讀《我們的電影神話》：在香港、星馬不算大賣座的《梁山伯與祝英台》，為何在台灣「失控」成為現象級文化指標？

文：沈欣柏

1963年4月24日，《梁山伯與祝英台》（後簡稱「梁祝」）首映於台北，原訂於兩週後下檔，卻因票房踴躍、觀影熱烈，下檔日期一延再延，原本6/19公告下檔，但6/20就馬上改口「鐵定再延兩天」、6/22則是「鐵定也無奈，只得再延兩天」，6/23又推翻前言「最後機會最後一天」、直至6/24才「真正最後一天決不再延了」終於正式下檔。

整個《梁祝》上映的檔期盛大如「十八相送」一般，共62天的上映時間，空前絕後。除此之外，《梁祝》還在台灣電影史上締造了許多不朽的紀錄：台北狂人城、上映不到一週便突破票房120萬新台幣、更有人至電影院「朝聖」十數甚至數十次等。各種令人嘆為觀止的觀影「異」象，這一股《梁祝》旋風，吹得又長又久。

然而，引起這股旋風的原因，是《梁祝》這部電影本身嗎？其實不然，在首映於台灣前，《梁祝》早已於香港、星馬地區上映，其票房表現不差，但不若台灣如此「失控」；換言之，《梁祝》在香港、星馬等地不是一部大賣座的電影，但卻在台灣「大賣座」，並影響了後續的台灣電影版圖、電影產業與大眾流行文化，讓《梁祝》從「爆棚的賣座強片」，搖身一變成「現象級的文化指標」，將其說為台灣電影史上的「神話」，並不過火。

因此，若只單就《梁祝》作品本身來解釋這則神話，肯定是不夠的。

《我們的電影神話：梁山伯與祝英台》（後簡稱「我們的電影神話」）便是企圖廓清《梁祝》旋風前因後果的一本研究專著。整個《梁祝》旋風問題的核心，其實，就如同作者陳煒智（以下簡稱「煒智」）在書中的提問：

「為什麼是這部電影？為什麼在這個時間點？為什麼會形成如此驚人的結果？」

有些研究者企圖以「政治」與「藝術」觀點，嘗試分析如此「電影神話」誕生的原因，各有擅場；然而，《梁祝》的現象並無法單以文本的剝解、比較、萃取，甚或是擺入社會性與政治性背景的角度來審視解讀。

上述見解並無不妥，然而在這些自成一體的論述中，卻無法含納整起《梁祝》事件的所有細節，或有漏洞，或有未盡之處，總讓讀者撫掌連呼可惜；在此，我們面臨一個更嚴肅的議題：該如何建構「電影史」？以什麼視角建構「電影史」才為較妥當的方式？

在《我們的電影神話》中，煒智使用了更宏觀的視角來看待這起《梁祝》神話——「產業」。

電影，是門龐大的產業，背後有無數工作者支撐與運作，而電影作品在票房上的攻防，其實正等同商場上的攻防；此點亦影響了電影作品製作的規劃，宣傳的策略——煒智認為，將《梁祝》擺入華語電影產業布局的大視野底下審視，才是解構此起「電影神話」的關鍵。這起神話，是盤古開天闢地那一則，不僅改寫了台灣電影史，更改變了華語電影產業的商業佈局。

建構電影史：電影是一門團隊合作的藝術

相對於文學、繪畫、雕塑等藝術，電影跟這些藝術最大的不同，是為「團隊合作的藝術」；這點特質，將影響對電影作品的解讀。

以往的文學史或藝術史，大多以作品、作家或時間作為節點，企圖以一條線貫串這些節點成珠串，就此形成一套論述；然而，如同米蘭昆德拉（Milan Kundera）所質疑者，這珠串上其實瑕疵甚多：

大家都在談文學史，大家都很確定自己知道文學史是怎麼回事，可是具體來說，文學史在共同的記憶裡到底是什麼？那是一塊由片片段段的形象拼湊而成的百衲被，在純粹偶然的情況下，千千萬萬的讀者，每個人都為自己拼上一塊。（《相遇》）

昆德拉在此勾勒出傳統文學史的弊病：若文學史以文本解析、藝術解構的方式（「形象」）來建構，將會是集各種主觀之大成，或許扞格，或許合流，然那一片由無數論述、批評、辨析開展出的園地肯定有其漏洞，任人穿戳、嘲笑；為甚麼是這位作者占得一席之地，何以此作品並未納入歷史之流。最終，這片園地仍是一片凌亂，莫衷一是。

以上述眼光來檢驗電影史，也可得到類似的啟發：若是以意象、文本解構來大肆建構電影史，也只是得到一方各人拼貼的拼布被子，或敝帚自珍，或棄如敝屣，總之，這樣建構而出的電影史只能成一家之言，不足以凝聚眾人的共識；至此，「電影史該如何建構」這個問題，並非表面看來那麼單純。

綜觀過往對《梁祝》熱潮的研究詮釋，經蘇致亨整理後，約可分為以下幾點：故事本身通俗易懂、黃梅調一解外省觀眾的鄉愁、電影上映前獲獎的加持、製作團隊過去曾擔任台語片配樂的「本省親近性」、凌波本身反串男子的「魅力」與令眾人憐惜的過去坎坷身世等。

蘇致亨在《曾經，台灣有個好萊塢：毋甘願的電影史》[1]中，更推測當時的國民黨政府對此熱潮與電影掀起的「文化中國民族主義」十分樂見，還有其他原因之下，也推了《梁祝》一把，因而奠定《梁祝》熱潮[2]。然而，這些解釋仍受限於對作品文本本身的詮釋與分析。

不同於上述的研究進路，煒智十分精準地把握了問題的關鍵：電影史本質就是一部產業史。這樣的歷史建構方法論，得自於幾個概念。

其一，電影並非一人之作。除了導演、演員之外，幕後的工作人員，剪接師、攝影師、服裝道具組、行政組等，都是人力、也都是成本─——這點是過去以文本或藝術解析為主軸之電影史欠缺的觀照角度。

其二，由人力成本這個視角關照電影製作，便可知電影是一件「成本很高的商品」，因此導演、電影製作公司於拍攝前後，都會思考該怎麼於日後回收成本，因而會在故事選材、敘事手法等方面迎合大眾，盡可能地提升其商業價值。

其三，為了回收如此高額的拍攝成本，電影製造商與片商將會盡其所能地行銷、曝光，目的無非是為了商業利益，此舉也直接繫聯這些公司的經濟命脈。拍電影不可能是做公益，票房與利潤才是電影製作公司、片商與電影院最主要關心的議題。