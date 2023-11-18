四大原因、三大影響，分析柯文哲「藍白合」的妥協讓步與未來發展
我們想讓你知道的是
我們可以發現柯文哲這次的妥協融合著呼應民意、改變政治環境以及政治現實的考量，當然身處不同的政治立場，也可能對於這次的妥協會有全然不同的解釋、產生截然不同的感受。而你又是怎麼認為的呢？
文：黃凱祥（學生）
11月15日藍白合正式成形，然而這次協商的結果，所簽訂的協議普遍被大眾視為是柯文哲的讓步，筆者提出四個柯文哲會願意做出這麼大的妥協的原因，並分析民眾黨政治利益會產生什麼樣的影響。
1. 政黨輪替優先
柯陣營過去所希望的民調方式是如果要讓3%，必須是賴清德、侯友宜與柯文哲各自分開的情形之下所做出的民調，這邊的理論基礎，在於3%內的差距在統計上並未有實質意義，這是柯做的第一個讓步。不過在政治利益上，柯政營必定會去觀察民調結果是否顯示柯文哲與侯友宜有3%以上的差距，所以這個讓步只能算是小小的讓步。
但馬總統突然拋出的侯柯與柯侯與賴蕭做對比式民調，顯然是希望兩人共同出現在選票上，在這樣去施行民調，看誰高就支持誰。
這其中，柯文哲做出的最大讓步也最出乎意料的，在於柯侯與侯柯共同出現在選票上的情況之下，柯文哲仍舊讓出3%，這背後的大目標是達成政黨輪替，政黨輪替的最大可能是兩個人合在一起，而如今柯文哲也秉持與先前所提出的方案相同的信念，在無意義的誤差之下選擇讓步。
2. 呼應民意
白陣營體認到當今社會，有極大部分民意希望朝向政黨輪替的方向前進，而這些民意並不在乎到底藍白誰是正的誰是副的，只要你們合在一起都好，而如此被浪潮推動的政治狀況，柯文哲選擇呼應民意妥協許多，讓藍白合成定局。
3. 政治現實
不可否認的是，台灣政治生態依舊處於選舉需要消耗大筆金費的時代，也需要基層的組織動員，而這兩項都是柯文哲所缺乏的，這也使得柯文哲考慮是否應該單獨參選到底。
4. 改變政治環境
柯文哲時常提到，他的每一次參選都是改變台灣政治的社會運動，那這次的協商的結果，所希望達成的政治社會運動是什麼？
很明顯，當柯文哲意識到各自出來選其當選的機率很低，有可能又使民進黨保送並且立委極大化甚至再次過半，柯文哲這時似乎在想的是，即使無法一步登天對台灣政治環境做出全面改造，也希望能讓這次參選使台灣過去兩黨極端對立的態勢趨緩，使台灣政治生態逐漸朝向內閣制與兩黨不過半的方向走。
這樣我們就更能理解柯文哲做出這樣的妥協背後的考量：是想逐漸的改變政治生態，而非一次就完全的改變。
藍白合對於民眾黨政治利益
就政治的利益來看，我們可以探討藍白合對於民眾黨會產生什麼樣的影響。
1. 士氣低落影響選情／政黨輪替重現曙光
藍白合作的消息一傳出來，許多柯粉不免有些失望，畢竟這對柯文哲來說幾乎底定是要當副手了，此時白陣營選民的投票意向就可能產生動搖，只要你不是當正的我就不去投票，而在選舉造勢時同樣也會受到國民黨的影響，這背後會影響到的是白陣營最需要的不分區選票，如果連這個都失去，無疑對柯文哲來說是重傷害。
另一方面來說也有人認為，藍白合無疑再現政黨輪替的曙光，會使期盼在野輪替的民眾增加投票意願，這些選民看到柯文哲的讓步可能將政黨票灌在民眾黨上。
但不論如何，這樣的談判結果短期內對柯文哲基本盤的傷害一定會有，如何召回流失的基本盤選票選民，再進而擴大其政黨支持群眾是往後柯文哲必須面臨的課題。
2. 部會首長／總統
如果最後藍白合成功並且打贏了這場選戰，依照協商合約民眾黨是可能取得部會首長的職位的，這對柯文哲來說，如同為其政黨的延續繼續注入活水。另一方面，由於行政院長很可能是由藍營所指派，此時行政院轄下各部會能否完成當初政黨協商的意志，則必須後續持續觀察。
當然，如果是藍白不合的情況之下，柯文哲最後贏得這場選戰取得總統的職位的機率極低，相信他也有所認知。
3. 政黨主體性價值的流逝
如果這場選舉最後藍白未拿下政權，不要說任命部會首長的夢想告吹，連帶民眾黨不分區立委的表現都會受到影響，回頭檢討時將可能被選民解讀為怯戰，失去超脫藍綠之外的政黨主體性價值。如果那樣的狀況發生，這次合作可能對民眾黨產生重大的打擊。
所以在論述政黨主體性價值時，柯文哲必須將強在兩黨共識以外的其他專屬於民眾黨的價值，如果民眾黨未來仍希望持續壯大，支撐這股力量的仍必然得是政黨的主體性價值。
我們可以發現柯文哲這次的妥協融合著呼應民意、改變政治環境以及政治現實的考量，當然身處不同的政治立場，也可能對於這次的妥協會有全然不同的解釋、產生截然不同的感受。而你又是怎麼認為的呢？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
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別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
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政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
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