〈輸了你贏了世界又如何〉原先不是為林志炫量身打造？陰錯陽差才收錄進優客李林的專輯裡
我們想讓你知道的是
〈輸了你贏了世界又如何〉創作時，詹兆源正在軍隊中服役，他形容那是一段很苦悶的日子，加上感情生變，「這是一首在心情極度苦痛下，自然浮現出來的作品，想要傳達的就是一個『慘』字。不過就算看似水到渠成的創作歷程，前後也花了我快半年時間左右才完成。」
文：葉俊甫
〈輸了你贏了世界又如何〉這首經典情歌，原唱林志炫唱來堅定而高亢的音色充滿張力，不但成為選秀節目常被選擇的曲目，就連林俊傑、A-Lin、丁噹等歌手也曾重新詮釋傳唱至今；詞曲創作人詹兆源說，這是一首在失戀時寫下的作品，但如果創作靈感必須要親身經歷的話，那希望不要再寫出這麼慘的歌曲了。
不過，〈輸了你贏了世界又如何〉這首作品，一開始並不是為林志炫量身打造的，「這首歌，本來是要寫給謝宇書的。我從謝宇書念建中時就認識他了，他聲音像極了Journey旅程樂團前主唱Steve Perry，當初寫這首歌的時候，我每個句子都想像著他唱出來的感覺。」
詹兆源找了長期合作的林志炫來錄製這首歌的DEMO，沒想到被優客李林的李驥聽到，就去跟點將唱片建議，把這首作品收錄在優客李林的第四張國語專輯《捍衛愛情》裡。
詹兆源笑說，「那時，據說李驥覺得有了這首歌可以大賣一百萬張，當時我的版稅跟銷售數字是連動的，聽了是蠻心動的。此外因為我在當兵，對專輯執行的影響力很低，加上無法預知謝宇書的發片期程，所以這首歌陰錯陽差地，就被收錄進優客李林專輯了。」
〈輸了你贏了世界又如何〉創作時，詹兆源正在軍隊中服役，他形容那是一段很苦悶的日子，加上感情生變，「這是一首在心情極度苦痛下，自然浮現出來的作品，想要傳達的就是一個『慘』字。不過就算看似水到渠成的創作歷程，前後也花了我快半年時間左右才完成。」
詹兆源雖不是多產的創作者，但每首拿出來發表的作品，都得經過自己龜毛地嚴格檢視，「我的作品一定要通過自己把關，我不希望有不滿意的作品跟我名字連在一起。而可能是在創作上的想像力有限，我寫的歌，幾乎都是我自己的親身經歷。」
他說，每個人的創作邏輯不一樣，他闡述親身感受能力較強，「與其把我關在房間裡去讓想像力天馬行空，我可能更適合的是，認真記錄下自己的實際感受。」
他謙虛表示，因為自己不懂得怎麼唱歌，所以寫歌時，比較難去揣測歌曲好不好唱這件事。當初寫完〈輸了你贏了世界又如何〉，因為向來習慣跟林志炫合作，要錄DEMO時，林志炫成了自然的人選。
「但對志炫來說，他好像沒有什麼唱不出來的問題，錄甚麼歌都游刃有餘；而長期和他合作的結果，多少造成了我在創作時，好像也不特別去考慮人聲的能力範圍，造成我的歌好像會有一種『都不大好唱』的結果。」
詹兆源說，如果要他現在再寫一首類似〈輸了你贏了世界又如何〉這樣的歌，恐怕無法再寫出更好的作品，「對我的能力來說，這應該是已經到頂的一首作品。」
但如果硬要挑剔的話，因為對中文的掌握能力有限，他認為歌詞中的「當我默默黯然回首」中的「默默」跟「黯然」其實是同義詞，好像沒有必要重複，但囿於當時的交稿時間，他也沒辦法再多考量。
詹兆源自評，這是一首渾然天成的作品，雖然後來發現結構並非完全對稱，但就是這首歌最後長成的樣子，對他來說，並沒有太多遺憾的地方。
〈輸了你贏了世界又如何〉在《捍衛愛情》專輯中，與〈不知所措〉、〈多情種〉另兩首作品拍攝成連貫的音樂錄影帶，被稱為「愛情三部曲」，但詹兆源說當初創作時，並未被告知整體企劃的框架，就只是單純交出作品而已。
問詹兆源對於現在投入音樂創作的後進有沒有什麼建議？他認為現在社會環境對年輕人包容度很大，當年他經常被迫要在學業跟音樂中做選擇，讓當時的他無法認同，「堅持在建中、台大這條軌道上的我，難道就不能兼顧好音樂創作？」
現在創作門檻降低，音樂資訊也容易取得，「想做這件事情的人，如果覺得可以讓自己開心，那就不要有任何猶豫地去做吧！畢竟有些作品只在某個年紀可以寫出來，如果拖得太久，就會變成沒有辦法彌補的遺憾了。」
詹兆源提醒，若是對音樂創作有企圖心，想要獲得成就感的人，也要意識到，藝術創作這個領域就是有天才的存在，「有些人睡醒後隨手寫出來的東西，就是會比你不眠不休的創作還要更好。至於想要達到商業上的成功，又牽涉了太多主客觀因素，但基本上，跟天才比賽，就是有先天上的落差。」
詹兆源說，像他這種比較樂器導向的音樂創作人，不會五線譜跟簡譜，僅靠著自己摸索而無意間踏入了流行音樂創作的領域，「也許在創作上，我可能有點天才的地方，再加上有貴人願意給我機會發揮，所以留下了幾首可以傳唱的作品。對於這件事情，到現在回顧這條軌道上的自己，還是充滿著深深的感激。」
歌曲介紹
- 歌名：〈輸了你贏了世界又如何〉
- 作曲：詹兆源
- 作詞：詹兆源
- 演唱人：林志炫
- 編曲：Kirkman Ridd
- 製作：韓賢光／李驥
- 收錄專輯：《捍衛愛情》
- 出版時間：1994
- 出版公司：點將唱片
本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此
原標題：輸了你贏了世界又如何－渾然天成的悲慘情歌
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。