【小說】《百年月光》選摘：沒想到馬偕牧師借鑼後便一路敲敲打打，還說自己是「番仔」！
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作者創作皆以身邊人事物為寫作題材，而且鍾情於真實歷史為背景的小說作品，她花費多年走訪北桃園（南崁至大溪），以日籍台裔航空機師、在旅行社工作的業餘樂團樂手、懷有飛行夢熱愛重機的貨車司機、研究台灣早期常民史的說故事姐姐，穿插於南崁與東京兩地的愛情與家族故事。本書以平行時空與多重宇宙的敘述方式，奇妙地連結了當代與晚清兩個時代。
文：夏琳
吳永和與馬偕
阿青與月娘從來不會錯過元帥廟祭典的廟前擺攤機會，在廟前早早佔個位，月娘幫忙布置，大略完成後便留阿青負責銷售。廟會期間人潮滾滾，今天是廟會最後一天，香客必定爆滿，生意一定很好，她得趕緊回去與母親一起製作下一批小食，生意好也要夠賣才行。
不知何時開始人潮漸漸湧入元帥廟，善男信女們穿著自己最好的衣服，各種新款綾羅綢緞，爭奇鬥豔，無論大戶地主或小戶商家婦女都前來祈福上香，她們毫不吝惜地展示她們的純金簪飾，就算原本僅有三分姿色，經過梳裝打扮更是增麗七分，佛要金裝，人要衣裝，一點都不假。
月娘被人群阻隔，她揮揮手一溜煙跑不見，阿青已經開始忙起來，客人聞香靠了過來。
「阿青，我也要兩份。」
「好喔！你和大娘一起來拜拜嗎？沒問題，我多給幾塊。」
放眼望去阿青的攤子人最多，樹下還有五、六個等著買的顧客，他看了一眼同窗好友，向他咧開了嘴笑。吳永和與母親一起到元帥廟參拜，經過阿青的小攤忍不住掏出錢包買兩份，一份孝敬母親，另一份自己大快朵頤。
「真好呷，難怪賣這麼好，誰做的啊，上次在先生那看到你孝敬一大包，竟然沒有留兩塊給我，光是聞到香味肚子就咕咕叫不停，心心念念想交關！」吳永和吃下最後一條炸魚塊，忍不住吸吮沾滿食物醬料的食指一口，把剩下餘味全掃入嘴裡。他站在阿青身邊，吃得津津有味，臉上全是滿足與享受美味而且意猶未盡的表情，成了小攤現成的活招牌。
「給恩師的束脩當然不能讓你偷吃兩塊，這是鄰居大娘做的，她們是大戶人家出來的，看過的吃食比我們小戶人家多，做出來的東西當然好吃。她們搬來南崁沒多久，下次介紹給你認識，剛好大娘女兒才離開一會，她們還忙著備料。」阿青手裡沒停歇收錢找錢。
「待會賣完我幫你一起收拾，要不要一起去茂林齋？先生讓我去跑個腿，送幾本書給林夫子，我們可以順便去找阿給那小子。」
德門居是頂社林家祖厝，茂林齋在德門居西廂，雄偉氣派，不是一般土埆厝能比，他們的共同朋友阿給兄弟，就住在德門居偏院，也是林家的一支。
「想去！好久沒找阿給、阿買他們，不過我大概不能去，待會廟裡還有工作，今天我還要去清理惜字亭 [1] 的灰燼，今天有不少人帶了要燃燒的字紙，數量不小，常常要去定期清理，夏叔已經交代在廟會期間我不能跑太遠。」阿青猶豫不定，他很想跟永和一起去，又擔心工作做不完。
阿青總是忙碌工作賺錢，吳永和有時很羨慕阿青自由自在，沒大人管，不像他被要求讀書，家裡雖然不需要他工作，但身為長子總有莫名壓力在身上，他是少爺，下個月家裡還幫他找了個童養媳進門伺候，他只要好好讀書就可以，最好能拿個功名，就算沒考中，至少會讀會寫繼承家業。
比起阿青來，自己是個無憂無慮、不需為三餐奔波的少爺一點也沒錯。
他繼續遊說阿青，「從這裡走去茂林齋半個時辰能到，把東西交給先生後，找到阿給，兩個時辰後再回來，你看看，生意那麼好，不就快賣完了嗎？趕緊收拾我們去。」阿青猶豫良久，估量時間還是太趕，月娘那邊還要再出最後一次料，必須賣完才行。他搖搖頭說不去，惜字亭和十幾個供奉香爐要清理、祭典後各殿內外需要打掃，他約定明天一定找永和去溪邊玩。
