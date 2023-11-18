Netflix《此時此刻》：打破國際平台的「hook」大戰思維，實驗成果如何？

百聿數碼繼《華燈初上》後，再以《此時此刻》成功扣關Netflix全球市場，出乎意料的這次推出的不是懸疑類型劇，甚至不是傳統「連續劇」，而是宛如亞馬遜（Amazon）《現代愛情》（Modern Love）的詩選劇。

十集共由五位不同導演執導，五位導演中，由經驗最老導的導演連奕琦擔任總導演，不僅執導第一集、第四集與第十集，亦為全劇定調，高炳權、黃綺琳、吳宗叡這三位金獎導演各拍兩集，新銳導演、曾以《水星記》MV入圍金曲獎的黃婕妤（Remii）則執導一集。

集結眾多導演和華麗卡司的《此時此刻》，打破了國際平台強調黏著度的連續劇「hook」大戰思維，其實切入方式相當大膽，充滿了實驗性質，而實際的成果又是如何呢？

Photo Credit: Netflix提供 《此時此刻》舉辦上線記者會，劇中主要演員群一同出席，分享拍攝點滴

如何愛情、怎樣現代？愛情劇仍是市場不敗題材，問題在怎麼「現代化」

在過去的夢幻偶像劇逐漸淡出台劇市場主流之際，從《愛的迫降》到《當男人戀愛時》，都還是證明著愛情影視作品仍具有不可取代的商業性，問題就在於：「怎麼脫離夢幻，但又要寫出大家想看的、有共感的愛情劇？」

「疫情」這個加入在《此時此刻》的元素，很明顯就是一個「現代化」的特徵，裡頭人與人戴著口罩、因為居家隔離政策而產生了意想不到的人際關係或職業生涯的「突變」，或者愈孤獨愈渴望愛的部分，在第四集、第六集、第八集等集數都化用得十分鮮明。

而當代這個透過社群媒體、難辨真相只有風向的社會特徵，也讓第一集、第三集、第十集的愛情辯證更加複雜而不透明。而身為亞洲第一個通過同婚的國家，第五集和第九集也各自處理了男女性同志情題材，第十集也誕生同婚夫妻，以上種種都看得出劇本在「現代化」上的努力。

但有趣的卻是，現代化是必要的，卻未必就能成功把核心元素拍好並引進觀眾共鳴。討論度最高的第二集〈站一個晚上〉和第七集〈說好的輕井澤〉剛好都出於高炳權導演之手，在這兩集裡雖然背景仍是疫情，但外送員和按摩女師，同是天涯淪落人的純愛故事，和一對同遭伴侶背叛後出軌的夫妻，都顯得古典永恆，這兩段故事即使背景沒有疫情也依然可以成立。