【小說】《百年月光》選摘：沒想到馬偕牧師借鑼後便一路敲敲打打，還說自己是「番仔」！

文：夏琳

吳永和與馬偕

阿青與月娘從來不會錯過元帥廟祭典的廟前擺攤機會，在廟前早早佔個位，月娘幫忙布置，大略完成後便留阿青負責銷售。廟會期間人潮滾滾，今天是廟會最後一天，香客必定爆滿，生意一定很好，她得趕緊回去與母親一起製作下一批小食，生意好也要夠賣才行。

不知何時開始人潮漸漸湧入元帥廟，善男信女們穿著自己最好的衣服，各種新款綾羅綢緞，爭奇鬥豔，無論大戶地主或小戶商家婦女都前來祈福上香，她們毫不吝惜地展示她們的純金簪飾，就算原本僅有三分姿色，經過梳裝打扮更是增麗七分，佛要金裝，人要衣裝，一點都不假。

月娘被人群阻隔，她揮揮手一溜煙跑不見，阿青已經開始忙起來，客人聞香靠了過來。

「阿青，我也要兩份。」

「好喔！你和大娘一起來拜拜嗎？沒問題，我多給幾塊。」

放眼望去阿青的攤子人最多，樹下還有五、六個等著買的顧客，他看了一眼同窗好友，向他咧開了嘴笑。吳永和與母親一起到元帥廟參拜，經過阿青的小攤忍不住掏出錢包買兩份，一份孝敬母親，另一份自己大快朵頤。

「真好呷，難怪賣這麼好，誰做的啊，上次在先生那看到你孝敬一大包，竟然沒有留兩塊給我，光是聞到香味肚子就咕咕叫不停，心心念念想交關！」吳永和吃下最後一條炸魚塊，忍不住吸吮沾滿食物醬料的食指一口，把剩下餘味全掃入嘴裡。他站在阿青身邊，吃得津津有味，臉上全是滿足與享受美味而且意猶未盡的表情，成了小攤現成的活招牌。

「給恩師的束脩當然不能讓你偷吃兩塊，這是鄰居大娘做的，她們是大戶人家出來的，看過的吃食比我們小戶人家多，做出來的東西當然好吃。她們搬來南崁沒多久，下次介紹給你認識，剛好大娘女兒才離開一會，她們還忙著備料。」阿青手裡沒停歇收錢找錢。

「待會賣完我幫你一起收拾，要不要一起去茂林齋？先生讓我去跑個腿，送幾本書給林夫子，我們可以順便去找阿給那小子。」

德門居是頂社林家祖厝，茂林齋在德門居西廂，雄偉氣派，不是一般土埆厝能比，他們的共同朋友阿給兄弟，就住在德門居偏院，也是林家的一支。

「想去！好久沒找阿給、阿買他們，不過我大概不能去，待會廟裡還有工作，今天我還要去清理惜字亭 [1] 的灰燼，今天有不少人帶了要燃燒的字紙，數量不小，常常要去定期清理，夏叔已經交代在廟會期間我不能跑太遠。」阿青猶豫不定，他很想跟永和一起去，又擔心工作做不完。

阿青總是忙碌工作賺錢，吳永和有時很羨慕阿青自由自在，沒大人管，不像他被要求讀書，家裡雖然不需要他工作，但身為長子總有莫名壓力在身上，他是少爺，下個月家裡還幫他找了個童養媳進門伺候，他只要好好讀書就可以，最好能拿個功名，就算沒考中，至少會讀會寫繼承家業。

比起阿青來，自己是個無憂無慮、不需為三餐奔波的少爺一點也沒錯。

他繼續遊說阿青，「從這裡走去茂林齋半個時辰能到，把東西交給先生後，找到阿給，兩個時辰後再回來，你看看，生意那麼好，不就快賣完了嗎？趕緊收拾我們去。」阿青猶豫良久，估量時間還是太趕，月娘那邊還要再出最後一次料，必須賣完才行。他搖搖頭說不去，惜字亭和十幾個供奉香爐要清理、祭典後各殿內外需要打掃，他約定明天一定找永和去溪邊玩。

永和不勉強阿青同行，約好明天時間見面，他找到虔誠舉香跪拜的母親，告知要去替老師辦事，便先離開元帥廟。他心滿意足吃完阿青的點心，覺得牙齒有點酸疼，找了熟悉的農家要些水喝幾口，把牙酸感褪減下去。

他離開元帥廟後往頂社方向走去，很快找到林為恩，林夫子接過幾本書，溫言考查他的學業，永和還算對答如流，林為恩也沒再留他，揮揮手讓他離開去德門居找林維買兄弟，他沒找到人，原來今日早早就放學，全都到外頭幫忙農事，還好阿青沒來，不然真的白跑一趟。他在路上邊想邊走，放眼望去全是農田，阡陌交錯，綠油油一片，三五各自成群的白鷺鷥不時掠過田地，在田裡辛勤工作的農夫頂著烈日彎腰拔草。

吳永和坐在樹蔭下，遠望農人辛苦，自己身體不夠強健，這辛苦農務自己萬萬做不來。他收回視線，另一頭遠遠走來一行五人，穿著奇異，全白長衣長褲，脖子掛著一串閃亮十字形鍊條，等他們走近，其中一人還蓄留大鬍子，眼睛竟然是藍的。

這莫非就是父親和朋友常在聊的——外國洋人？

Photo Credit: 黑體文化出版 遇見馬偕

「這位公子，請問去南崁庄走這條路，著無？」那個大黑鬍子一口道地聽得懂的話，雖然腔調有點奇怪。

「是，這條路一直走到底，看見元帥廟，再往廟前走就是南崁庄上最熱鬧的地方。」

「真多謝，這個送你，耶穌愛你，阿門。」大鬍子給了他一張紙，向他做了個祈福的手勢。

「不用謝，你們是牧師？」他突然想起父親和友人偶爾聊天會冒出的一個詞，脫口而出問道。

「公子，你信耶穌嗎？我們是基督教宣教師，從淡水來的，我們常在山那頭的五榖坑傳道，我叫馬偕（George Leslie Mackay），他們是我的學生。」黑鬍子眼睛一亮，一個路上遇到的少年竟然知道他們，不由得一喜。

「馬偕牧師你好，我也只是聽父親與友人偶爾聊天提起，我不知道耶穌是誰，這樣吧，我也是順路要回家，你們可以和我一起走。」

「如果這樣，那就更好了，請問這位小兄弟按怎稱呼？」