永和不勉強阿青同行，約好明天時間見面，他找到虔誠舉香跪拜的母親，告知要去替老師辦事，便先離開元帥廟。他心滿意足吃完阿青的點心，覺得牙齒有點酸疼，找了熟悉的農家要些水喝幾口，把牙酸感褪減下去。
他離開元帥廟後往頂社方向走去，很快找到林為恩，林夫子接過幾本書，溫言考查他的學業，永和還算對答如流，林為恩也沒再留他，揮揮手讓他離開去德門居找林維買兄弟，他沒找到人，原來今日早早就放學，全都到外頭幫忙農事，還好阿青沒來，不然真的白跑一趟。他在路上邊想邊走，放眼望去全是農田，阡陌交錯，綠油油一片，三五各自成群的白鷺鷥不時掠過田地，在田裡辛勤工作的農夫頂著烈日彎腰拔草。
吳永和坐在樹蔭下，遠望農人辛苦，自己身體不夠強健，這辛苦農務自己萬萬做不來。他收回視線，另一頭遠遠走來一行五人，穿著奇異，全白長衣長褲，脖子掛著一串閃亮十字形鍊條，等他們走近，其中一人還蓄留大鬍子，眼睛竟然是藍的。
這莫非就是父親和朋友常在聊的——外國洋人？
「這位公子，請問去南崁庄走這條路，著無？」那個大黑鬍子一口道地聽得懂的話，雖然腔調有點奇怪。
「是，這條路一直走到底，看見元帥廟，再往廟前走就是南崁庄上最熱鬧的地方。」
「真多謝，這個送你，耶穌愛你，阿門。」大鬍子給了他一張紙，向他做了個祈福的手勢。
「不用謝，你們是牧師？」他突然想起父親和友人偶爾聊天會冒出的一個詞，脫口而出問道。
「公子，你信耶穌嗎？我們是基督教宣教師，從淡水來的，我們常在山那頭的五榖坑傳道，我叫馬偕（George Leslie Mackay），他們是我的學生。」黑鬍子眼睛一亮，一個路上遇到的少年竟然知道他們，不由得一喜。
「馬偕牧師你好，我也只是聽父親與友人偶爾聊天提起，我不知道耶穌是誰，這樣吧，我也是順路要回家，你們可以和我一起走。」
「如果這樣，那就更好了，請問這位小兄弟按怎稱呼？」
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AI驅動行銷新境界！微軟聚焦Copilot探究人工智慧創變行銷新動能
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行銷人應該把最關鍵的時間，投注在真正有價值的工作，但是在過去，多數行銷工作者卻總感覺時間不夠用！進入AI時代，人工智慧大幅改變行銷模式，想知道如何利用生成式AI提升行銷決策與執行效率？微軟與INSIDE POSSIBLE合辦AI社群聚會「智勝未來 行銷再進化：AI助攻企業開啟客戶新旅程」，第一手解密行銷結合AI的使用情境，讓所有行銷人智慧工作、智勝未來！
身為行銷決策者或在第一線作戰人員，是否感覺永遠被時間追著跑？總希望有三頭六臂，同時要發揮創意靈感，又要兼顧數據洞察的雙軌能力，提升自家品牌的各種行銷成效；甚至行銷部門被賦予扮演業績助攻手，創建嶄新的顧客旅程、提供個人化行銷溝通，進而幫助品牌招攬新客、喚回舊客，挖掘更多潛在商機。
然而，要達到上述情境價值，行銷部門卻總覺得使不上力！原因為何？仔細觀察現在行銷成員的工作模式，可以發現行銷成員當前遭遇到幾類困境：
- 數據分析---進入MarTech時代，行銷需要花費更多時間和精力彙整數據分析，並且還要進一步洞察數據來優化決策
- 創意內容製作---需要不斷產製吸引消費者的內容，而且要同時兼顧創意與成效
- 多通路行銷---通路碎片化，行銷人需整合及管理多個渠道的行銷活動以觸及更多潛在顧客
- 廣告成效優化---伴隨數位廣告成本逐年增長，以及行銷資源越來越少，必須以有限預算轉換最高投資報酬率
- 因應變化的韌性--市場及消費者需求變化速度越來越快，擬定準確的行銷決策更具挑戰
上述難題，我們為什麼可以清楚得知？這些內容，其實我們也是運用生成式AI，透過精準提問來得知相關解答。另外，為了佐證資料正確性，從這些回覆的參考資料來源，我們也從調研報告，確實找到幾項真實的數據。
