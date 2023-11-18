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2023/11/18,
政治

缺乏定位的「聯合政府」拼裝車：藍白意識形態本不同，若當選如何落實兩黨主張？

缺乏定位的「聯合政府」拼裝車：藍白意識形態本不同，若當選如何落實兩黨主張？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「藍白合」因為缺乏共同理念的支持，唯一的理念也僅是「下架民進黨」這類仇恨政治的主張，因此藍白整合的問題也飽受「政治分贓」的批評。沒有意識型態或共同理念的討論，或是沒有提出共同的政策主張，在毫無價值基礎之上想組成聯合政府，可能也會進一步導致未來政府治理的不穩定。

文：呂紹齊（東海大學政治學研究所碩士生）

11月15日，藍白兩派陣營在前總統馬英九的見證下成功整合，無疑為政壇拋下了震撼彈。從第一次雙方競選辦公室的協商開始，就吸引眾人與媒體的矚目，也成為每天新聞討論的焦點。然而，對於推出最終人選的方式有著嚴重分歧，起初雙方不願意妥協，侯、柯兩位候選人公開互相喊話的含情脈脈，也讓藍白整合被視為一場秀。

因為缺乏共同理念的支持，唯一的理念也僅是「下架民進黨」這類仇恨政治的主張，因此藍白整合的問題也飽受「政治分贓」的批評。沒有意識型態或共同理念的討論，或是沒有提出共同的政策主張，在毫無價值基礎之上想組成聯合政府，可能也會進一步導致未來政府治理的不穩定。

意識形態的本質問題

針對藍白整合的問題，筆者在此提出幾項關鍵因素。

首先，兩黨之間本身就意識形態上出現本質性的問題，國民黨很明顯是擁護一個中國的「九二共識」；民眾黨則表態將統獨放一邊，著重在處理民生與經濟問題，但柯文哲拋出「兩岸一家親」的論述，也讓選民對其兩岸政策主張更加模糊。

其次就選民結構而言，因為柯文哲多次公開發表討厭國民黨的論述，招致藍營基層支持者的批評。民眾黨的支持者大多也討厭藍綠兩黨的固有政治惡習，對於藍綠兩黨之間的政治口水感到厭煩，希望台灣政壇能夠迎來相信科學理性的「新政治」。此外，在政治光譜上，柯文哲所代表的選民結構也可以被分析為「民主批判者」與「民主順從者」。

而本身就吸納不同政治態度的政黨，在與另一政治態度同質性較高的政黨（國民黨）整合，勢必將流失部分具有民主支持態度的選民。

「民主批判者」與「民主順從者」

這兩者的區分，可以從「民主支持度」與「民主滿意度」兩個面向來分類。

所謂民主批判者是指對民主體制保持著高度支持，但不滿意現在政府的施政；民主順從者則是對民主沒有顯著的支持，但可能對於民主滿意度也沒有太多的偏好，在選民結構上屬於順從的角色。

在過往研究文獻當中，也透過選舉輸家與選舉贏家的解讀，判斷大部分綠營民眾屬於民主支持者與民主批判者，而大部分藍營民眾則屬於民主順從者與民主離異者。在民眾黨加入台灣的政治板塊之後，可以在光譜劃定其支持者為「民主批判者」與「民主順從者」。

這也可以解釋為什麼柯文哲逐漸向地方派系來靠攏，因為這些派系要角在台灣派系政治的發展脈絡當中，本質上是屬於恩庇侍從的順從者角色。

最後，則是藍白整合之後，府會與內閣官員如何配置？立法委員的席次是否共享？共同政策是什麼？共同關注的政策焦點為何？至今仍無法給予大眾更廣泛和深入的回應，也沒有明確說明未來對於國家主權的想像和主張，在多變的國際局勢之下，台灣的國家定位不見清楚的討論，當然，政黨退出的機制也沒有更明確的規範。

未來的政府，是否能夠落實兩黨的主張？

回到今天整合成功的消息，在兩黨忽略前段討論過程與脈絡的同時，在前總統馬英九的見證下，取得突如其然的成功。

在政黨協商整合的資料當中可見，由馬辦、國民黨及民眾黨各推薦一位民調專家，評估11月7日至11月17日社會各界的民調結果，並由馬辦於11月18公布結果。而該份協商共識當中，最令筆者感到驚訝的是第六點共識，不禁令人懷疑這場協商完全沒有政治專業的參與，兩黨提出的共識更是破綻百出，完全不見任何具有建設性的合作機制。

第六點提到「國民黨及民眾黨承諾⋯⋯必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」。考量到我國的政治制度與實務運作情況，總統雖然有權主責國防與外交，但行政院和立法院對於國防、外交的影響與合作，卻沒有在該份文件當中受到討論。

首先，我們先從「除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配」來分析，既然是藍白整合，先不論最終產生的人選是誰，副總統在國防外交的角色定位何在？副總統所屬政黨在院會之間的官員或立法委員，是否會完全支持總統的國防、外交論述？

因此也將衍生出一個關鍵問題，那就是屬於副總統陣營的部會官員與立委，肯定與總統陣營所分屬的黨派不同，即便是不同政黨也都必須服從總統對於國防外交的政策。那國民黨與民眾黨之間，對於兩岸、國防、外交甚或國家主權定位的共同論述和意識型態，是否真的堅實到可以讓副總統陣營「完全服從」總統陣營所提出的國防、外交政策？

其次，從「民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」來分析，以權力制衡的角度來看，理應由國會來扮演權力分立之下監督制衡的角色，或是由在野黨來對執政黨進行監督制衡。按照此文義分析，筆者要先提問的是，民眾黨主責監督制衡，難道內閣要將民眾黨排除在外？或者是，民眾黨要在行政院「內部」對官員相互監督與制衡？

「其餘部會原則上依各黨派立委席次分配」，就這句話分析，立法委員的選舉結果，一定是由國民黨、民進黨取得前兩大黨的地位。按照我國實務運作，行政院院長是由總統任命，若是按照文義中的「依各黨派立席次分配」，其他部會官員會從民進黨進行甄選嗎？站在半總統制理論上的制度架構來看，藍白兩黨若同時承諾行政院應該由立法院多數信任才能上任，才比較符合共識所宣示的「為台灣第三波民主改革建立典範」。

柯文哲「共融多元 族群文化政策」記者會（1）
Photo Credit: 中央社

最後，按照國外聯合政府的案例，大致上皆以議題或部門作為分類，以彰顯各個黨派聯合執政的最大效益，發揮1加1大於2的功能。

例如2021年德國綠黨入閣來主責環保部門的業務，也回應了選民日益增長的環保訴求。但是在這份共識文件當中，我們只看到「監督制衡」或「建設發展」此類毫無明確性的政策分工。聯合政府如果能依照議題或部門業務來分類，不僅能夠提升政府的課責性，也讓選民知道哪一項議題由哪一個政黨主責，進而支持聯合政府的穩定運作。


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