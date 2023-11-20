彰化一點也不無聊：想了解吳音寧在對抗什麼，要從「謝家」開始說起

文：曹家豪（政治工作者）

一府二鹿三艋舺，在台灣發展史中鹿港佔有一席之地。古蹟、糕餅與傳統技藝都有鹿港一份，文化薈萃豐富，雖隨時代沒落，但還是能一窺其往往日神采。

今年7月，媒體大肆報導彰化成為網路票選最無聊的城市冠軍。彰化真的那麼無聊嗎？其實除了八卦山、多數人知道的員林市與彰化市，彰化海線像是鹿港芳苑等行程都能成為彰化海線一日遊，或是在員林山線到鹿港海線由76快速道路連接，都非常方便來一場旅行。

彰化的政治，其實也不無聊

彰化以政治來說，立法委員切成四個選區。在彰化政界一般都會說「彰化區」、「員林區」、「溪湖區」、「鹿港區」。

第一選舉區——從鹿港到伸港

作為早期的先驅城市鹿港可以說是地靈人傑，現任縣長是被稱為彰化政壇不敗女王的國民黨籍王惠美曾任議員、鎮長、縣長從來沒輸過，甚至2020大贏將近10萬票彰化區立委黃秀芳連任彰化縣長，得票率上升高過前一次對決魏明谷。

而王惠美不敗女王之路靠的就是扎實的組織戰，紅百帖自然不在話下，許多組織串連與地方關係王惠美是箇中好手，加上家族經營政壇多年，雖不到謝家規模，但其實力也算雄厚。而當選縣長後立法委員的空缺由柯呈枋接任後2020大選時卻被陳進丁之女陳秀寳集截胡，本來越選越沒力的陳進丁接班女兒後，陳家政治香火又續了下去。

這區選舉其實在彰化來說不溫不火，沒有太多躍上全國版面的消息，就連候選人資料都不算充足，但是否就像網路上所說彰化很無聊，連政治都是如此嗎？當然也不是！

彰化的觀光如此是因為沒有縝密規劃套裝與連接，就如同斷點一般零散當然就被覺得無聊。而一切都還是要回到縣政治理層面，王惠美要負責的可多了，縣長五年任內觀光不行、縣民出走、薪資所得倒數第一說是有進步，然後倒數第二。

作為鹿港出身的鎮長、議員、縣長基本應該要對觀光有所建樹，做不到就算了，截至2021年彰化縣政府公告的古蹟有60處，文化資產105處。可文化局2021年度為保存文化資產及發揚本土文化，編列預算經費8687萬餘元辦理文化資產保存修復及管理維護計畫，卻執行效率低下，甚至出現多次古蹟修復流標的情形，未能發包原因在縣府報告也只有草草幾字「修復工程因多次流標，計畫執行進度停滯不前，允宜針對未能發包原因研謀有效改善措施」。

看到這份資料不禁令人懷疑，這就是那個鹿港出身的彰化縣長所為？

Photo Credit: 中央社 彰化縣長王惠美（前中）

除了觀光，福興鄉與彰濱工業區也是彰化沿海重要的工作提供地區，而這裡本來可以更好甚至提供彰化高薪產業。

「風光大縣」由民進黨籍前縣長魏明谷提出，彰化鄉親對於「彰化好風光，風光好彰化」這句話不陌生，在風力發電的風場彰化屬於絕佳地區，而就地生產風機可以提供在地就業機會與提高收入，也能讓精密產業在彰化發展。光能產業也亦同，說是有招商卻只是偶爾幾篇新聞就沒了。

薪資還是那樣的低，人還是一樣的走。

地方政府外，立委也應該跟觀光局來處理彰化觀光的問題。在第一選舉區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉），民進黨籍的陳秀寳這次與國民黨籍的阮厚爵競選，阮厚爵看不到政策，最大的新聞就是喊話不要藍白配，而陳秀寳則著重在教育與民生交通。

這次鹿港區選舉其實應該也要有人來喊出，甚至計畫出如何讓鹿港區的觀光、產業來升級與串聯留住人才，那才是讓彰化變得不無聊真正關鍵。

第三選舉區——溪湖區的吳音寧對抗的是什麼？

彰化政治上稱的「溪湖區」，包含芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉。連綿濁水溪沿線與海線甚至也擁有員林郊區的埔心鄉。

這裡的產業結構大多為農工人口為主，且人口外流嚴重。老年化程度高，可能是台灣政治版圖上最傳統的一塊，在這邊的選舉模式就算到了今天依然有如上個世紀末一般，請客吃飯、人情往來甚至買票賄選，買票賄選的系統發展成熟，一票多少錢就連小孩子都能娓娓道來。

《孫子兵法・作戰第二》「凡用兵之法，馳車千駟，革車千乘，帶甲十萬，千里饋糧，則內外之費，賓客之用，膠漆之材，車甲之奉，日費千金，然後十萬之師舉矣。」就是在說打仗打的就是錢。

而選舉就是沒有硝煙的戰爭，在組織建構上當然也是花錢，往往可以選個議員甚至鄉鎮代表就花上百萬餘元，衍伸出許多貪汙案件或是因為選舉燒錢落選跑路更有任內經營不下去而消失無蹤的事情發生。台灣政壇就有一句話：「選舉沒師父，有錢買就有。」可見從古至今軍事到政治兵馬對於糧草的關係是如此緊密。

吳音寧溪州鄉出身，曾在溪州鄉公所服務之後北上成為北農總經理，到今天接受徵召成為彰化第三選區候選人，看似跟謝家對抗，其實也不只跟謝家對抗。

謝家是台灣第一個三代出立委的家族，謝言信、鄭汝芬、謝衣鳳甚至彰化縣議長也由謝典林拿下，2009年謝典林當選議員後在議長選舉中脫穎而出，那年謝典林年僅30，成為最年輕議長。

在此之後至今14年，彰化政壇幾乎可以說是謝家包辦，除了自家人上位外也會操作其他選舉讓支持的人物當選，在這次北斗鎮長的補選之中就是由謝典林支持的顏宏霖當選，將李玄在夫婦擠下，把北斗鎮收入謝家政治版圖之中。

彰化縣議長謝典林｜Photo Credit: 中央社 彰化縣議長謝典林

回顧謝家的實力日益壯大到甚至能影響總統大選的過程，要從謝言信經商有成並介入政治後接班的鄭汝芬說起，之後謝家也在商道方面日益壯大瓦斯行到營造業甚至到有線電視經營，南彰化在MOD出現之前只有謝家經營的三大電視第四台可以選擇，而三大電視透過蓋台、廣告與55頻道插進自家新聞頻道為自家選舉造勢宣傳，更甚至用來修理政敵。