像是HubSpot最新發布的《行銷狀態報告》（The State of Marketing 2023），裡面就提到，平均行銷人員每天花多6小時在手動工作，相信如果能善用數位工具，甚至是AI解決方案的行銷人員，他們的策略效率一定能贏過那些仍然沒有使用的群體。
翻轉行銷日常！微軟示範Copilot如何成為行銷人的絕佳助手
上述討論在在可以發現，現在行銷人員面臨的難題是相當多面，並且隨著技術的發展，這些難題也將會更為複雜。AI，正是能輔助行銷人克服難題、提高工作效率，以及增長行銷成效的解方之一。
根據Gartner的報告預測到2025年，所有組織當中，大約會有75%的行銷職能將會結合人工智慧，過往生產型的工作，將會轉行變成更具策略性的活動。意味將有越來越多的企業，會在這一兩年積極把人工智慧導入到內部組織的行銷流程，從策略擬定到落地執行，以更敏捷且以數據為基礎的方式，來應對未來的商業挑戰。
另一方面，進入注意力破碎加上媒體分眾化時代，根據統計現代人每日平均接觸達4,000則廣告訊息，平均注意力時間剩下8秒。對行銷人而言，根據消費者輪廓進行明確地分眾，並且因應不同分群，設計出最適合的溝通內容以達到精準行銷，這些都能開始藉由AI提供輔助。
像是Dynamics 365 Customer Insights根據顧客過往的搜尋、互動、交易等行為數據，透過AI及機器學習的運算，找出產品喜好、平均購買量、以及顧客終身價值等具有價值的見解；搭配具有相似購買模式的其它顧客經驗這類洞察資料，藉此建立起個人化的顧客旅程，在對的時間、對的通路提供預測性的產品推薦。AI能幫助品牌在不同檔期實踐精準行銷，也讓行銷人可透過分析儀表板追蹤成效，有助於行銷策略的優化。
對此，微軟攜手INSIDE將在12月15日，於台北艾麗共同舉辦INSIDE POSSIBLE AI社群聚會，以「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」為主題，從數據洞察、媒體廣告創意、決策效率、乃至於AI衍生的著作權等多維度議題切入，提供行銷領域工作者，一場充滿實戰應用的知識饗宴。
本次活動議程，邀請KPMG安侯企業管理股份有限公司數位創新服務的林大中，帶來第一手最新2024行銷趨勢；關鍵評論網媒體集團整合長李致緯、安然科技執行長嚴中健，將分別從媒體廣告提案成功變現，以及行銷打造全新顧客旅程扮演業績助攻手等主題，剖析如何運用AI工具結合預測受眾輪廓、尋找潛在顧客的具體方式。
另一方面，微軟代表的相關講者，會從不同構面演繹AI的使用情境。台灣微軟首席營運長陳慧蓉希望翻轉行銷長的思維，講解如何從不同角度理解AI、結合AI；台灣微軟技術專家林毓忻將說明Copilot的重點功能，重塑行銷人的過往工作模式；台灣微軟法務副總經理廖怡苓則從法律議題著手，探究創意工作使用AI生成內容需注意的規範。
不論您是企業C-level決策層或第一線作戰人員，只要渴望掌握最新MarTech行銷應用趨勢、以及希望知道怎麼運用AI，讓工作達到事半功倍，這場「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」將是揮別2023、放眼2024的交會時機，最重要的一場行銷盛會。
活動資訊
名稱：智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程
時間：2023/12/15（五）13:30-16:00
地點：台北艾麗酒店5樓 楓柏廳（110台北市信義區松高路18號）
活動名額數量有限，點此立刻報名！