缺乏定位的「聯合政府」拼裝車：藍白意識形態本不同，若當選如何落實兩黨主張？
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「藍白合」因為缺乏共同理念的支持，唯一的理念也僅是「下架民進黨」這類仇恨政治的主張，因此藍白整合的問題也飽受「政治分贓」的批評。沒有意識型態或共同理念的討論，或是沒有提出共同的政策主張，在毫無價值基礎之上想組成聯合政府，可能也會進一步導致未來政府治理的不穩定。
文：呂紹齊（東海大學政治學研究所碩士生）
11月15日，藍白兩派陣營在前總統馬英九的見證下成功整合，無疑為政壇拋下了震撼彈。從第一次雙方競選辦公室的協商開始，就吸引眾人與媒體的矚目，也成為每天新聞討論的焦點。然而，對於推出最終人選的方式有著嚴重分歧，起初雙方不願意妥協，侯、柯兩位候選人公開互相喊話的含情脈脈，也讓藍白整合被視為一場秀。
因為缺乏共同理念的支持，唯一的理念也僅是「下架民進黨」這類仇恨政治的主張，因此藍白整合的問題也飽受「政治分贓」的批評。沒有意識型態或共同理念的討論，或是沒有提出共同的政策主張，在毫無價值基礎之上想組成聯合政府，可能也會進一步導致未來政府治理的不穩定。
意識形態的本質問題
針對藍白整合的問題，筆者在此提出幾項關鍵因素。
首先，兩黨之間本身就意識形態上出現本質性的問題，國民黨很明顯是擁護一個中國的「九二共識」；民眾黨則表態將統獨放一邊，著重在處理民生與經濟問題，但柯文哲拋出「兩岸一家親」的論述，也讓選民對其兩岸政策主張更加模糊。
其次就選民結構而言，因為柯文哲多次公開發表討厭國民黨的論述，招致藍營基層支持者的批評。民眾黨的支持者大多也討厭藍綠兩黨的固有政治惡習，對於藍綠兩黨之間的政治口水感到厭煩，希望台灣政壇能夠迎來相信科學理性的「新政治」。此外，在政治光譜上，柯文哲所代表的選民結構也可以被分析為「民主批判者」與「民主順從者」。
而本身就吸納不同政治態度的政黨，在與另一政治態度同質性較高的政黨（國民黨）整合，勢必將流失部分具有民主支持態度的選民。
「民主批判者」與「民主順從者」
這兩者的區分，可以從「民主支持度」與「民主滿意度」兩個面向來分類。
所謂民主批判者是指對民主體制保持著高度支持，但不滿意現在政府的施政；民主順從者則是對民主沒有顯著的支持，但可能對於民主滿意度也沒有太多的偏好，在選民結構上屬於順從的角色。
在過往研究文獻當中，也透過選舉輸家與選舉贏家的解讀，判斷大部分綠營民眾屬於民主支持者與民主批判者，而大部分藍營民眾則屬於民主順從者與民主離異者。在民眾黨加入台灣的政治板塊之後，可以在光譜劃定其支持者為「民主批判者」與「民主順從者」。
這也可以解釋為什麼柯文哲逐漸向地方派系來靠攏，因為這些派系要角在台灣派系政治的發展脈絡當中，本質上是屬於恩庇侍從的順從者角色。
最後，則是藍白整合之後，府會與內閣官員如何配置？立法委員的席次是否共享？共同政策是什麼？共同關注的政策焦點為何？至今仍無法給予大眾更廣泛和深入的回應，也沒有明確說明未來對於國家主權的想像和主張，在多變的國際局勢之下，台灣的國家定位不見清楚的討論，當然，政黨退出的機制也沒有更明確的規範。
未來的政府，是否能夠落實兩黨的主張？
回到今天整合成功的消息，在兩黨忽略前段討論過程與脈絡的同時，在前總統馬英九的見證下，取得突如其然的成功。
在政黨協商整合的資料當中可見，由馬辦、國民黨及民眾黨各推薦一位民調專家，評估11月7日至11月17日社會各界的民調結果，並由馬辦於11月18公布結果。而該份協商共識當中，最令筆者感到驚訝的是第六點共識，不禁令人懷疑這場協商完全沒有政治專業的參與，兩黨提出的共識更是破綻百出，完全不見任何具有建設性的合作機制。
第六點提到「國民黨及民眾黨承諾⋯⋯必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」。考量到我國的政治制度與實務運作情況，總統雖然有權主責國防與外交，但行政院和立法院對於國防、外交的影響與合作，卻沒有在該份文件當中受到討論。
首先，我們先從「除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配」來分析，既然是藍白整合，先不論最終產生的人選是誰，副總統在國防外交的角色定位何在？副總統所屬政黨在院會之間的官員或立法委員，是否會完全支持總統的國防、外交論述？
因此也將衍生出一個關鍵問題，那就是屬於副總統陣營的部會官員與立委，肯定與總統陣營所分屬的黨派不同，即便是不同政黨也都必須服從總統對於國防外交的政策。那國民黨與民眾黨之間，對於兩岸、國防、外交甚或國家主權定位的共同論述和意識型態，是否真的堅實到可以讓副總統陣營「完全服從」總統陣營所提出的國防、外交政策？
其次，從「民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」來分析，以權力制衡的角度來看，理應由國會來扮演權力分立之下監督制衡的角色，或是由在野黨來對執政黨進行監督制衡。按照此文義分析，筆者要先提問的是，民眾黨主責監督制衡，難道內閣要將民眾黨排除在外？或者是，民眾黨要在行政院「內部」對官員相互監督與制衡？
「其餘部會原則上依各黨派立委席次分配」，就這句話分析，立法委員的選舉結果，一定是由國民黨、民進黨取得前兩大黨的地位。按照我國實務運作，行政院院長是由總統任命，若是按照文義中的「依各黨派立席次分配」，其他部會官員會從民進黨進行甄選嗎？站在半總統制理論上的制度架構來看，藍白兩黨若同時承諾行政院應該由立法院多數信任才能上任，才比較符合共識所宣示的「為台灣第三波民主改革建立典範」。
最後，按照國外聯合政府的案例，大致上皆以議題或部門作為分類，以彰顯各個黨派聯合執政的最大效益，發揮1加1大於2的功能。
例如2021年德國綠黨入閣來主責環保部門的業務，也回應了選民日益增長的環保訴求。但是在這份共識文件當中，我們只看到「監督制衡」或「建設發展」此類毫無明確性的政策分工。聯合政府如果能依照議題或部門業務來分類，不僅能夠提升政府的課責性，也讓選民知道哪一項議題由哪一個政黨主責，進而支持聯合政府的穩定運作。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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