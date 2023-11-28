讀《我們的電影神話》：在香港、星馬不算大賣座的《梁山伯與祝英台》，為何在台灣「失控」成為現象級文化指標？
我們想讓你知道的是
短短的一年間，《梁祝》掀起了無可度量的熱潮，爾後又戛然而止，如此的戲劇化；再伴隨著商業惡鬥、明星導演與影業公司的角力與布局，以及引起台北萬人空巷等事蹟，絕對可以說《梁祝》足以在華語電影史上稱為一則「前無古人，後無來者」的「電影神話」。
文：沈欣柏
1963年4月24日，《梁山伯與祝英台》（後簡稱「梁祝」）首映於台北，原訂於兩週後下檔，卻因票房踴躍、觀影熱烈，下檔日期一延再延，原本6/19公告下檔，但6/20就馬上改口「鐵定再延兩天」、6/22則是「鐵定也無奈，只得再延兩天」，6/23又推翻前言「最後機會最後一天」、直至6/24才「真正最後一天決不再延了」終於正式下檔。
整個《梁祝》上映的檔期盛大如「十八相送」一般，共62天的上映時間，空前絕後。除此之外，《梁祝》還在台灣電影史上締造了許多不朽的紀錄：台北狂人城、上映不到一週便突破票房120萬新台幣、更有人至電影院「朝聖」十數甚至數十次等。各種令人嘆為觀止的觀影「異」象，這一股《梁祝》旋風，吹得又長又久。
然而，引起這股旋風的原因，是《梁祝》這部電影本身嗎？其實不然，在首映於台灣前，《梁祝》早已於香港、星馬地區上映，其票房表現不差，但不若台灣如此「失控」；換言之，《梁祝》在香港、星馬等地不是一部大賣座的電影，但卻在台灣「大賣座」，並影響了後續的台灣電影版圖、電影產業與大眾流行文化，讓《梁祝》從「爆棚的賣座強片」，搖身一變成「現象級的文化指標」，將其說為台灣電影史上的「神話」，並不過火。
因此，若只單就《梁祝》作品本身來解釋這則神話，肯定是不夠的。
《我們的電影神話：梁山伯與祝英台》（後簡稱「我們的電影神話」）便是企圖廓清《梁祝》旋風前因後果的一本研究專著。整個《梁祝》旋風問題的核心，其實，就如同作者陳煒智（以下簡稱「煒智」）在書中的提問：
「為什麼是這部電影？為什麼在這個時間點？為什麼會形成如此驚人的結果？」
有些研究者企圖以「政治」與「藝術」觀點，嘗試分析如此「電影神話」誕生的原因，各有擅場；然而，《梁祝》的現象並無法單以文本的剝解、比較、萃取，甚或是擺入社會性與政治性背景的角度來審視解讀。
上述見解並無不妥，然而在這些自成一體的論述中，卻無法含納整起《梁祝》事件的所有細節，或有漏洞，或有未盡之處，總讓讀者撫掌連呼可惜；在此，我們面臨一個更嚴肅的議題：該如何建構「電影史」？以什麼視角建構「電影史」才為較妥當的方式？
在《我們的電影神話》中，煒智使用了更宏觀的視角來看待這起《梁祝》神話——「產業」。
電影，是門龐大的產業，背後有無數工作者支撐與運作，而電影作品在票房上的攻防，其實正等同商場上的攻防；此點亦影響了電影作品製作的規劃，宣傳的策略——煒智認為，將《梁祝》擺入華語電影產業布局的大視野底下審視，才是解構此起「電影神話」的關鍵。這起神話，是盤古開天闢地那一則，不僅改寫了台灣電影史，更改變了華語電影產業的商業佈局。
建構電影史：電影是一門團隊合作的藝術
相對於文學、繪畫、雕塑等藝術，電影跟這些藝術最大的不同，是為「團隊合作的藝術」；這點特質，將影響對電影作品的解讀。
以往的文學史或藝術史，大多以作品、作家或時間作為節點，企圖以一條線貫串這些節點成珠串，就此形成一套論述；然而，如同米蘭昆德拉（Milan Kundera）所質疑者，這珠串上其實瑕疵甚多：
大家都在談文學史，大家都很確定自己知道文學史是怎麼回事，可是具體來說，文學史在共同的記憶裡到底是什麼？那是一塊由片片段段的形象拼湊而成的百衲被，在純粹偶然的情況下，千千萬萬的讀者，每個人都為自己拼上一塊。（《相遇》）
昆德拉在此勾勒出傳統文學史的弊病：若文學史以文本解析、藝術解構的方式（「形象」）來建構，將會是集各種主觀之大成，或許扞格，或許合流，然那一片由無數論述、批評、辨析開展出的園地肯定有其漏洞，任人穿戳、嘲笑；為甚麼是這位作者占得一席之地，何以此作品並未納入歷史之流。最終，這片園地仍是一片凌亂，莫衷一是。
以上述眼光來檢驗電影史，也可得到類似的啟發：若是以意象、文本解構來大肆建構電影史，也只是得到一方各人拼貼的拼布被子，或敝帚自珍，或棄如敝屣，總之，這樣建構而出的電影史只能成一家之言，不足以凝聚眾人的共識；至此，「電影史該如何建構」這個問題，並非表面看來那麼單純。
綜觀過往對《梁祝》熱潮的研究詮釋，經蘇致亨整理後，約可分為以下幾點：故事本身通俗易懂、黃梅調一解外省觀眾的鄉愁、電影上映前獲獎的加持、製作團隊過去曾擔任台語片配樂的「本省親近性」、凌波本身反串男子的「魅力」與令眾人憐惜的過去坎坷身世等。
蘇致亨在《曾經，台灣有個好萊塢：毋甘願的電影史》[1]中，更推測當時的國民黨政府對此熱潮與電影掀起的「文化中國民族主義」十分樂見，還有其他原因之下，也推了《梁祝》一把，因而奠定《梁祝》熱潮[2]。然而，這些解釋仍受限於對作品文本本身的詮釋與分析。
不同於上述的研究進路，煒智十分精準地把握了問題的關鍵：電影史本質就是一部產業史。這樣的歷史建構方法論，得自於幾個概念。
其一，電影並非一人之作。除了導演、演員之外，幕後的工作人員，剪接師、攝影師、服裝道具組、行政組等，都是人力、也都是成本─——這點是過去以文本或藝術解析為主軸之電影史欠缺的觀照角度。
其二，由人力成本這個視角關照電影製作，便可知電影是一件「成本很高的商品」，因此導演、電影製作公司於拍攝前後，都會思考該怎麼於日後回收成本，因而會在故事選材、敘事手法等方面迎合大眾，盡可能地提升其商業價值。
其三，為了回收如此高額的拍攝成本，電影製造商與片商將會盡其所能地行銷、曝光，目的無非是為了商業利益，此舉也直接繫聯這些公司的經濟命脈。拍電影不可能是做公益，票房與利潤才是電影製作公司、片商與電影院最主要關心的議題。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是台灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與台灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，台灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於台南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能夠精準地控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓台灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；台灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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