《餓怒症》：破解「餓到發飆」的密碼——別再購買減肥產品，改買減壓物品

文：蘇珊・亞伯斯（Susan Albers）

破解餓到發飆的密碼

你坐到桌前，把餐巾放在膝蓋上，舉起叉子那一刻所發生的，其實與你吃或不吃食物沒有多大關係。吃之前與吃之後發生的事情同樣重要，甚至更重要。舉例如下。

前幾天，我的諮詢者丹妮絲來訪時情緒失控，淚流滿面，整個人非常狼狽。她對自己進行了長達一個多小時的自我批評和貶低，說自己那個禮拜的食物選得「糟透了」。

那次和她碰面正好在復活節後。過節前幾天，她熬夜把房子上上下下打掃了一遍。因為她挑剔的公婆打算留下來過週末，她要確保家裡一塵不染。復活節彌撒和晚餐都進行得很愉快。但當公婆離開，孩子們上床睡覺後，她拆開了復活節的籃子，把裡面的花生醬巧克力蛋都吃光了。第二天，她答應自己不再吃糖。但到了中午，她就已經吃完了籃子裡剩下的糖果。那一整天她都焦躁不安的。「糟糕」是她想到能用來描述她在猛吃糖果時和之後，身體感受的唯一詞彙。

第二週，她走進我的辦公室時，完全變了個人。她平靜溫和，面帶微笑，衣著光鮮。她坐下來輕鬆地說：「這一週我過得很好，完全沒有暴飲暴食。」此刻的丹妮絲儼然擺脫了上禮拜的糟糕狀態。

你可能無法理解：怎麼會有人這個禮拜過得像場災難，而下個禮拜卻又一帆風順呢？

面對花生醬巧克力蛋崩潰的那個禮拜裡，丹妮絲白天在護士站工作了一整天，然後整晚都在打掃房子。我有點擔心，以我對丹妮絲的瞭解，她睡眠不足時，情緒和選擇食物的能力，都會出現一百八十度的大轉變。她只是太累了，筋疲力竭導致餓怒發作，即使有一大堆巧克力也於事無補。這個例子清楚表明，生活中的某些因素（比如睡眠不足），會完全掌控你對食物的選擇。

有時，想要改善餓怒，就必須考慮其他生活方式因素的影響。換句話說，在深入管理餓怒之前，先思考一下本章中提到的各個方面，你就可以選擇最輕鬆的方式，並知道該在哪些方面好好努力。

就丹妮絲的例子而言，我們可以花上一整天的時間研究該如何避免失控地吃糖，比如，把糖果收起來、不買糖果或是分散注意力。但實際上，好的睡眠是將所有餓怒管理技巧付諸實踐不可或缺的第一步。對丹妮絲來說，要早點睡覺並不容易。她是個夜貓子，經常在晚上忙著處理帳單、洗衣服。雖然做出改變需要花費很多時間和精力，但是將餓怒轉變為開心獲得的回報更多。

在讀到這章時，想想飯前、吃飯時和飯後發生的事情，是如何影響你的食物選擇？是什麼控制了你的食物選擇能力，讓你不去吃能使你開心又滿足的食物？

減壓戒怒吃

「當我又餓，壓力又大時，就得當心了！我會根本不在乎我吃什麼，尤其是在得做出許多決定時，我根本就不擅長做決定。對我而言，要做決定就是一種壓力，這種壓力也會讓我選擇糟糕的食物。我會說『管他去的』，然後不顧後果地拿起眼前的食物就塞進嘴裡。結果呢，儘管我並不是真的想吃，但也會因為覺得壓力實在太大而屈服於情緒性進食。」

每當感到有壓力時，我⋯⋯

會將眼前所見的所有食物一掃而光。

根本不在乎自己到底吃了什麼。

完全沒有胃口。

一邊把手伸向巧克力和薯片，一邊向自己保證，一旦生活不再這麼緊張，自己就會好好吃東西。

不會因為有壓力就吃東西紓壓，也會盡量做其他能讓自己感覺好些的事。

無論你的答案是上述哪一個或哪幾個，問題都是一樣的。壓力對食慾毫無益處。

之前我有一位諮詢者貝絲，她當時正經歷一場痛苦的離婚。前夫因為不同意離婚，便不斷發給她騷擾訊息和郵件。悲傷和憤怒讓她苦不堪言，長達數週她都不想好好吃飯。這種感覺令她十分不快樂，身體也不舒服。她描述道，這就是在跟自己嘔氣。「大部分時候我找到什麼就吃什麼，不想在吃這件事上浪費太多精力，甚至有時候會一天三餐都吃麥片。」她說道，「幾天前，我只想躲在毯子裡，整晚吃薯片。」幾個月後，她終於受夠了這種感覺。

貝絲來到我的辦公室，說了她的故事，並告訴我她希望自己能吃得更用心、更專注。當時我就知道首要任務並非改變貝絲的飲食。事實上，除非改變她的壓力程度，否則她是無法做到正念飲食的。我們無法控制她的前夫（儘管她曾經很想控制），但我們能改變她處理壓力和照顧自己的方式。對於我的許多諮詢者來說，在搞清楚壓力在他們的食物選擇中會產生什麼影響前，我們甚至不會談論任何與食物有關的話題。

研究結果顯示：壓力對食慾和飢餓程度有直接的影響。反之亦然，不良的飲食習慣和常感到飢餓，都會使人更緊張。而越有壓力，就越難照顧好自己，也越難覺察自己的飲食。

貝絲正經歷一個許多人都很熟悉的惡性循環。感覺有壓力時，我們通常不會好好吃飯，但這會引發餓怒，進一步給身體帶來壓力。而身處壓力中的我們就更難應對額外的壓力，哪怕只是小小的挫折和煩惱。這也就是為什麼人在飢餓時，很有可能因為一些小事而大發脾氣。

隨著時間的推移，持續的壓力會導致慢性發炎，然後開始在你體內肆虐，造成嚴重的問題。你是否見過朋友在經歷壓力高峰期後突然變老，或是比對過美國總統任職前後的照片？在那一段不算長的時間裡，他們的皺紋增加，頭髮白了—這通常就是長期身處壓力中的表現。

不斷有研究證明，當人們置身緊張的環境中，會更難做出有意識的食物選擇。在一項研究中，有一半的參與者被要求將手浸入冰水中以產生壓力，而另外一半則沒有。隨後，這兩組人要對食物做出選擇，同時機器也在掃描著他們的大腦。剛剛經歷了壓力，將手浸入冰水的那一組，更傾向選擇美味可口的食物，而非健康的食物。