〈輸了你贏了世界又如何〉原先不是為林志炫量身打造？陰錯陽差才收錄進優客李林的專輯裡

文：葉俊甫

〈輸了你贏了世界又如何〉這首經典情歌，原唱林志炫唱來堅定而高亢的音色充滿張力，不但成為選秀節目常被選擇的曲目，就連林俊傑、A-Lin、丁噹等歌手也曾重新詮釋傳唱至今；詞曲創作人詹兆源說，這是一首在失戀時寫下的作品，但如果創作靈感必須要親身經歷的話，那希望不要再寫出這麼慘的歌曲了。

不過，〈輸了你贏了世界又如何〉這首作品，一開始並不是為林志炫量身打造的，「這首歌，本來是要寫給謝宇書的。我從謝宇書念建中時就認識他了，他聲音像極了Journey旅程樂團前主唱Steve Perry，當初寫這首歌的時候，我每個句子都想像著他唱出來的感覺。」

詹兆源找了長期合作的林志炫來錄製這首歌的DEMO，沒想到被優客李林的李驥聽到，就去跟點將唱片建議，把這首作品收錄在優客李林的第四張國語專輯《捍衛愛情》裡。

詹兆源笑說，「那時，據說李驥覺得有了這首歌可以大賣一百萬張，當時我的版稅跟銷售數字是連動的，聽了是蠻心動的。此外因為我在當兵，對專輯執行的影響力很低，加上無法預知謝宇書的發片期程，所以這首歌陰錯陽差地，就被收錄進優客李林專輯了。」

〈輸了你贏了世界又如何〉創作時，詹兆源正在軍隊中服役，他形容那是一段很苦悶的日子，加上感情生變，「這是一首在心情極度苦痛下，自然浮現出來的作品，想要傳達的就是一個『慘』字。不過就算看似水到渠成的創作歷程，前後也花了我快半年時間左右才完成。」

詹兆源雖不是多產的創作者，但每首拿出來發表的作品，都得經過自己龜毛地嚴格檢視，「我的作品一定要通過自己把關，我不希望有不滿意的作品跟我名字連在一起。而可能是在創作上的想像力有限，我寫的歌，幾乎都是我自己的親身經歷。」

他說，每個人的創作邏輯不一樣，他闡述親身感受能力較強，「與其把我關在房間裡去讓想像力天馬行空，我可能更適合的是，認真記錄下自己的實際感受。」

他謙虛表示，因為自己不懂得怎麼唱歌，所以寫歌時，比較難去揣測歌曲好不好唱這件事。當初寫完〈輸了你贏了世界又如何〉，因為向來習慣跟林志炫合作，要錄DEMO時，林志炫成了自然的人選。

「但對志炫來說，他好像沒有什麼唱不出來的問題，錄甚麼歌都游刃有餘；而長期和他合作的結果，多少造成了我在創作時，好像也不特別去考慮人聲的能力範圍，造成我的歌好像會有一種『都不大好唱』的結果。」

詹兆源說，如果要他現在再寫一首類似〈輸了你贏了世界又如何〉這樣的歌，恐怕無法再寫出更好的作品，「對我的能力來說，這應該是已經到頂的一首作品。」

但如果硬要挑剔的話，因為對中文的掌握能力有限，他認為歌詞中的「當我默默黯然回首」中的「默默」跟「黯然」其實是同義詞，好像沒有必要重複，但囿於當時的交稿時間，他也沒辦法再多考量。

詹兆源自評，這是一首渾然天成的作品，雖然後來發現結構並非完全對稱，但就是這首歌最後長成的樣子，對他來說，並沒有太多遺憾的地方。

〈輸了你贏了世界又如何〉在《捍衛愛情》專輯中，與〈不知所措〉、〈多情種〉另兩首作品拍攝成連貫的音樂錄影帶，被稱為「愛情三部曲」，但詹兆源說當初創作時，並未被告知整體企劃的框架，就只是單純交出作品而已。

問詹兆源對於現在投入音樂創作的後進有沒有什麼建議？他認為現在社會環境對年輕人包容度很大，當年他經常被迫要在學業跟音樂中做選擇，讓當時的他無法認同，「堅持在建中、台大這條軌道上的我，難道就不能兼顧好音樂創作？」

現在創作門檻降低，音樂資訊也容易取得，「想做這件事情的人，如果覺得可以讓自己開心，那就不要有任何猶豫地去做吧！畢竟有些作品只在某個年紀可以寫出來，如果拖得太久，就會變成沒有辦法彌補的遺憾了。」

詹兆源提醒，若是對音樂創作有企圖心，想要獲得成就感的人，也要意識到，藝術創作這個領域就是有天才的存在，「有些人睡醒後隨手寫出來的東西，就是會比你不眠不休的創作還要更好。至於想要達到商業上的成功，又牽涉了太多主客觀因素，但基本上，跟天才比賽，就是有先天上的落差。」

詹兆源說，像他這種比較樂器導向的音樂創作人，不會五線譜跟簡譜，僅靠著自己摸索而無意間踏入了流行音樂創作的領域，「也許在創作上，我可能有點天才的地方，再加上有貴人願意給我機會發揮，所以留下了幾首可以傳唱的作品。對於這件事情，到現在回顧這條軌道上的自己，還是充滿著深深的感激。」

歌曲介紹

歌名：〈輸了你贏了世界又如何〉

作曲：詹兆源

作詞：詹兆源

演唱人：林志炫

編曲：Kirkman Ridd

製作：韓賢光／李驥

收錄專輯：《捍衛愛情》

出版時間：1994

出版公司：點將唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：輸了你贏了世界又如何－渾然天成的悲慘情歌

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航