管治」也是「國際公法」認可的主權意涵。
當然，如果中共都不理會以上狀況，那就變成「實力」問題；一方說什麼，另一方說什麼，也就都沒有什麼意義了。
說「追求中國統一是兩岸全體中國人的歷史使命」這句話，台灣的統派人士認同，台派人士認為純屬中共一廂情願。
說「中共堅持和平統一，但假如外力干涉或台灣走向獨立，不排除武力統一」，其中「台灣走向獨立」這句話，兩岸的認知更加分歧。
中共認為中華民國早已消滅，而且打壓仍存在台灣的中華民國，這是舉世皆知的事實。近幾年來，中共堅持台灣必須承認有「九二共識」。但「九二共識」原本重點在於「各表一中」。中共幾番解釋後，今天中共口中的「九二共識」已經變成「兩岸都主張只有一個中國，中華人民共和國是中國唯一合法代表，台灣是中國的一部分。」也就是說，在中共的「九二共識」中，台灣是「中國台灣」，一如「中國香港」、「中國澳門」；凡是不接受這個見解的都算台獨。
說得更露骨一點，美國在一九七九年與中華人民共和國建交後，就把台灣當作一個「政治實體」，而且迄今不挑戰中共「一個中國」的底線。在中美這種恐怖平衡下，中共現在可以接受中華民國台灣為「中國台灣」，但仍以統一為終極政策。中華民國台灣幾十年來盡力維繫一些邦交國，是維護中華民國台灣作為一個主權國家的奮鬥，可是中共也把它理解為華式台獨。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
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全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）